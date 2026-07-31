Точкой невозврата станет 12 августа: Как великая тьма и хаос звёзд перепишут историю каждого человека на Земле Оглавление Солнечное затмение августа 2026 года: Где можно увидеть и сколько оно продлится Пик Персеид: До 100 метеоров в час в ночь с 12 на 13 августа Коридор затмений с 12 по 28 августа 2026 года Полнолуние и лунное затмение 28 августа: Кровавая луна Почему август 2026 года может эмоционально свести с ума Как пережить коридор затмений без лишних драм Солнце исчезнет, Луна станет кровавой, а привычные планы разрушатся. Чёрный август откроет кармический коридор и запустит цепочку событий, которая точно перевернёт жизнь каждого. Life.ru рассказывает, как много астрособытий нас ждёт и чем они опасны, когда вместе. 31 июля, 04:00 Что произойдёт на небе в августе 2026 года и почему этот месяц называют астрономическим апокалипсисом? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Спокойным последний месяц лета не будет. Уже 12 августа 2026 года Солнце исчезнет за диском Луны, новолуние совпадёт с пиком Персеид, а следом откроется коридор затмений, который продлится до «кровавого» полнолуния 28 августа. Всего несколько недель вместят сразу пять мощных астрономических и астрологических событий. Экстрасенс Дарья Миронова предупреждает о разрушительных переменах в жизни. Life.ru разбирается, чего ждать от «чёрного августа» и как не потерять голову, когда всё вокруг начнёт переворачиваться с ног на голову.

Солнечное затмение августа 2026 года: Где можно увидеть и сколько оно продлится

Когда будет солнечное затмение в августе 2026 года и где его можно увидеть. Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Первым крупным событием месяца станет возвращение великой тьмы, или же полное солнечное затмение 12 августа. Луна окажется между Землёй и Солнцем и на несколько минут полностью закроет солнечный диск. Полную фазу смогут увидеть жители севера России, а также Гренландии, Исландии, Испании и северо-западной части Португалии. В большей части Европы затмение будет частичным. Например, в Санкт-Петербурге Луна закроет около 79% Солнца, но явление произойдёт уже у самого горизонта. В Москве же полную фазу затмения увидеть не получится, так как Луна лишь слегка надкусит солнечный диск. Частное затмение начнётся 12 августа примерно в 20:03, достигнет максимума около 20:08 и исчезнет вместе с заходящим Солнцем уже через несколько минут. В пиковой фазе Луна закроет около 3% площади солнечного диска.

Смотреть на Солнце можно только через специальные очки для затмений или сертифицированный солнечный фильтр. Обычные тёмные очки не защищают глаза. Телескопы, бинокли и камеры без фильтра, установленного перед объективом, использовать опасно. А если наблюдать затмение вживую не получится, полную фазу можно будет посмотреть в прямой трансляции астрономического сервиса Time and Date. Роскосмос пока собственный эфир не анонсировал, но трансляция ещё может появиться ближе к 12 августа.

С точки зрения астрологии солнечное затмение одновременно является новолунием. В этот раз оно произойдёт в знаке зодиака Лев, который связывают с самовыражением, любовью, творчеством, властью и признанием. Поэтому возникнет желание резко поменять внешность, профессию, отношения или заявить о себе так, как раньше человек не решался. Особенно заметно эти настроения могут почувствовать Львы, Тельцы, Скорпионы и Водолеи по гороскопу. Однако затмение не требует немедленно сжигать мосты. Его энергия скорее подталкивает увидеть, какие желания давно назрели, а уже потом решать, что с ними делать.

Пик Персеид: До 100 метеоров в час в ночь с 12 на 13 августа

Когда будет звездопад Персеид в августе 2026 года и где его лучше всего смотреть? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Makarov Konstantin

Сразу после солнечного затмения небо устроит вторую часть представления. В ночь с 12 на 13 августа наступит пик Персеид — одного из самых ярких и популярных метеорных потоков года. Он появляется, когда Земля проходит через шлейф частиц, оставленных кометой Свифта — Туттля. Пылинки на огромной скорости влетают в атмосферу и сгорают, оставляя яркие полосы. Кажется, будто они вылетают из созвездия Персея, откуда поток и получил своё название.

