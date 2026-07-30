Зелёный — к деньгам, кольца — к беременности: Шаманка назвала важные цвета и украшения августа 2026

Цвет одежды и даже привычное украшение в августе 2026 года могут повлиять на любовь, деньги и исполнение планов. В этом месяце нужно внимательно выбирать оттенки, камни и металлы украшений, и даже форму аксессуаров нельзя оставить без внимания. Life.ru поговорил с калмыцкой шаманкой Еленой Батыр и выяснил, какие вещи стоит добавить в гардероб в последний месяц лета, а какие лучше временно убрать подальше.

Оранжевый цвет в августе 2026 — для любви и крепких отношений

Какой цвет поможет привлечь любовь и укрепить отношения в августе 2026 года? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Одним из главных благоприятных цветов августа 2026 года станет оранжевый. По словам Елены Батыр, он связан с сердечной чакрой, поэтому особенно полезен тем, кто хочет встретить любовь или вернуть гармонию в уже существующие отношения. Конечно, необязательно полностью одеваться в оранжевое. Добавить нужный оттенок в образ можно с помощью блузки, платка, сумки или небольшого аксессуара.

Оранжевый цвет будет укреплять сердце. В шаманизме сердечная чакра касается и личной жизни, и сердца как органа. Оранжевый будет укреплять любовные отношения, притягивать их к тем, у кого их нет, а также помогать тем, у кого сердце больное. Елена Батыр Калмыцкая шаманка

Зелёный цвет в августе для денег и финансов

Какой цвет притягивает деньги и финансовую удачу в августе 2026 года? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тем, кто в августе хочет улучшить материальное положение, шаманка советует обратить внимание на зелёный цвет. Согласно её трактовке, он способен не только притягивать новые финансовые возможности, но и помогать сохранить уже имеющиеся накопления. Такой оттенок особенно пригодится тем, кто рассчитывает на повышение, ищет дополнительный источник дохода или планирует крупную покупку. Добавить зелёный в гардероб можно и перед важными переговорами, собеседованием или обсуждением зарплаты. Для образов подойдут как насыщенные изумрудные и травяные тона, так и более спокойные оттенки — оливковый, фисташковый или мятный. Усилить действие цвета можно с помощью украшения с зелёным камнем, особенно если оно выполнено из серебра.

Голубой и синий помогут решить жилищные проблемы в августе 2026

Почему синий и голубой считаются благоприятными цветами августа 2026 года? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Голубой и синий в шаманской традиции воспринимаются как один цвет. В августе эти оттенки будут связаны с ясностью мыслей, интеллектуальной работой и домашними делами. Особенно удачными они могут оказаться для людей, которым предстоят переезд, ремонт, покупка квартиры или решение других вопросов, связанных с жильём. Кстати, синий цвет можно использовать не только в одежде, но и в украшениях. Например, шаманка допускает кольца с синими камнями.

Голубой и синий по-нашему — это один цвет. Он будет укреплять мозг, что очень полезно для тех, у кого болит голова. Также эти оттенки помогут во всём, что связано с домом и решением жилищных проблем. Елена Батыр Калмыцкая шаманка

Какие цвета нельзя носить в августе 2026

Самыми нежелательными оттенками месяца Елена Батыр называет жёлтый и красный. Но действовать они, по мнению шаманки, будут по-разному. Жёлтый способен сделать человека более уязвимым перед чужой завистью и негативной энергией. Поэтому его особенно не рекомендуют выбирать для встреч и мероприятий, на которых вы можете оказаться в центре внимания.

Что касается нежелательных цветов, то жёлтый носить не стоит, потому что человек будет притягивать к себе зависть, сглаз и порчу. Духи ориентируются на это, так что лучше избегать таких энергий. Елена Батыр Калмыцкая шаманка

Красный цвет, по словам шаманки, связан уже не с чужим влиянием, а с препятствиями и задержками. Он может затормозить реализацию планов и создать неожиданные сложности там, где раньше всё складывалось удачно. Поэтому от ярко-красных вещей и аксессуаров в августе она советует отказаться тем, кому предстоят важные переговоры, поездки или начало новых проектов.

Красный цвет тоже нежелателен, так как он притягивает трудности. Если жёлтый — это про сглаз, то красный просто ставит перед человеком скалу: все дороги перекрываются, и дальше он никуда не пройдёт. Елена Батыр Калмыцкая шаманка

Ограничение касается не только одежды, но и деталей образа. Красные камни в серьгах и кольцах, согласно рекомендации эксперта, тоже лучше временно заменить синими или зелёными. Если полностью исключить красный и жёлтый из гардероба не получается, шаманка советует хотя бы не делать их главными цветами образа.

