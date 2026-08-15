36 лет без Виктора Цоя: последние часы лидера «Кино» и что произошло на трассе под Тукумсом Оглавление Последнее лето Виктора Цоя Около пяти утра: Цой собирается на рыбалку Несколько часов, о которых почти ничего не известно Около полудня: последний поворот Действительно ли Виктор Цой уснул за рулём Правда ли, что «Чёрный альбом» нашли в разбитой машине Цоя «Никто даже плакать не мог»: каким Виктора Цоя запомнили близкие Где похоронен Виктор Цой и как фанаты выражают свою память в 2026 году Утром 15 августа Виктор Цой собирался вернуться с рыбалки к близким и затем выпустить новый альбом. Но до дома так и не доехал. Life.ru восстанавливает последний день лидера группы «Кино» и рассказывает, правда ли сон погубил рок-звезду. 14 августа, 22:00 7891 7891 Как прошёл последний день Виктора Цоя перед трагической аварией 15 августа 1990 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

15 августа 2026 года исполняется 36 лет со дня гибели Виктора Цоя. За это время его последние часы обросли десятками версий: будто музыкант всю ночь записывал альбом, заснул за рулём, отвлёкся на кассету или словно заранее предчувствовал смерть. Но реальный последний день лидера группы «Кино» выглядел гораздо тише и оттого страшнее. Life.ru восстановил этот день по часам и рассказывает, правда ли Виктор Цой уснул, что вспоминали близкие и где похоронена легенда русского рока.

Последнее лето Виктора Цоя

Чем занимался Виктор Цой в Латвии незадолго до смерти? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sovgavanrf

Летом 1990 года Цой находился на пике славы. 24 июня группа «Кино» дала грандиозный концерт в «Лужниках», после которого музыкант отправился отдыхать в Латвию. Вместе с Наталией Разлоговой и сыном Александром он остановился на хуторе Зелтини, недалеко от рыбацкого посёлка Плиеньциемс. В то время к Цою присоединился гитарист Юрий Каспарян — и музыканты привезли с собой инструменты, усилители, драм-машину и четырёхканальную портастудию. В небольшом гостевом домике они записывали демоверсии песен для будущего альбома — того самого, который после смерти Цоя назовут «Чёрным».

Именно в Латвии появились черновики «Кукушки», «Кончится лето», «Нам с тобой», «Муравейника» и других композиций. К середине августа основная работа была закончена. Каспарян забрал оригинал записи и уехал в Ленинград, а Цой решил провести с близкими ещё несколько спокойных дней у моря. Одну из последних фотографий музыканта поклонницы сделали 13 августа в Майори возле ювелирного магазина. На снимке ничто не выдаёт приближающейся трагедии.

Около пяти утра: Цой собирается на рыбалку

Что делал Виктор Цой утром 15 августа 1990 года? Фото © РИА Новости / Галина Кмит

15 августа Виктор проснулся очень рано, примерно в пять часов утра. Он собрал удочки и приготовился ехать к одному из лесных озёр. В источниках называются разные водоёмы, поэтому точный маршрут музыканта до сих пор остаётся предметом споров. По воспоминаниям Марианны Цой, музыкант собирался взять с собой пятилетнего сына Сашу. По одной версии, мальчик отказался вставать так рано, по другой — отец сам решил не будить его из-за жары. Как бы то ни было, на рыбалку Цой отправился один. Виктор сел в свой тёмно-синий «Москвич-2141» и покинул хутор.

Несколько часов, о которых почти ничего не известно

Что происходило с Виктором Цоем в последние часы жизни? Фото © ТАСС / Сергей Берменьев

На озере Виктор Цой провёл около пяти часов. И это самая тихая и одновременно самая загадочная часть его последнего дня. Достоверных свидетелей, которые могли бы рассказать, что музыкант делал и с кем разговаривал тем утром, не осталось. Неизвестно, думал ли он о предстоящих концертах, мысленно возвращался ли к новым песням или просто наслаждался редкой возможностью побыть в одиночестве. Все истории о якобы мрачном настроении Цоя, предчувствии смерти или необычных словах, сказанных им перед поездкой, появились позднее и надёжных подтверждений не имеют. Примерно в 11 часов музыкант собрался домой. От озера до места, где его ждала возлюбленная Наталия, ехать было всего 15–20 минут.

Около полудня: последний поворот

Где погиб Виктор Цой: 35-й километр трассы Слока – Талси. Фото © Wikipedia / Yukabrother

На 35-м километре трассы Слока – Талси «москвич» Виктора Цоя оказался правыми колёсами на обочине. Судя по общеизвестным деталям дела, автомобиль проехал так более 200 метров. Тормозного следа на дороге не было. Перед поворотом машина резко вернулась на проезжую часть и выехала на встречную полосу. В этот момент в лоб ехал пустой автобус «Икарус-250». Его водитель Янис Фибикс попытался избежать столкновения, отвернул вправо, но расстояния уже не хватило.

