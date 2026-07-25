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Регион
25 июля, 13:01

Путин: РФ и Казахстан активно сотрудничают на мировой арене

РФ и Казахстан активно сотрудничают на мировой арене, заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с лидером центральноазиатской республики Касым-Жомарт Токаевым.

«Мы сотрудничаем на международной арене активно, во всех наших региональных организациях принимаем самое активное участие», — сообщил он.

Глава государства указал на то, что в 2026 году Россия председательствует в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а Казахстан — в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). По словам российского лидера, «здесь тоже есть о чём поговорить, сверить часы».

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Также в ходе встречи Касым-Жомарт Токаев призвал Владимира Путина заморозить конфликт на Украине и подумать над переговорами на базе Стамбульских договорённостей. По словам казахстанского лидера, тогда стороны достигли «значительных результатов».

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Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Матвей Константинов
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