Какие украшения помогут забеременеть и наладить отношения с родителями

Какие аксессуары носить женщинам для наступления беременности в августе 2026 года? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главными украшениями августа для женщин станут серьги. Причём следовать совету смогут даже те, у кого не проколоты уши, просто обычные серьги заменяем клипсами. Благоприятными Елена Батыр также считает кольца. Их она связывает с продолжением рода и восстановлением семейных отношений.

Женщинам очень хорошо носить серьги, даже если ушки не проколоты — можно использовать клипсы. Кольца — это тоже очень хорошо. Они могут помочь тем, кто хочет забеременеть, или улучшить отношения с родителями, если есть недопонимание. Кольца могут носить и мужчины, например перстни или печатки. Елена Батыр Калмыцкая шаманка

Цепочки привлекут радость и новые встречи

Ещё одним удачным аксессуаром августа станут цепочки. Но ждать от них глобальных перемен, по мнению шаманки, не следует. Их действие будет связано прежде всего с лёгкостью, общением и небольшими приятными событиями. Это могут быть неожиданные приглашения, встречи в кафе, прогулки или возобновление общения с людьми, которых вы давно не видели.

Цепочки также подойдут тем, кому в последнее время не хватает новых впечатлений и поводов выбраться из дома. Такой аксессуар может стать своеобразным талисманом для тех, кто хочет чаще видеться с друзьями, знакомиться с людьми и проводить последний месяц лета более активно. При этом носить цепочку шаманка рекомендует без кулона или подвески, поскольку их влияние в августе она, напротив, считает неблагоприятным.

Почему в августе не стоит носить подвески и браслеты

Почему не стоит носить подвески и браслеты августе 2026 года? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

А вот надевать кулоны и подвески на цепочку в августе шаманка не рекомендует. По её словам, они способны действовать как «заглушка», которая замедляет процессы и уменьшает ожидаемый результат. Это может проявляться в задержках выплат, переносе поездок, затянувшемся оформлении документов или внезапных препятствиях в делах. Поэтому тем, кто ждёт важного решения или рассчитывает быстро реализовать свои планы, лучше временно носить цепочку без дополнительных элементов.

А вот подвески носить не надо — они будут в два раза ухудшать дела. Если человек должен получить зарплату в сто рублей, то из-за подвески получит пятьдесят или шестьдесят. Это своего рода заглушка, которая создаёт задержки. Елена Батыр Калмыцкая шаманка

Под нежелательные аксессуары попадают и браслеты. По мнению Елены Батыр, в августе они также могут сдерживать нужные человеку события и мешать переменам. Исключение составляют наручные часы. Отказываться от них не требуется, даже если ремешок или металлическая часть внешне напоминают браслет. Речь идёт именно о самостоятельных декоративных украшениях на запястье.

Серебро, золото или платина: какой металл выбрать в августе

Значение будет иметь не только форма украшения, но и материал, из которого оно изготовлено. Лучшими металлами августа Елена Батыр называет серебро, золото и платину. Каждый из них, согласно шаманским представлениям, отвечает за свою сферу жизни.

Если рассматривать материалы, то серебро, золото и платина — лучшие варианты. Серебро, особенно с зелёным камнем, — это мощное притяжение финансов. Золото способствует укреплению уже имеющихся финансов, а платина помогает укреплять партнёрские отношения. Елена Батыр Калмыцкая шаманка

Серебряные кольца и серьги с зелёными камнями шаманка рекомендует тем, кто хочет привлечь деньги. Золото подойдёт для сохранения материальной стабильности, а платина помогает укреплять личные и деловые отношения. Но бижутерию, мельхиор и нейзильбер эксперт, напротив, советует на время отложить. Такие материалы могут тормозить события и значительно отдалять исполнение планов.

Любой другой металл, будь то бижутерия, мельхиор или нейзильбер, будет замедлять все процессы. Например, если вы хотели поехать отдыхать через день, то из-за таких украшений поездка может отложиться на три месяца. Елена Батыр Калмыцкая шаманка

Следовать ли этим рекомендациям, каждый решает сам, однако август точно даёт повод внимательнее отнестись и к гардеробу, и к собственным планам. А тем, кого особенно волнует финансовая сторона месяца, Life.ru советует заглянуть в денежный гороскоп на август 2026 года: астролог рассказала, какие два знака рискуют остаться с пустым кошельком, а кого ждут премии и новые источники дохода.