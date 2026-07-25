Путин рассказал, как отец Токаева лечился в омском госпитале зимой 1945 года
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Отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева проходил лечение в одной из госпиталей Омска. Он был ранен зимой 1945 года. Об этом на встрече глав государств напомнил президент России Владимир Путин.
«Для вас тоже Омск — это не рядовое место в России. Здесь после тяжёлого ранения зимой 1945 года проходил лечение отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича», — сказал Путин.
Ранее на переговорах с Токаевым Владимир Путин положительно оценил развитие отношений между Россией и Казахстаном. Он отметил, что сотрудничество носит стратегический характер и подтверждается реальными шагами, а не словами. Президент подчеркнул необходимость дальнейшего углубления партнёрства по всем основным направлениям.
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