5 знаков зодиака, которым солнечное затмение 12 августа устроит кармический экзамен на прочность Оглавление Кому придётся решить, кем он хочет стать Какому знаку зодиака судьбу изменит другой человек У кого перемены войдут прямо в дом У кого работа перестанет быть просто работой Наружу выйдет то, что вы скрывали от себя Что в целом принесёт солнечное затмение 12 августа 2026 года для всех Солнечное затмение 12 августа погрузит часть планеты во тьму всего на несколько минут, но его астрологические последствия растянутся на месяцы. Для этих знаков зодиака перемены затронут самые болезненные сферы. Как не наломать ещё больше дров и пережить «чёрный август»? 11 августа, 04:00 5618 5618 ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Август 2026 года будто выкрутил уровень драмы на максимум. Солнце и Юпитер находятся в созвездии Льва, усиливая амбиции, жажду признания и желание наконец получить от жизни всё и сразу. Меркурий уже вышел из ретроградного движения, прежняя путаница постепенно отступает, но спокойно выдохнуть Вселенная не даст. Почему? Впереди одно из главных астрономических событий месяца. Про другие, которые тоже произойдут 12 августа 2026 года, мы уже писали отдельно, а тут подробно сосредоточимся на Солнце.

Итак, 12 августа произойдёт полное солнечное затмение. Полоса полной фазы пройдёт через север России, Гренландию, Исландию и Испанию. В других частях Европы, Канаде, на севере США и северо-западе Африки затмение будет видно как частное. Подробный маршрут события можно посмотреть на сайте NASA. А пока расскажем, что в астрологии затмение связывают со знаком зодиака Лев, в котором оно и произойдёт летом 2026 года.

Этот знак связан с творчеством, личными желаниями, славой и смелостью показать миру своё настоящее лицо. По прогнозу астрологов, затмение ускорит перемены и откроет новые жизненные направления. Всё, что давно исчерпало себя, начнёт уступать место следующим планам, знакомствам и решениям. Соединение Меркурия и Юпитера добавит словам особый вес. Обещания, признания и громкие заявления, сделанные вблизи затмения, способны запустить события с последствиями на ближайшие полгода. Поэтому 12 августа опасно говорить сгоряча, соглашаться ради чужого одобрения и бросаться в новую жизнь, не подумав, куда именно она ведёт. Итак, кто из представителей зодиакального круга в наибольшей опасности наломать дров?

Кому придётся решить, кем он хочет стать

Солнечное затмение 12 августа: чем обернётся для Льва по гороскопу? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Главными героями солнечного затмения 12 августа 2026 года окажутся Львы по гороскопу, поскольку оно произойдёт непосредственно в их знаке зодиака. Что это значит и чего ждать? Внимание окружающих усилится, появятся новые предложения, знакомства и возможности для сотрудничества. Разговор, который сначала покажется случайным, способен неожиданно изменить работу, личную жизнь или планы на ближайший год.

Однако вместе с возможностями придётся принять решение, от которого уже не получится спрятаться за красивыми словами. Львам нужно понять, чего они действительно хотят, а не какой образ производит больше впечатления на окружающих. Некоторые представители знака почувствуют, что прежняя роль стала тесной. Другим придётся отказаться от удобного, но скучного пути ради проекта, отношения к себе или мечты, которая давно не даёт покоя. Затмение потребует смелости, однако привычная львиная уверенность может дать сбой. Начать заново страшнее, чем эффектно рассказывать о переменах. В ближайшие месяцы Львам предстоит доказать поступками, что их громкие планы были серьёзными.

Какому знаку зодиака судьбу изменит другой человек

У Водолеев солнечное затмение 12 августа затронет сферу отношений и партнёрства. В их жизни могут появиться люди, которые откроют новые двери, предложат совместный проект или потребуют определённости в личной жизни. Знакомства этого периода способны быстро перейти из разряда случайных в судьбоносные.

Проблема в том, что Водолеи привыкли самостоятельно выбирать направление и сохранять свободу действий. Теперь часть перемен будет зависеть от решений другого человека. Партнёр может попросить больше внимания, серьёзности или ответственности. В деловой сфере появится необходимость договариваться, делить влияние и учитывать чужие интересы. Некоторым Водолеям придётся признать, что прежний формат отношений больше никого не устраивает. Попытка оставить всё как есть лишь усилит конфликт. Затмение поставит представителей знака перед выбором: впустить другого человека в свою жизнь или честно освободить для него дверь.

