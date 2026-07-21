Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июля, 14:00

Одно страшное предсказание Брэдбери уже сбылось, а теперь все ждут 5 августа 2026 года. Чего ждать?

Оглавление
Что, по предсказанию Брэдбери, произойдёт 5 августа 2026 года?
Самое страшное предсказание Брэдбери уже сбылось
Огромные телевизоры и жизнь внутри экранов
Беспроводные наушники
Умные часы и невозможность спрятаться от звонков
Виртуальная реальность и дети, зависимые от гаджетов

Рэй Брэдбери ещё в 1950 году описал мир, уничтоженный ядерным ударом, и предсказал пугающую дату — 5 августа 2026-го. Life.ru разобрался, действительно ли фантаст назначил человечеству конец света и какие его фантазии уже стали частью нашей жизни!

Какие предсказания Рэя Брэдбери уже сбылись и стоит ли ждать конца света 5 августа 2026 года? Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Какие предсказания Рэя Брэдбери уже сбылись и стоит ли ждать конца света 5 августа 2026 года? Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Чем ближе 5 августа, тем чаще в Сети вспоминают рассказ Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь». Ещё в 1950 году фантаст показал город, уничтоженный ядерным взрывом, и дом, который продолжает обслуживать давно погибших хозяев. Но больше всего читателей пугает финал, где среди руин механический голос снова и снова повторяет дату, до которой человечеству осталось всего несколько недель. И это можно было бы назвать обычным совпадением, если бы другие фантазии писателя не сбывались одна за другой. Life.ru рассказывает, про какой ядерный удар писал Рэй Брэдбери и какие его предсказания уже сбылись.

Что, по предсказанию Брэдбери, произойдёт 5 августа 2026 года?

Что Брэдбери предсказал на 5 августа 2026 года и при чём тут советский мультфильм? Кадр из фильма «Будет ласковый дождь», режиссёр Назим Туляходжаев, сценаристы Назим Туляходжаев, Рэй Брэдбери.

Что Брэдбери предсказал на 5 августа 2026 года и при чём тут советский мультфильм? Кадр из фильма «Будет ласковый дождь», режиссёр Назим Туляходжаев, сценаристы Назим Туляходжаев, Рэй Брэдбери.

Рассказ «Будет ласковый дождь» входит в сборник «Марсианские хроники». Его действие разворачивается в калифорнийском городе Аллендейл, от которого после ядерного удара почти ничего не осталось. Людей больше нет, а на стене одного из домов навсегда отпечатались силуэты погибшей семьи.

Не зная о смерти хозяев, автоматические системы продолжают жить по прежнему расписанию. Утром голосовые часы объявляют подъём, печь готовит завтрак, механические уборщики собирают пыль, ванна наполняется водой, а детская комната показывает изображения на стенах. В один из вечеров в доме начинается пожар. Автоматика бросает все силы на борьбу с огнём, но вода заканчивается, механизмы выходят из строя, а здание превращается в обугленные развалины. На рассвете от него остаётся лишь одна стена, из которой продолжает звучать бесстрастный голос: «Сегодня 5 августа 2026 года».

Откуда взялось предсказание о ядерной катастрофе 5 августа 2026 года? Кадр из фильма «Будет ласковый дождь» , режиссёр Назим Туляходжаев, сценаристы Назим Туляходжаев, Рэй Брэдбери.

Откуда взялось предсказание о ядерной катастрофе 5 августа 2026 года? Кадр из фильма «Будет ласковый дождь» , режиссёр Назим Туляходжаев, сценаристы Назим Туляходжаев, Рэй Брэдбери.

Если быть точными, Брэдбери не писал, что ядерная война начнётся именно в этот день. Уже 4 августа город лежал в руинах, а пятое число наступило после гибели последнего дома. Когда произошёл сам удар, автор не уточнил. Однако от этого финал выглядит не менее жутко, поскольку к утру 5 августа человеческий мир в рассказе окончательно замолкает. Но почему такое «пророчество» пугает людей? Неужели американский писатель предсказывал что-то ещё? Или его слова уже нашли подтверждение в современном мире?