Удар оказался такой силы, что передняя часть «москвича» была практически уничтожена, а автобус съехал с дороги в сторону реки. Виктор Цой получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб мгновенно. Ему было всего 28 лет. Водитель икаруса выжил и впоследствии был признан невиновным. Следствие установило, что перед столкновением автомобиль Цоя двигался со скоростью свыше 100 километров в час, но в некоторых расчётах фигурировали 130 километров в час.

Действительно ли Виктор Цой уснул за рулём

Уснул ли Виктор Цой за рулём перед смертельной аварией: официальная версия случившиегося 15 августа 1990 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Официальная версия гласит, что Цой задремал за рулём из-за раннего подъёма и усталости. Но считать её единственной правильной странно, как часто водители так засыпают за рулём? Тем более дорога до места назначения была всего 15–20 минут, не успеешь заснуть. Экспертиза, кстати, не обнаружила технических неисправностей у «москвича». В крови музыканта не нашли алкоголя и сильнодействующих веществ, а вскрытие исключило внезапный инфаркт или инсульт.

Распространённая история о якобы проведённом анализе клеток мозга, который подтвердил сон за рулём, оказалась мифом. Есть версия судмедэксперта, объясняющая, что подобного исследования не существует. Спустя годы специалисты также обращали внимание на сложную конфигурацию участка, сужение обочины и ограниченный обзор перед поворотом. Поэтому достоверно известно лишь одно: Цой потерял контроль над автомобилем, но почему именно это произошло, установить так и не удалось.

Правда ли, что «Чёрный альбом» нашли в разбитой машине Цоя

Правда ли, что «Чёрный альбом» уцелел после аварии Цоя? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Одна из самых красивых легенд гласит, что среди обломков «москвича» чудом нашли единственную кассету с последними песнями Виктора Цоя. Она действительно существовала. Копия демозаписи хранилась в бардачке автомобиля и уцелела после столкновения. Но единственным экземпляром она не была. Оригинальную запись Юрий Каспарян забрал в Ленинград ещё до трагедии. Именно с ней осенью 1990 года продолжили работать Каспарян, Георгий Гурьянов и Игорь Тихомиров. Музыканты дописали свои партии к голосу и гитаре Цоя, а в январе 1991 года пластинка вышла без официального названия в полностью чёрном конверте. Получилось так, что последний рабочий день Виктора Цоя продолжился уже без него. Он успел записать голос, придумать мелодии и гитарные партии, но никогда не услышал альбом законченным.

«Никто даже плакать не мог»: каким Виктора Цоя запомнили близкие

Что друзья рассказывали о настоящем характере Виктора Цоя? Фото © ТАСС / Сергей Мамонтов

Гибель Виктора Цоя стала для родных и друзей настоящим громом среди ясного неба. В его поведении не было ничего, что могло бы указывать на отчаяние или желание проститься. Напротив, музыкант строил планы, работал над новым альбомом и собирался продолжать концертную деятельность. Поэтому близкие не искали в произошедшем мистики, а увидели страшную случайность, оборвавшую жизнь человека в момент творческого расцвета.

Рок-журналист Артемий Троицкий вспоминал, что Цой совсем не походил на мрачного и неприступного героя, каким казался зрителям после фильма «Игла». В обычной жизни он был открытым, весёлым, простым в общении и немного стеснительным. По словам Троицкого, неожиданная смерть музыканта настолько ошеломила близких, что в первые минуты они не могли даже плакать.

Бывший директор группы «Кино» Юрий Белишкин также не считал Цоя политическим трибуном или человеком, намеренно призывавшим страну к бунту. Музыкант просто удивительно точно чувствовал время и понимал своё место в нём. Его песни оказались нужны людям именно тогда, когда привычный мир начал стремительно меняться. А отец музыканта Роберт Цой спустя годы признавался, что не ожидал настолько долгой славы сына. Он считал произошедшее обычной автомобильной катастрофой и не верил в версии об убийстве или самоубийстве.

Где похоронен Виктор Цой и как фанаты выражают свою память в 2026 году

Где похоронен Виктор Цой, как выглядит его могила и как фанаты поминают звезду? Фото © РИА Новости / Игорь Руссак

Виктора Цоя похоронили 19 августа 1990 года на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. На его могиле установлен тёмный памятник с бронзовым портретом музыканта и расходящимися от него шестью солнечными лучами. Это место давно стало точкой паломничества поклонников группы «Кино». Особенно многолюдно здесь 21 июня, в день рождения Цоя, и 15 августа, в день смерти. Фанаты несут цветы, фотографии и памятные записки, оставляют сигареты, играют на гитарах и хором исполняют песни «Кино». В годовщину гибели музыканта у могилы объявляют минуту молчания, после которой собравшиеся аплодируют Цою, словно вновь вызывают его на сцену.

Виктор Цой навсегда остался 28-летним — молодым, свободным и готовым требовать перемен. Но каким человеком он стал бы сегодня, в 64 года? Сохранил бы прежние взгляды или перестал бы узнавать себя из прошлого? Ответа мы уже не узнаем. Зато Life.ru выяснил, почему с возрастом меняется личность и отчего встреча с собственной молодой версией могла бы закончиться настоящей дракой.

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Авторы Анна Московко