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Регион
14 августа, 14:30
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15 августа разбился Виктор Цой: Вот ещё 9 наших знаменитостей, погибших в страшных авариях

Оглавление
Виктор Цой
Майя Булгакова
Татьяна Снежина
Евгений Дворжецкий
Александр Дедюшко
Леонид Быков
Марина Левтова
Юрий Степанов
Михаил Евдокимов
Сергей Супонев

Разбитая «девятка», перевёрнутый снегоход, «Волга» на встречной полосе — дороги забирали советских звёзд экрана десятилетиями. 15 августа не стало Виктора Цоя. Life.ru вспоминает ещё девять знаменитостей, чья жизнь также оборвалась в страшных авариях.

Годовщина гибели Виктора Цоя: какие ещё звёзды СССР и России погибли в авариях. Коллаж © Life.ru, фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Годовщина гибели Виктора Цоя: какие ещё звёзды СССР и России погибли в авариях. Коллаж © Life.ru, фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ночью 15 августа 1990 года на латвийской трассе разбился Виктор Цой, и вся страна восприняла эту новость как личную потерю. Но для советской культуры та трагедия оказалась далеко не единственной подобной историей. Дороги забирали актёров, певцов и телеведущих и в 60-е, и в 90-е, и уже в новом веке: кто-то погибал по чужой вине, а кто-то сам садился за руль в неподходящий момент. Life.ru вспоминает десять историй, которые навсегда изменили судьбу известных людей своей эпохи.

Виктор Цой

Виктор Цой: авария на трассе Слока – Талси 15 августа 1990 года. Фото © ТАСС / Александр Чумичев, Александр Шогин

Виктор Цой: авария на трассе Слока – Талси 15 августа 1990 года. Фото © ТАСС / Александр Чумичев, Александр Шогин

Утром 15 августа 1990 года музыкант и актёр возвращался с рыбалки на своём «Москвиче-2141» по трассе Слока – Талси в Латвии. Машина вылетела на встречную полосу и врезалась в рейсовый «Икарус». Цой умер на месте, шансов выжить у него не было. Следствие установило, что артист находился в трезвом состоянии, а один из вариантов случившегося — обычный сон за рулём после долгой дороги. Годом ранее журнал «Советский экран» признал Цоя актёром года за роль в фильме «Игла».

Майя Булгакова

Майя Булгакова: гибель актрисы «Летят журавли» в аварии в Москве. Фото © РИА Новости / Олег Макаров

Майя Булгакова: гибель актрисы «Летят журавли» в аварии в Москве. Фото © РИА Новости / Олег Макаров

Актриса снялась почти в 150 картинах, включая «Летят журавли» и «Приключения Электроника». В 1994 году она ехала на творческий вечер вместе с коллегой Любовью Соколовой в районе Тёплого Стана в Москве. Водитель не справился с управлением и на скорости врезался в столб. Булгакова погибла на месте вместе с водителем, а Соколова получила тяжёлые травмы, но выжила. Дочь актрисы потом вспоминала, что незадолго до гибели мать говорила о скорой встрече с покойным мужем.

Татьяна Снежина

Татьяна Снежина: авария под Новосибирском за месяц до свадьбы. Фото © Wikipedia / Печенкин Вадим Валериевич

Татьяна Снежина: авария под Новосибирском за месяц до свадьбы. Фото © Wikipedia / Печенкин Вадим Валериевич

Молодая поэтесса и певица трагически погибла в 23 года, всего за три недели до собственной свадьбы. 21 августа 1995 года микроавтобус, в котором Снежина возвращалась с Алтая вместе с женихом Сергеем Бугаевым и друзьями, на полном ходу врезался в грузовик. Никто в салоне не выжил. Хит «Позови меня с собой» на её стихи прозвучал в исполнении Аллы Пугачёвой уже после гибели автора, а сама Снежина так и не узнала, что её строчки будут звучать по всей стране.

Евгений Дворжецкий

Евгений Дворжецкий: обстоятельства аварии на Москворечье в 1999 году. Фото © ТАСС /ИТАР-ТАСС

Евгений Дворжецкий: обстоятельства аварии на Москворечье в 1999 году. Фото © ТАСС /ИТАР-ТАСС

Утром 1 декабря 1999 года актёр театра и кино выезжал на своей «девятке» с Проектируемого проезда на улицу Москворечье в Москве. По одной из версий, за долю секунды он перепутал педаль газа с тормозом и на полном ходу врезался в автомобиль, обязанный его пропустить. Дворжецкий погиб на месте в 39 лет. Этим же летом поклонники другого культового проекта отмечали 53-летие премьеры «Семнадцати мгновений весны» и вспоминали тайны Штирлица, которые так и не разгадали.

