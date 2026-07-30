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30 июля, 05:00

Зелёный — к деньгам, кольца — к беременности: Шаманка назвала важные цвета и украшения августа 2026

Оглавление
Оранжевый цвет в августе 2026 — для любви и крепких отношений
Зелёный цвет в августе для денег и финансов
Голубой и синий помогут решить жилищные проблемы в августе 2026
Какие цвета нельзя носить в августе 2026
Какие украшения помогут забеременеть и наладить отношения с родителями
Цепочки привлекут радость и новые встречи
Почему в августе не стоит носить подвески и браслеты
Серебро, золото или платина: какой металл выбрать в августе

Как одеться и какие аксессуары выбрать в августе 2026 года, чтобы привлечь деньги, любовь и беременность? Калмыцкая шаманка Елена Батыр рассказала Life.ru, какие вещи станут талисманами, а какие способны перекрыть все дороги на пути к удаче и богатству.

Что носить в августе 2026 года, чтобы привлечь финансы, любовь и исполнение желаний? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что носить в августе 2026 года, чтобы привлечь финансы, любовь и исполнение желаний? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Цвет одежды и даже привычное украшение в августе 2026 года могут повлиять на любовь, деньги и исполнение планов. В этом месяце нужно внимательно выбирать оттенки, камни и металлы украшений, и даже форму аксессуаров нельзя оставить без внимания. Life.ru поговорил с калмыцкой шаманкой Еленой Батыр и выяснил, какие вещи стоит добавить в гардероб в последний месяц лета, а какие лучше временно убрать подальше.

Оранжевый цвет в августе 2026 — для любви и крепких отношений

Какой цвет поможет привлечь любовь и укрепить отношения в августе 2026 года? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Какой цвет поможет привлечь любовь и укрепить отношения в августе 2026 года? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Одним из главных благоприятных цветов августа 2026 года станет оранжевый. По словам Елены Батыр, он связан с сердечной чакрой, поэтому особенно полезен тем, кто хочет встретить любовь или вернуть гармонию в уже существующие отношения. Конечно, необязательно полностью одеваться в оранжевое. Добавить нужный оттенок в образ можно с помощью блузки, платка, сумки или небольшого аксессуара.

Оранжевый цвет будет укреплять сердце. В шаманизме сердечная чакра касается и личной жизни, и сердца как органа. Оранжевый будет укреплять любовные отношения, притягивать их к тем, у кого их нет, а также помогать тем, у кого сердце больное.

Елена Батыр

Калмыцкая шаманка

Оранжевый цвет будет укреплять сердце. В шаманизме сердечная чакра касается и личной жизни, и сердца как органа. Оранжевый будет укреплять любовные отношения, притягивать их к тем, у кого их нет, а также помогать тем, у кого сердце больное.
Оранжевый цвет будет укреплять сердце. В шаманизме сердечная чакра касается и личной жизни, и сердца как органа. Оранжевый будет укреплять любовные отношения, притягивать их к тем, у кого их нет, а также помогать тем, у кого сердце больное.

Зелёный цвет в августе для денег и финансов

Какой цвет притягивает деньги и финансовую удачу в августе 2026 года? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Какой цвет притягивает деньги и финансовую удачу в августе 2026 года? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тем, кто в августе хочет улучшить материальное положение, шаманка советует обратить внимание на зелёный цвет. Согласно её трактовке, он способен не только притягивать новые финансовые возможности, но и помогать сохранить уже имеющиеся накопления. Такой оттенок особенно пригодится тем, кто рассчитывает на повышение, ищет дополнительный источник дохода или планирует крупную покупку. Добавить зелёный в гардероб можно и перед важными переговорами, собеседованием или обсуждением зарплаты. Для образов подойдут как насыщенные изумрудные и травяные тона, так и более спокойные оттенки — оливковый, фисташковый или мятный. Усилить действие цвета можно с помощью украшения с зелёным камнем, особенно если оно выполнено из серебра.

Голубой и синий помогут решить жилищные проблемы в августе 2026

Почему синий и голубой считаются благоприятными цветами августа 2026 года? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почему синий и голубой считаются благоприятными цветами августа 2026 года? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Голубой и синий в шаманской традиции воспринимаются как один цвет. В августе эти оттенки будут связаны с ясностью мыслей, интеллектуальной работой и домашними делами. Особенно удачными они могут оказаться для людей, которым предстоят переезд, ремонт, покупка квартиры или решение других вопросов, связанных с жильём. Кстати, синий цвет можно использовать не только в одежде, но и в украшениях. Например, шаманка допускает кольца с синими камнями.

Голубой и синий по-нашему — это один цвет. Он будет укреплять мозг, что очень полезно для тех, у кого болит голова. Также эти оттенки помогут во всём, что связано с домом и решением жилищных проблем.

