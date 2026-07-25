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Регион
25 июля, 12:46

Путин и Токаев в Омске посмотрели презентацию о сотрудничестве РФ и Казахстана

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Президент России Владимир Путин и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев осмотрели стенды с видеопрезентацией на XXII Форуме межрегионального сотрудничества РФ и республики, который проходит в Омске. Экспозиция посвящена сотрудничеству двух государств и была представлена главам вице-премьером Алексеем Оверчуком.

Помимо прочего, первая часть презентации затрагивала темы транспорту, торговле и выходу на новом рынке, а вторая — технологии искусственного интеллекта. Её представил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.

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Напомним, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев встретились в Омске. Главы государств принимают участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

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Матвей Константинов
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