Проклятия, порталы и чужая энергия: 6 вещей, которые не стоит покупать в антикварных магазинах

Раньше антиквариат был выгодной инвестицией для состоятельных людей, но сегодня мода на винтажные предметы стала настоящим трендом! Однако мало кто задумывается, что вместе с редкой вещью новый хозяин иногда приносит в дом и следы прошлого, о которых продавец может ничего не знать. Life.ru поговорил с экстрасенсом Андреем Харрисом и выяснил, какие 6 старинных предметов способны сохранять энергетический отпечаток прежних владельцев и могут изрядно подпортить вам жизнь.

Старинные картины

6 вещей, которые не стоит покупать в антикварных магазинах, если не хотите навлечь на себя беду. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Неизвестный пейзаж или портрет из антикварной лавки кажется самым правильным способом добавить интерьеру загадочности и стиля. Однако именно картины, по мнению экстрасенса, нередко становятся причиной ожесточённых споров между коллекционерами. В погоне за редким произведением или будущей выгодой некоторые люди якобы могут прибегать к эзотерическим практикам. Кроме того, значение имеет эмоциональное состояние самого художника в момент работы.

Художник мог писать изображение в определённом состоянии сознания, в некой «пограничности», тем самым формируя особый портал в параллельный мир. Новый владелец картины может стать невольным заложником, а иногда и свидетелем появления потусторонних гостей. Андрей Харрис Экстрасенс

Как рекомендует эксперт, перед покупкой лучше узнать происхождение полотна, историю его владельцев и обстоятельства, при которых оно оказалось в продаже. Особенно настороженно, по его словам, стоит относиться к картинам, вызывающим необъяснимую тревогу или тяжёлые ощущения.

Личные украшения

Можно ли носить чужие украшения и чем это опасно? 6 вещей, которые не стоит покупать в антикварных магазинах, если не хотите проблем. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Кольца, серьги, медальоны и броши зачастую десятилетиями соприкасаются с телом одного человека. Поэтому в эзотерике именно украшения считаются одними из самых сильных хранителей энергии прежнего владельца. Предполагается, что они могут «запоминать» не только его характер и эмоции, но также болезни, несчастья и личные трагедии.

Личные украшения несут энергию своего первого владельца. Ни очищение, ни десятилетия, ни перемещения по миру не способны полностью стереть эту связь. Андрей Харрис Экстрасенс

Отдельную осторожность Харрис советует проявлять при покупке изделий с натуральными камнями. Дело в том, что минералы обладают собственной энергетикой и могут не принять нового хозяина. Исключением Адрей называет бриллианты, однако и они сами «выбирают» владельца, поэтому удачной такая покупка окажется далеко не всегда.

Антикварные зеркала

Зеркала хранят фантомы и истории, а также могут служить порталами в другие миры. Я категорически не рекомендую покупать старинные зеркала с неизвестным прошлым. Андрей Харрис Экстрасенс

Как продолжает эксперт, зеркала на протяжении многих веков использовались в гаданиях и обрядах, а в фольклоре считались границей между миром живых и потусторонней реальностью. Особенно подозрительными Андрей Харрис считает экземпляры, ранее находившиеся в домах, где происходили тяжёлые события, а также зеркала, применявшиеся во время спиритических сеансов и магических церемоний. Подобные предметы нельзя просто передавать следующим владельцам, их следует утилизировать особым образом.

Винтажные подсвечники

Почему покупать антикварные подсвечники опасно? 6 винтажных предметов, которые лучше не приносить домой. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бронзовые и серебряные подсвечники выглядят эффектно и нередко воспринимаются лишь как декоративные предметы. Но определить, как именно их использовали прежние хозяева, практически невозможно. Свечи могли зажигать не только во время семейных вечеров, но и при проведении религиозных или оккультных обрядов. «При многократном использовании подсвечник сам становится носителем заложенной программы. Металл способен особенно долго хранить подобную информацию и передавать её новому владельцу», — объясняет экстрасенс.

По его словам, вместе с воском на изделии якобы могут оставаться энергетические следы проведённых церемоний. Так что перед покупкой следует внимательно осматривать подсвечники и не приносить домой предмет, происхождение которого продавец не может объяснить.

Винтажная одежда и сценические костюмы

Можно ли покупать винтажную одежду и чем это опасно? 6 вещей, которые могут навлечь на вас чужие недуги и болезни. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Интерес к винтажной моде продолжает расти, а одежда известных актёров, музыкантов и исторических деятелей иногда продаётся за огромные деньги. Однако эзотерики считают, что ткань способна надолго сохранять информацию о человеке, который её носил.

Если прежний владелец тяжело болел и долго страдал, одежда могла впитать его энергетические коды. Такие программы способны сохраняться до 30–40 лет. Андрей Харрис Экстрасенс

Харрис подчёркивает, что с практической точки зрения подержанная одежда действительно требует тщательной чистки и дезинфекции. Особенно это касается меховых изделий, головных уборов, обуви и театральных костюмов, которые могли храниться в неподходящих условиях.

Оккультные статуэтки и старинные куклы

Больше всего вопросов должны вызывать фигурки, происхождение и назначение которых неизвестны. Некоторые статуэтки действительно могли быть частью религиозных церемоний, погребальных обрядов или традиционных культов. При этом внешне отличить ритуальный предмет от обычного украшения бывает непросто. Особую тревогу у впечатлительных покупателей вызывают старинные куклы. Их реалистичные лица, потемневшие глаза и следы времени сами по себе создают пугающее впечатление, а неизвестная история лишь усиливает мистический ореол.

Статуэтки, куклы и небольшие фигурки могут быть вместилищем для оккультных сил. Некоторые представители параллельной реальности, согласно эзотерическим представлениям, способны столетиями оставаться внутри таких «саркофагов». Андрей Харрис Экстрасенс

Экстрасенс советует несколько раз подумать перед покупкой фигурки с непонятными знаками, надписями или религиозной символикой. Помимо предполагаемой мистической опасности, существует и вполне реальный риск случайно приобрести похищенную культурную ценность или предмет, вывоз и продажа которого ограничены законом.

Даже если отбросить мистику, спешка при покупке антиквариата действительно способна обернуться неприятностями. Как минимум вместо редкой вещи можно получить подделку, украденный предмет или находку с опасными материалами. Поэтому перед сделкой стоит выяснить происхождение предмета, проверить документы и прислушаться к собственной реакции. «Не гонитесь за выгодой в сфере антиквариата. Прислушивайтесь к внутренним ощущениям, а не только к холодному расчёту. Помните, что скупой платит дважды», — заключает Андрей Харрис. А ранее Life.ru рассказывал, какие семь вещей в доме могут незаметно лишать хозяев здоровья, денег и удачи.