В идеальных условиях интенсивность Персеид может достигать ста метеоров в час. Однако это расчётное значение для абсолютно тёмного неба и наблюдателя, перед которым открыт весь небосвод. В реальности за городом обычно удаётся увидеть около 30–50 метеоров в час. В 2026 году условия будут особенно удачными: пик совпадёт с новолунием, поэтому яркий лунный свет не помешает наблюдению. Чтобы увидеть Персеиды, телескоп не потребуется. Достаточно уехать подальше от городской засветки, найти открытое место и дать глазам около получаса, чтобы привыкнуть к темноте. Лучше начинать наблюдение после 22–23 часов по мск. Смотреть нужно не в одну точку, а охватывать взглядом как можно большую часть неба.

Экстрасенс Дарья Миронова считает совпадение звездопада, новолуния и солнечного затмения особенно сильным временем для загадывания желаний. «12-е число — самый сильный и активный день в августе. Это особый период, который начинается после Врат Льва. Они открывают дорогу к достижению целей, а 12-го числа эти цели кармически консервируются», — рассказала эксперт. По её словам, просьба не должна быть абстрактной. Фраза «хочу миллион долларов» не подойдёт, необходимо заранее определить, чего именно человек хочет, зачем ему это нужно и в какие сроки цель должна осуществиться.

«Вы выбираете одну падающую звезду, концентрируете на ней максимальное внимание и проговариваете, что вы хотите и в какие сроки. Обязательно при этом визуализируйте, как будто это желание уже сбылось и существует в реальности. Важно повторить это не менее трёх раз, пока вы видите падающий поток звёзд», — посоветовала Миронова.

Коридор затмений с 12 по 28 августа 2026 года

Когда начнётся и закончится коридор затмений в августе 2026 года? И чего стоит опасаться? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Morganseesthestars

Промежуток между солнечным затмением и следующим за ним лунным астрологи называют коридором затмений. В августе 2026 года он откроется 12 августа, а закроется 28-го. В эзотерической традиции эти 16 дней считаются периодом ускоренных перемен. Солнечное затмение связывают с началом нового цикла, появлением целей и неожиданных возможностей. Лунное, напротив, символизирует кульминацию, освобождение от прошлого и завершение того, что больше не работает. Получается своеобразный мост: в начале человек получает импульс всё изменить, а ближе к концу месяца понимает, с чем ему придётся расстаться ради новой жизни.

Дарья Миронова предупреждает, что привычные планы в этот период могут внезапно разрушиться. Возможны задержки, отмены поездок, неожиданные встречи, перемены в отношениях или резкое желание полностью изменить образ жизни. «Если вы были уверены в завтрашнем дне, внезапно могут возникнуть форс-мажорные ситуации, которые изменят ваши планы на путешествие или поездку. Вы можете изменить образ жизни или даже расстаться с человеком, в котором были уверены. Это не значит, что это плохо, — это просто означает переход на новый кармический путь», — отметила экстрасенс. Особенно внимательно эксперт советует относиться к знакомствам, предложениям и решениям, которые появятся 12 августа. По её мнению, важная встреча в этот день может оказаться судьбоносной, а её последствия проявятся значительно позже.

Полнолуние и лунное затмение 28 августа: Кровавая луна

Когда произойдёт лунное затмение в августе 2026 года? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Romolo Tavani

Коридор закроется 28 августа полнолунием, которое совпадёт с глубоким частичным лунным затмением. В этот момент Земля окажется между Солнцем и Луной, а земная тень закроет 96,2% поверхности спутника. Полная фаза не наступит, однако незатронутым останется лишь тонкий светлый край, поэтому визуально затмение будет напоминать полное. Луна при этом может приобрести медный, ржавый или красноватый оттенок. Почему? Солнечный свет проходит через атмосферу Земли, короткие синие волны рассеиваются, а красные и оранжевые достигают лунной поверхности. Именно поэтому подобное явление часто называют кровавой луной.

