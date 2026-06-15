На заслуженного артиста РФ Алексея Глызина собирается подать в суд его внебрачная дочь Анна, которая требует алименты и рассчитывает на наследство. Подробности этой истории раскрыла программа Пятого канала «Светская хроника» в эксклюзивном интервью с адвокатом женщины Маргаритой Гавриловой.

По словам защитницы, Анна очень оскорблена и разочарована поведением знаменитого отца, который, по её мнению, не спешит признавать родство.

«Это её сатисфакция моральная. Она очень оскорблена, разочарована, ей обидно», — заявила адвокат.

Как рассказала Гаврилова, мать Анны встречалась с Глызиным пять лет, но после известия о беременности музыкант якобы ответил: «будь счастлива, что забеременела от артиста, а не от слесаря Васи». О существовании дочери Алексей Сергеевич знал.

Внебрачная дочь Глызина подала на певца в суд из-за операции и наследства. Видео © Пятый канал

Однако ситуация обострилась после того, как Анне экстренно потребовалась дорогостоящая операция на тазобедренном суставе — около 700 тысяч рублей, которые для певца невелики, а для женщины «космос». Тест ДНК подтвердил отцовство, но после этого Глызин, по словам адвоката, больше не появлялся.

Впрочем, у этой истории есть и другая сторона. Внучка артиста Ксения Разумовская заявила, что её мать сама никогда не была идеальным родителем.

«Мама с периодичностью выпивала, она болела анорексией, она морила меня в детстве голодом, из-за чего у меня сейчас большие проблемы с гормональным фоном. Она меня всегда кидала, занималась только собой, своей жизнью», — заявила внучка певца.

По словам Ксении, знаменитый дед неоднократно звал Анну встретиться, чтобы обсудить лечение, и готов был оплатить операцию, но мать навстречу не идёт. Ксения считает, что истинная цель родительницы — не обида, а корысть: в суде та запросила две квартиры.

Сама Анна и её адвокат не скрывают материальной заинтересованности и намерены взыскать алименты на содержание нетрудоспособного совершеннолетнего ребёнка. Будет ли Глызин признавать дочь официально — станет известно после разбирательства.

Напомним, что 72-летний Алексей Глызин больше недели терпел боли в ноге, откладывая визит к врачам, пока его состояние резко не ухудшилось. Около месяца назад артиста экстренно госпитализировали с диагнозом «тромбоз» — закупорка кровотока в поверхностных и глубоких венах.