Герой России, участник Великой Отечественной войны и почётный гражданин Сочи Павел Сюткин умер на 105-м году жизни. О его кончине сообщил глава города Андрей Прошунин.

Сюткин добровольцем ушёл на фронт в 1942 году. Он сражался на Брянском, Калининском, 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. В мае 1944 года его назначили командиром батареи. Во время боёв в Восточной Пруссии подразделение Сюткина уничтожило десятки единиц немецкой техники и около 500 солдат противника.

«Был пять раз ранен, контужен, пять раз горел в боевой машине. Но выжил и победил… Горжусь, что был лично знаком с таким Человеком — именно так, с большой буквы», — написал Прошунин.

После войны ветеран продолжал участвовать в общественной жизни и встречался с детьми, рассказывая им о фронтовых годах. Звание Героя России ему присвоили в 2008 году за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной. Власти Сочи выразили соболезнования родным и близким Павла Сюткина. Его семье пообещали оказать необходимую поддержку.

В мае 100-летний ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский передал Владимиру Путину и Си Цзиньпину слова о важности единства России и Китая. Фронтовик в 1945 году дошёл до Берлина и оставил свою подпись на Рейхстаге.