У кого перемены войдут прямо в дом

Знак зодиака Телец: что нельзя делать в солнечное затмение 12 августа 2026 года? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Тельцам солнечное затмение 12 августа принесёт движение в сфере дома, семьи и личного пространства. Возможны переезд, ремонт, изменение состава семьи или решение, которое заставит по-новому посмотреть на привычное место жительства. Даже если внешне ничего не изменится, внутри начнётся серьёзная перестройка.

Затмение вытащит наружу сомнения, связанные с самооценкой и страхом оказаться недостаточно талантливым. Тельцы могут осознать, сколько лет откладывали важное дело из-за синдрома самозванца или ожидания идеального момента. Привычная осторожность больше не будет защищать, она начнёт мешать. Особенно трудно придётся тем, кто держится за старый уклад лишь потому, что он знаком. Затмение потребует занять больше места в собственной жизни, перестать просить разрешения и создать условия, в которых можно развиваться. Иногда для этого придётся передвинуть диван. Иногда сменить адрес.

У кого работа перестанет быть просто работой

У Скорпионов по гороскопу солнечное затмение 12 августа затронет карьеру, репутацию и положение в обществе. Рабочая нагрузка может резко вырасти, а вместе с ней появятся шанс на повышение, новый проект или необходимость выбрать дальнейшее профессиональное направление. Остаться незаметными в этот период будет трудно.

Главный конфликт возникнет между стабильным заработком и желанием заниматься делом, которое действительно имеет смысл. Скорпионы могут внезапно почувствовать, что привычная работа оплачивает счета, но постепенно съедает интерес к жизни. Тогда мысли о смене профессии или запуске собственного проекта станут особенно настойчивыми. Затмение не обещает лёгкого перехода. Новая должность принесёт ответственность, а смена направления потребует отказаться от привычной власти и начать с менее уверенной позиции. Зато именно в этот период Скорпионы смогут понять, какую репутацию хотят построить и ради чего готовы работать по-настоящему.

Наружу выйдет то, что вы скрывали от себя

Через какие кармические уроки придётся пройти Девам в день солнечного затмения? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Для носителей знака зодиака Дева солнечное затмение 12 августа пройдёт по сфере подсознания, одиночества и скрытых страхов. Первые недели августа могут принести усталость, желание отдалиться от людей и разобраться в собственных мыслях. Привычная логика будет работать хуже, потому что главные ответы окажутся спрятаны глубже обычного.

Затмение покажет, какие решения Девы принимали на автомате. На поверхность выйдут повторяющиеся мысли, внутренние запреты и убеждения, которые незаметно влияли на отношения, работу и самооценку. Представителям знака придётся признать собственное участие в ситуациях, которые они привыкли считать случайностью или чужой виной. Такое открытие может оказаться неприятным. Зато Девы получат возможность изменить сценарий ещё до начала своего сезона 22 августа. Для этого потребуются тишина, честность и отказ от попытки немедленно всё разложить по аккуратным коробочкам. Некоторые вещи сначала нужно почувствовать, а уже потом чинить.

Что в целом принесёт солнечное затмение 12 августа 2026 года для всех

Что знакам зодиака принесёт солнечное затмение 12 августа 2026 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Затмение во Льве 12 августа запустит период быстрых перемен, связанных с желаниями, признанием и правом самостоятельно выбирать дальнейший путь. Львам придётся заново определить себя, Водолеям разобраться в отношениях, Тельцам изменить привычное пространство. Скорпионов ждёт карьерный поворот, а Девам предстоит встретиться со страхами, которые раньше управляли ими из тени.

При этом необязательно увольняться, переезжать или расставаться ровно 12 августа. Астрологические перемены могут разворачиваться в течение нескольких месяцев. Затмение лишь обозначит точку, после которой старый сценарий начнёт трещать по швам.

Главное в этот период — не хвататься за первое громкое решение ради ощущения новой жизни. Перемены всё равно придут, но выбирать их направление придётся самостоятельно. Вселенная может эффектно выключить свет, но искать выход из комнаты человеку всё-таки придётся самому.

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Авторы Карина Морозова