Елена Батыр

Калмыцкая шаманка

Голубой и синий по-нашему — это один цвет. Он будет укреплять мозг, что очень полезно для тех, у кого болит голова. Также эти оттенки помогут во всём, что связано с домом и решением жилищных проблем.
Голубой и синий по-нашему — это один цвет. Он будет укреплять мозг, что очень полезно для тех, у кого болит голова. Также эти оттенки помогут во всём, что связано с домом и решением жилищных проблем.

Какие цвета нельзя носить в августе 2026

Самыми нежелательными оттенками месяца Елена Батыр называет жёлтый и красный. Но действовать они, по мнению шаманки, будут по-разному. Жёлтый способен сделать человека более уязвимым перед чужой завистью и негативной энергией. Поэтому его особенно не рекомендуют выбирать для встреч и мероприятий, на которых вы можете оказаться в центре внимания.

Что касается нежелательных цветов, то жёлтый носить не стоит, потому что человек будет притягивать к себе зависть, сглаз и порчу. Духи ориентируются на это, так что лучше избегать таких энергий.

Елена Батыр

Калмыцкая шаманка

Что касается нежелательных цветов, то жёлтый носить не стоит, потому что человек будет притягивать к себе зависть, сглаз и порчу. Духи ориентируются на это, так что лучше избегать таких энергий.
Что касается нежелательных цветов, то жёлтый носить не стоит, потому что человек будет притягивать к себе зависть, сглаз и порчу. Духи ориентируются на это, так что лучше избегать таких энергий.

Красный цвет, по словам шаманки, связан уже не с чужим влиянием, а с препятствиями и задержками. Он может затормозить реализацию планов и создать неожиданные сложности там, где раньше всё складывалось удачно. Поэтому от ярко-красных вещей и аксессуаров в августе она советует отказаться тем, кому предстоят важные переговоры, поездки или начало новых проектов.

Красный цвет тоже нежелателен, так как он притягивает трудности. Если жёлтый — это про сглаз, то красный просто ставит перед человеком скалу: все дороги перекрываются, и дальше он никуда не пройдёт.

Елена Батыр

Калмыцкая шаманка

Красный цвет тоже нежелателен, так как он притягивает трудности. Если жёлтый — это про сглаз, то красный просто ставит перед человеком скалу: все дороги перекрываются, и дальше он никуда не пройдёт.
Красный цвет тоже нежелателен, так как он притягивает трудности. Если жёлтый — это про сглаз, то красный просто ставит перед человеком скалу: все дороги перекрываются, и дальше он никуда не пройдёт.

Ограничение касается не только одежды, но и деталей образа. Красные камни в серьгах и кольцах, согласно рекомендации эксперта, тоже лучше временно заменить синими или зелёными. Если полностью исключить красный и жёлтый из гардероба не получается, шаманка советует хотя бы не делать их главными цветами образа.

Какие украшения помогут забеременеть и наладить отношения с родителями

Какие аксессуары носить женщинам для наступления беременности в августе 2026 года? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Какие аксессуары носить женщинам для наступления беременности в августе 2026 года? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главными украшениями августа для женщин станут серьги. Причём следовать совету смогут даже те, у кого не проколоты уши, просто обычные серьги заменяем клипсами. Благоприятными Елена Батыр также считает кольца. Их она связывает с продолжением рода и восстановлением семейных отношений.

Женщинам очень хорошо носить серьги, даже если ушки не проколоты — можно использовать клипсы. Кольца — это тоже очень хорошо. Они могут помочь тем, кто хочет забеременеть, или улучшить отношения с родителями, если есть недопонимание. Кольца могут носить и мужчины, например перстни или печатки.

Елена Батыр

Калмыцкая шаманка

Женщинам очень хорошо носить серьги, даже если ушки не проколоты — можно использовать клипсы. Кольца — это тоже очень хорошо. Они могут помочь тем, кто хочет забеременеть, или улучшить отношения с родителями, если есть недопонимание. Кольца могут носить и мужчины, например перстни или печатки.
Женщинам очень хорошо носить серьги, даже если ушки не проколоты — можно использовать клипсы. Кольца — это тоже очень хорошо. Они могут помочь тем, кто хочет забеременеть, или улучшить отношения с родителями, если есть недопонимание. Кольца могут носить и мужчины, например перстни или печатки.

Цепочки привлекут радость и новые встречи

Ещё одним удачным аксессуаром августа станут цепочки. Но ждать от них глобальных перемен, по мнению шаманки, не следует. Их действие будет связано прежде всего с лёгкостью, общением и небольшими приятными событиями. Это могут быть неожиданные приглашения, встречи в кафе, прогулки или возобновление общения с людьми, которых вы давно не видели.