Александр Дедюшко

Александр Дедюшко: гибель актёра и его семьи на трассе Москва – Уфа. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Александр Дедюшко: гибель актёра и его семьи на трассе Москва – Уфа. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Актёр театра и кино погиб вместе с женой и восьмилетним сыном в ноябре 2007 года на трассе Москва – Уфа под Владимиром. В сильный снегопад машина Дедюшко выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «Скания». Вся семья скончалась на месте. Трагедии из-за секундной невнимательности за рулём эта индустрия переживает и сегодня. А этим летом, пусть и не в аварии, не стало ещё одной артистки, подарившей стране сказочную принцессу Мелисенту из музыкального фильма «31 июня».

Леонид Быков

Леонид Быков: обстоятельства аварии и завещание режиссёра под Киевом. Фото © Wikipedia

Леонид Быков: обстоятельства аварии и завещание режиссёра под Киевом. Фото © Wikipedia

Режиссёр и актёр погиб под Киевом в 50 лет: он возвращался с дачи на своей «Волге». В пасмурную погоду Леонид решил обогнать трактор, машину занесло на встречную полосу, и лобовое столкновение с грузовиком не оставило шансов. Родные считают, что Быков предчувствовал беду: он написал завещание с просьбой спеть на похоронах «Смуглянку». Совпадение в его судьбе заметили и журналисты: экранная смерть героя Быкова почти дословно повторила реальные обстоятельства его гибели.

Марина Левтова

Марина Левтова: гибель актрисы «ТАСС уполномочен заявить» на снегоходе. Фото © ТАСС / Владимир Яцина

Марина Левтова: гибель актрисы «ТАСС уполномочен заявить» на снегоходе. Фото © ТАСС / Владимир Яцина

Актриса, известная по сериалу «ТАСС уполномочен заявить…», погибла в 40 лет в Подмосковье зимой 2000 года. Она каталась на снегоходе по Одинцовскому району вместе со знакомым, который управлял техникой. В темноте мужчина не заметил впереди овраг, и снегоход на большой скорости рухнул вниз и ударился о промёрзшую землю. Левтова сильно ударилась головой, и врачи в больнице не смогли её спасти. Водитель почти год провёл в коме, а затем тоже скончался от полученных травм.

Юрий Степанов

Юрий Степанов: авария в Люблино после спектакля «Три сестры». Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Юрий Степанов: авария в Люблино после спектакля «Три сестры». Фото © ТАСС / Александр Рюмин

Ведущий актёр московского театра «Мастерская Петра Фоменко» погиб в марте 2010 года: он возвращался на такси домой после спектакля «Три сестры». На перекрёстке в машину на скорости въехал автомобиль сзади, такси вынесло на встречную полосу, где произошло ещё одно столкновение. Степанов погиб на месте от полученных травм в 42 года. Его жена родила третьего сына уже через месяц после похорон, и мужчина так и не узнал о рождении наследника.

Михаил Евдокимов

Михаил Евдокимов: авария губернатора Алтайского края на Чуйском тракте. Фото © Wikipedia / Сергеев Андрей Владимирович

Михаил Евдокимов: авария губернатора Алтайского края на Чуйском тракте. Фото © Wikipedia / Сергеев Андрей Владимирович

Артист разговорного жанра и губернатор Алтайского края погиб 7 августа 2005 года на Чуйском тракте под Бийском. Во время обгона служебный «мерседес» задел встречную «тойоту», вылетел с трассы и врезался в дерево. Евдокимов, водитель и охранник погибли на месте, а жена губернатора осталась единственной выжившей в машине. Незадолго до трагедии сопровождение ГИБДД у Евдокимова забрали, и с тех пор вокруг обстоятельств аварии до сих пор не утихают споры.

Сергей Супонев

Сергей Супонев: гибель телеведущего на снегоходе в Тверской области. Фото © Wikipedia

Сергей Супонев: гибель телеведущего на снегоходе в Тверской области. Фото © Wikipedia

Легендарный ведущий детских программ погиб 8 декабря 2001 года на отдыхе в Тверской области. На снегоходе он катался по льду Волги и в сумерках не справился с управлением: на полном ходу машина врезалась в скрытую под снегом деревянную пристань. От удара телеведущего выбросило с сиденья, и травмы оказались смертельными, а тело нашли только поздно ночью. Супоневу было 38 лет, и для целого поколения зрителей его уход стал концом эпохи детского телевидения.

Магнитные бури 13–15 августа: Красная тень снова легла на графики ИКИ РАН. В какой день Землю накроет буря?
Магнитные бури 13–15 августа: Красная тень снова легла на графики ИКИ РАН. В какой день Землю накроет буря?

Каждая из этих смертей стала для зрителя личной потерей: артисты и любимые лица с экрана успевали стать почти родными людьми. Слава и трагедия сплетаются в творческой судьбе теснее, чем кажется, и похожая участь настигала не только звёзд кино и сцены: путь от всесоюзного обожания до полного забвения прошёл и один из главных сатириков советской литературы. Цой погиб 15 августа, но каждый год миллионы вспоминают не трагедию на трассе, а его песни и энергию, которая не подчиняется календарям.

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Сергей Трофимов
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