Магнитные бури 13–15 августа: Красная тень снова легла на графики ИКИ РАН. В какой день Землю накроет буря? Оглавление Что сейчас происходит на Солнце? Будут ли магнитные бури 13, 14, 15 августа 2026 года Когда ждать самого опасного периода Спокойствие, с которым началось 13 августа, может оказаться обманчивым. Свежий прогноз от ИКИ РАН показывает: уже в ближайшие сутки геомагнитная обстановка заметно изменится, а вероятность магнитной бури возрастёт сразу в несколько раз. Будет ли геошторм, или пока нет? 13 августа, 09:00 30422 30422 ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Август не даёт расслабиться. Стоит магнитосфере успокоиться, метеозависимым пережить ещё несколько дней спокойствия, как графики астрономов вновь окрашиваются в тревожные цвета. Сейчас вокруг Земли сохраняется относительная тишина, однако удержится она недолго: к пятнице вероятность магнитной бури резко повысится, а в ночь на субботу геомагнитный индекс доберётся до максимального значения за эти три дня.

Что сейчас происходит на Солнце?

Утром 13 августа вспышечная активность оставалась низкой. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, последняя вспышка была зарегистрирована 12 августа в 10:33 по московскому времени. Она получила класс C1.7 и относилась к рядовым событиям. Новых вспышек с начала четверга учёные не зафиксировали. Геомагнитная обстановка на момент обновления прогноза также была спокойной: индекс Kp находился на уровне 1. Но расчёты на следующие дни выглядят заметно тревожнее.

Будут ли магнитные бури 13, 14, 15 августа 2026 года

Официальный график вероятности магнитной бури 13, 14, 15 августа 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури 13 августа 2026 года. В четверг магнитосфера преимущественно останется спокойной. В течение большей части дня индекс Kp будет колебаться от 1 до 2,3 балла. Ближе к полуночи он может подняться до 3 баллов, однако этого недостаточно для начала магнитной бури. Вероятность спокойной обстановки 13 августа оценивается в 73%. Ещё 15% приходится на возбуждённое состояние магнитосферы, а суммарная вероятность бури составляет 12%. Таким образом, четверг станет самым благополучным днём в прогнозе. Однако вечерний рост Kp можно считать первым признаком приближающегося изменения обстановки.

Магнитные бури 14 августа 2026 года. В пятницу картина резко поменяется. Вероятность спокойной магнитосферы сократится до 24%, тогда как риск бури возрастёт до 36%. Ещё в 40% случаев магнитосфера может перейти в возбуждённое состояние. Индекс Kp в течение суток будет держаться преимущественно в пределах 3–3,7 балла. Формального порога магнитной бури он не достигнет, но обстановка окажется гораздо менее устойчивой, чем днём ранее. Именно 14 августа станет самым тревожным днём по вероятности шторма: всего за сутки она подскочит с 12 до 36%. Иными словами, риск бури возрастёт втрое.

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 13–15 августа 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитные бури 15 августа 2026 года. Самый высокий расчётный Kp ожидается в ночь на субботу. Около полуночи индекс может подняться до 4 баллов, при которых магнитосфера считается возбуждённой. До официального порога бури, начинающегося с Kp 5, прогноз пока не дотягивает. В утренние часы показатель постепенно опустится до 3–3,7 балла, а днём продолжит снижаться. Вероятность магнитной бури составит 31%, возбуждённой магнитосферы — 40%. На спокойный сценарий специалисты отводят 29%. Получается, что 14 августа лидирует по вероятности бури, а ночь на 15 августа — по ожидаемой силе геомагнитного возмущения.

Когда ждать самого опасного периода

Наиболее напряжённый отрезок придётся на время с пятницы до первой половины субботы. Согласно трёхдневному прогнозу ИКИ РАН, магнитная буря пока не является неизбежной, но риск её развития остаётся повышенным. Самым спокойным днём станет 13 августа. Уже 14-го магнитосфера потеряет устойчивость, а ночью 15 августа Kp может войти в жёлтую зону. Прогноз способен уточняться в течение суток, поэтому окончательный сценарий будет зависеть от того, как изменятся скорость и параметры солнечного ветра.

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Авторы Карина Морозова