Все стадии затмения продлятся около 5 часов 38 минут, а частная фаза — 3 часа 18 минут. Увидеть хотя бы часть явления смогут жители Северной и Южной Америки, Европы, Африки и западных районов Азии. В европейской части России Луна будет находиться низко над горизонтом, поэтому для наблюдения потребуется открытый вид на запад и ясная погода.

С точки зрения астрологии полнолуние и лунное затмение произойдут в Рыбах — знаке зодиака эмоций, интуиции, тайн, иллюзий и прошлого. То, что долго замалчивалось, может потребовать разговора, а отношения, в которых люди закрывали глаза на проблемы, окончательно решатся. Повысится чувствительность, может вернуться ностальгия, старые обиды или человек, историю с которым так и не удалось завершить. Сильнее остальных затмение могут ощутить Рыбы, Девы, Близнецы и Стрельцы по гороскопу. Им особенно важно не путать интуицию с тревогой и не принимать каждую сильную эмоцию за знак судьбы.

Почему август 2026 года может эмоционально свести с ума

Почему август 2026 года называют самым эмоционально тяжёлым месяцем. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главная особенность августа 2026 года заключается не в одном отдельном событии, а в их последовательности. Сначала огненное солнечное затмение во Льве подталкивает громко заявить о себе, рискнуть и потребовать большего. Затем начинается коридор затмений, в котором привычные планы могут потерять устойчивость. А завершает месяц водное затмение в Рыбах, вытаскивающее наружу сомнения, воспоминания и чувства, которые долго удавалось контролировать.

Отсюда и возможные эмоциональные качели: сегодня хочется немедленно поменять работу, город и причёску, завтра — отменить все решения, выключить телефон и спрятаться под одеялом. Одни люди могут почувствовать прилив смелости, другие — тревогу и растерянность, а кто-то сначала разрушит привычную систему, а потом начнёт сомневаться, стоило ли вообще к ней прикасаться.

Экстрасенс Дарья Миронова считает, что события середины августа способны запустить новый жизненный цикл и привести человека к своеобразному обнулению. Но перемены, по её словам, не обязательно окажутся плохими: сорванная поездка, неожиданное расставание или отменённая встреча могут освободить место для другого сценария.

Как пережить коридор затмений без лишних драм

Как защититься от негативного влияния коридора затмений в августе 2026 года? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главное правило этого августа — не превращать каждую неприятность в начало апокалипсиса. Если планы сорвались, стоит сначала проверить вполне земные причины, а уже затем искать вмешательство Вселенной. Необратимые решения лучше не принимать в момент гнева, страха или эйфории, а полезнее дать себе хотя бы сутки, перечитать документы, пересчитать деньги и ещё раз обдумать последствия.

Дарья Миронова также советует не бороться с каждой задержкой и не пытаться любой ценой удержать первоначальный сценарий. «Самое главное — не переживать. Если возникают форс-мажоры или задержки, значит, вам просто не нужно никуда ехать, стоит прислушаться к знакам», — считает экстрасенс.

Август 2026 года действительно собрал пугающе много небесных событий, поэтому спокойно пройти мимо него вряд ли получится. Главное — не принимать каждую задержку за предупреждение Вселенной, не разрушать отношения на эмоциях и не пытаться обнулить всю жизнь за одну ночь. А тем, кто всё же хочет подготовиться к «чёрному августу» по всем эзотерическим правилам, пригодятся советы калмыцкой шаманки Елены Батыр. Она рассказала Life.ru, какие цвета и украшения могут привлечь любовь, деньги и долгожданную беременность, а какие аксессуары способны затормозить желанные перемены.

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