Цепочки также подойдут тем, кому в последнее время не хватает новых впечатлений и поводов выбраться из дома. Такой аксессуар может стать своеобразным талисманом для тех, кто хочет чаще видеться с друзьями, знакомиться с людьми и проводить последний месяц лета более активно. При этом носить цепочку шаманка рекомендует без кулона или подвески, поскольку их влияние в августе она, напротив, считает неблагоприятным.

Почему в августе не стоит носить подвески и браслеты

Почему не стоит носить подвески и браслеты августе 2026 года? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почему не стоит носить подвески и браслеты августе 2026 года? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

А вот надевать кулоны и подвески на цепочку в августе шаманка не рекомендует. По её словам, они способны действовать как «заглушка», которая замедляет процессы и уменьшает ожидаемый результат. Это может проявляться в задержках выплат, переносе поездок, затянувшемся оформлении документов или внезапных препятствиях в делах. Поэтому тем, кто ждёт важного решения или рассчитывает быстро реализовать свои планы, лучше временно носить цепочку без дополнительных элементов.

А вот подвески носить не надо — они будут в два раза ухудшать дела. Если человек должен получить зарплату в сто рублей, то из-за подвески получит пятьдесят или шестьдесят. Это своего рода заглушка, которая создаёт задержки.

Елена Батыр

Калмыцкая шаманка

А вот подвески носить не надо — они будут в два раза ухудшать дела. Если человек должен получить зарплату в сто рублей, то из-за подвески получит пятьдесят или шестьдесят. Это своего рода заглушка, которая создаёт задержки.
А вот подвески носить не надо — они будут в два раза ухудшать дела. Если человек должен получить зарплату в сто рублей, то из-за подвески получит пятьдесят или шестьдесят. Это своего рода заглушка, которая создаёт задержки.

Под нежелательные аксессуары попадают и браслеты. По мнению Елены Батыр, в августе они также могут сдерживать нужные человеку события и мешать переменам. Исключение составляют наручные часы. Отказываться от них не требуется, даже если ремешок или металлическая часть внешне напоминают браслет. Речь идёт именно о самостоятельных декоративных украшениях на запястье.

Серебро, золото или платина: какой металл выбрать в августе

Значение будет иметь не только форма украшения, но и материал, из которого оно изготовлено. Лучшими металлами августа Елена Батыр называет серебро, золото и платину. Каждый из них, согласно шаманским представлениям, отвечает за свою сферу жизни.

Если рассматривать материалы, то серебро, золото и платина — лучшие варианты. Серебро, особенно с зелёным камнем, — это мощное притяжение финансов. Золото способствует укреплению уже имеющихся финансов, а платина помогает укреплять партнёрские отношения.

Елена Батыр

Калмыцкая шаманка

Если рассматривать материалы, то серебро, золото и платина — лучшие варианты. Серебро, особенно с зелёным камнем, — это мощное притяжение финансов. Золото способствует укреплению уже имеющихся финансов, а платина помогает укреплять партнёрские отношения.
Если рассматривать материалы, то серебро, золото и платина — лучшие варианты. Серебро, особенно с зелёным камнем, — это мощное притяжение финансов. Золото способствует укреплению уже имеющихся финансов, а платина помогает укреплять партнёрские отношения.

Серебряные кольца и серьги с зелёными камнями шаманка рекомендует тем, кто хочет привлечь деньги. Золото подойдёт для сохранения материальной стабильности, а платина помогает укреплять личные и деловые отношения. Но бижутерию, мельхиор и нейзильбер эксперт, напротив, советует на время отложить. Такие материалы могут тормозить события и значительно отдалять исполнение планов.

Любой другой металл, будь то бижутерия, мельхиор или нейзильбер, будет замедлять все процессы. Например, если вы хотели поехать отдыхать через день, то из-за таких украшений поездка может отложиться на три месяца.

Елена Батыр

Калмыцкая шаманка

Любой другой металл, будь то бижутерия, мельхиор или нейзильбер, будет замедлять все процессы. Например, если вы хотели поехать отдыхать через день, то из-за таких украшений поездка может отложиться на три месяца.
Любой другой металл, будь то бижутерия, мельхиор или нейзильбер, будет замедлять все процессы. Например, если вы хотели поехать отдыхать через день, то из-за таких украшений поездка может отложиться на три месяца.
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Следовать ли этим рекомендациям, каждый решает сам, однако август точно даёт повод внимательнее отнестись и к гардеробу, и к собственным планам. А тем, кого особенно волнует финансовая сторона месяца, Life.ru советует заглянуть в денежный гороскоп на август 2026 года: астролог рассказала, какие два знака рискуют остаться с пустым кошельком, а кого ждут премии и новые источники дохода.

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Екатерина Хмелева
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