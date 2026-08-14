15 августа разбился Виктор Цой: Вот ещё 9 наших знаменитостей, погибших в страшных авариях

Ночью 15 августа 1990 года на латвийской трассе разбился Виктор Цой, и вся страна восприняла эту новость как личную потерю. Но для советской культуры та трагедия оказалась далеко не единственной подобной историей. Дороги забирали актёров, певцов и телеведущих и в 60-е, и в 90-е, и уже в новом веке: кто-то погибал по чужой вине, а кто-то сам садился за руль в неподходящий момент. Life.ru вспоминает десять историй, которые навсегда изменили судьбу известных людей своей эпохи.

Виктор Цой

Виктор Цой: авария на трассе Слока – Талси 15 августа 1990 года. Фото © ТАСС / Александр Чумичев, Александр Шогин

Утром 15 августа 1990 года музыкант и актёр возвращался с рыбалки на своём «Москвиче-2141» по трассе Слока – Талси в Латвии. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в рейсовый «Икарус». Цой умер на месте, шансов выжить у него не было. Следствие установило, что артист находился в трезвом состоянии, а один из вариантов случившегося — обычный сон за рулём после долгой дороги. Годом ранее журнал «Советский экран» признал Цоя актёром года за роль в фильме «Игла».

Майя Булгакова

Майя Булгакова: гибель актрисы «Летят журавли» в аварии в Москве. Фото © РИА Новости / Олег Макаров

Актриса снялась почти в 150 картинах, включая «Летят журавли» и «Приключения Электроника». В 1994 году она ехала на творческий вечер вместе с коллегой Любовью Соколовой в районе Тёплого Стана в Москве. Водитель не справился с управлением и на скорости врезался в столб. Булгакова погибла на месте вместе с водителем, а Соколова получила тяжёлые травмы, но выжила. Дочь актрисы потом вспоминала, что незадолго до гибели мать говорила о скорой встрече с покойным мужем.

Татьяна Снежина

Татьяна Снежина: авария под Новосибирском за месяц до свадьбы. Фото © Wikipedia / Печенкин Вадим Валериевич

Молодая поэтесса и певица трагически погибла в 23 года, всего за три недели до собственной свадьбы. 21 августа 1995 года микроавтобус, в котором Снежина возвращалась с Алтая вместе с женихом Сергеем Бугаевым и друзьями, на полном ходу врезался в грузовик. Никто в салоне не выжил. Хит «Позови меня с собой» на её стихи прозвучал в исполнении Аллы Пугачёвой уже после гибели автора, а сама Снежина так и не узнала, что её строчки будут звучать по всей стране.

Евгений Дворжецкий

Евгений Дворжецкий: обстоятельства аварии на Москворечье в 1999 году. Фото © ТАСС /ИТАР-ТАСС

Утром 1 декабря 1999 года актёр театра и кино выезжал на своей «девятке» с Проектируемого проезда на улицу Москворечье в Москве. По одной из версий, за долю секунды он перепутал педаль газа с тормозом и на полном ходу врезался в автомобиль, обязанный его пропустить. Дворжецкий погиб на месте в 39 лет. Этим же летом поклонники другого культового проекта отмечали 53-летие премьеры «Семнадцати мгновений весны» и вспоминали тайны Штирлица, которые так и не разгадали.

Александр Дедюшко

Александр Дедюшко: гибель актёра и его семьи на трассе Москва – Уфа. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Актёр театра и кино погиб вместе с женой и восьмилетним сыном в ноябре 2007 года на трассе Москва – Уфа под Владимиром. В сильный снегопад машина Дедюшко выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «Скания». Вся семья скончалась на месте. Трагедии из-за секундной невнимательности за рулём эта индустрия переживает и сегодня. А этим летом, пусть и не в аварии, не стало ещё одной артистки, подарившей стране сказочную принцессу Мелисенту из музыкального фильма «31 июня».

Леонид Быков

Леонид Быков: обстоятельства аварии и завещание режиссёра под Киевом. Фото © Wikipedia

Режиссёр и актёр погиб под Киевом в 50 лет: он возвращался с дачи на своей «Волге». В пасмурную погоду Леонид решил обогнать трактор, машину занесло на встречную полосу, и лобовое столкновение с грузовиком не оставило шансов. Родные считают, что Быков предчувствовал беду: он написал завещание с просьбой спеть на похоронах «Смуглянку». Совпадение в его судьбе заметили и журналисты: экранная смерть героя Быкова почти дословно повторила реальные обстоятельства его гибели.

Марина Левтова

Марина Левтова: гибель актрисы «ТАСС уполномочен заявить» на снегоходе. Фото © ТАСС / Владимир Яцина

Актриса, известная по сериалу «ТАСС уполномочен заявить…», погибла в 40 лет в Подмосковье зимой 2000 года. Она каталась на снегоходе по Одинцовскому району вместе со знакомым, который управлял техникой. В темноте мужчина не заметил впереди овраг, и снегоход на большой скорости рухнул вниз и ударился о промёрзшую землю. Левтова сильно ударилась головой, и врачи в больнице не смогли её спасти. Водитель почти год провёл в коме, а затем тоже скончался от полученных травм.

Юрий Степанов

Юрий Степанов: авария в Люблино после спектакля «Три сестры». Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Ведущий актёр московского театра «Мастерская Петра Фоменко» погиб в марте 2010 года: он возвращался на такси домой после спектакля «Три сестры». На перекрёстке в машину на скорости въехал автомобиль сзади, такси вынесло на встречную полосу, где произошло ещё одно столкновение. Степанов погиб на месте от полученных травм в 42 года. Его жена родила третьего сына уже через месяц после похорон, и мужчина так и не узнал о рождении наследника.

Михаил Евдокимов

Михаил Евдокимов: авария губернатора Алтайского края на Чуйском тракте. Фото © Wikipedia / Сергеев Андрей Владимирович

Артист разговорного жанра и губернатор Алтайского края погиб 7 августа 2005 года на Чуйском тракте под Бийском. Во время обгона служебный «мерседес» задел встречную «тойоту», вылетел с трассы и врезался в дерево. Евдокимов, водитель и охранник погибли на месте, а жена губернатора осталась единственной выжившей в машине. Незадолго до трагедии сопровождение ГИБДД у Евдокимова забрали, и с тех пор вокруг обстоятельств аварии до сих пор не утихают споры.

Сергей Супонев

Сергей Супонев: гибель телеведущего на снегоходе в Тверской области. Фото © Wikipedia

Легендарный ведущий детских программ погиб 8 декабря 2001 года на отдыхе в Тверской области. На снегоходе он катался по льду Волги и в сумерках не справился с управлением: на полном ходу машина врезалась в скрытую под снегом деревянную пристань. От удара телеведущего выбросило с сиденья, и травмы оказались смертельными, а тело нашли только поздно ночью. Супоневу было 38 лет, и для целого поколения зрителей его уход стал концом эпохи детского телевидения.

Каждая из этих смертей стала для зрителя личной потерей: артисты и любимые лица с экрана успевали стать почти родными людьми. Слава и трагедия сплетаются в творческой судьбе теснее, чем кажется, и похожая участь настигала не только звёзд кино и сцены: путь от всесоюзного обожания до полного забвения прошёл и один из главных сатириков советской литературы. Цой погиб 15 августа, но каждый год миллионы вспоминают не трагедию на трассе, а его песни и энергию, которая не подчиняется календарям.