Путин рассказал, как отец Токаева лечился в омском госпитале зимой 1945 года

Отец президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева проходил лечение в одной из госпиталей Омска. Он был ранен зимой 1945 года. Об этом на встрече глав государств напомнил президент России Владимир Путин.

«Для вас тоже Омск — это не рядовое место в России. Здесь после тяжёлого ранения зимой 1945 года проходил лечение отец действующего президента Касым-Жомарта Кемелевича», — сказал Путин.

Ранее на переговорах с Токаевым Владимир Путин положительно оценил развитие отношений между Россией и Казахстаном. Он отметил, что сотрудничество носит стратегический характер и подтверждается реальными шагами, а не словами. Президент подчеркнул необходимость дальнейшего углубления партнёрства по всем основным направлениям.