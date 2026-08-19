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19 августа, 14:41

Внебрачная дочь Алексея Глызина намерена через суд взыскать алименты со звезды

Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков

Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков

Анна Глызина подала иск об официальном признании певца Алексея Глызина своим отцом и взыскании с него алиментов. ДНК-экспертиза уже проводилась в рамках телешоу, однако теперь родство необходимо закрепить в судебном порядке, рассказала представительница истицы Маргарита Гаврилова.

По её словам, женщина нуждается в операции по замене тазобедренного сустава. Вместе с последующим восстановлением лечение может обойтись примерно в 600 тысяч рублей. Однако со стороны артиста предлагали единовременную выплату в размере лишь 100 тысяч.

«Она также взыскивает с Глызина алименты, поскольку нуждается в операции по замене тазобедренного сустава на иностранный титановый протез», — рассказала собеседница сайта MK.ru.

ДНК-тест подтвердил родство певца Алексея Глызина и его внебрачной дочери
ДНК-тест подтвердил родство певца Алексея Глызина и его внебрачной дочери

Напомним, внебрачная дочь Алексея Глызина уже заявляла о намерении судиться с певцом из-за операции и наследства. По словам её адвоката, после подтверждения родства ДНК-тестом женщина рассчитывала добиться материальной помощи от звезды.

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Борис Эльфанд
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