Самое страшное предсказание Брэдбери уже сбылось

О чём рассказ Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь» и почему он пугает читателей в 2026 году? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

О чём рассказ Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь» и почему он пугает читателей в 2026 году? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Вы, наверное, заметили, что в рассказе речь идёт о современных домах и умных системах? Дело как раз в этом. Пугает не столько дата, сколько устройство дома, придуманного писателем больше 70 лет назад. В 1950 году бытовая техника только начинала входить в повседневную жизнь, однако Брэдбери уже описал голосового помощника, роботизированную уборку, автоматическое приготовление еды, дистанционное управление дверями, климатом и освещением.

Сегодня всё это не вызывает в людях восторга, мы привыкли. Умные колонки включают свет и музыку, роботы-пылесосы убирают комнаты, камеры следят за безопасностью, а система сама регулирует температуру. Выходит, что мир из рассказа уже построен. А если предсказание сбылось наполовину, то теперь и готовитья нужно к самому худшему? Как бы печально это ни звучало в контексте размышлений о конце света, рассказ «Будет ласковый дождь» не единственное произведение Брэдбери с удивительными предсказаниями, которые сбылись! Давайте посмотрим, что ещё предвидел автор?

Огромные телевизоры и жизнь внутри экранов

Почему телевизионные стены из книги «451 градус по Фаренгейту» стали реальностью? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Почему телевизионные стены из книги «451 градус по Фаренгейту» стали реальностью? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

В романе «451 градус по Фаренгейту», опубликованном в 1953 году, Брэдбери описал комнаты с гигантскими телевизионными стенами. Люди часами смотрели бессмысленные передачи, общались с персонажами на экране и постепенно теряли интерес к книгам и реальной жизни.

На момент выхода романа телевизор был громоздкой коробкой с небольшим чёрно-белым экраном, доступной далеко не каждой семье. Теперь тонкие панели действительно занимают целые стены, а бесконечные ролики и короткие публикации заставляют людей постоянно переключать внимание. Брэдбери угадал не только внешний вид техники, но и то, насколько сильно она изменит привычки человека.

Беспроводные наушники

Предвидел ли Рэй Брэдбери появление Bluetooth-наушников и зависимость от постоянного звука? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Предвидел ли Рэй Брэдбери появление Bluetooth-наушников и зависимость от постоянного звука? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

В том же романе жители постоянно носили в ушах крошечные «ракушки», из которых непрерывно звучали музыка и голоса. По описанию они почти не отличаются от современных беспроводных наушников. Сегодня люди действительно проводят в них большую часть дня. Слушают музыку, видео, разговаривают по телефону и стараются не оставаться в тишине. То, что в середине прошлого века казалось странной фантазией писателя, теперь лежит в кармане у миллионов человек.

Умные часы и невозможность спрятаться от звонков

Какие технологии из рассказа «Убийца» Рэя Брэдбери стали частью современной жизни? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Какие технологии из рассказа «Убийца» Рэя Брэдбери стали частью современной жизни? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

В рассказе «Убийца» Брэдбери придумал радиобраслеты, через которые можно было связаться с человеком в любой момент. Герой произведения ненавидел окружающую его технику за то, что она не позволяла побыть в одиночестве: звонки, сообщения, музыка и реклама преследовали его повсюду.

Сегодня ту же роль выполняют смартфоны и умные часы. Они принимают звонки, показывают уведомления, отслеживают местоположение и не дают владельцу исчезнуть из поля зрения даже на несколько часов. Брэдбери словно заранее увидел мир, в котором человек всегда остаётся на связи — хочет он этого или нет.

Виртуальная реальность и дети, зависимые от гаджетов

Какие опасности виртуальной реальности описал Рэй Брэдбери в рассказе «Вельд»? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Какие опасности виртуальной реальности описал Рэй Брэдбери в рассказе «Вельд»? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

А в рассказе «Вельд» семья живёт в автоматизированном доме, где есть особая детская комната. Она умеет считывать мысли и создавать вокруг ребёнка реалистичный виртуальный мир. Дети проводят в ней всё время и приходят в ярость, когда родители пытаются отключить систему.

Современные VR-шлемы ещё не способны превращать мысли в реальность, но зависимость детей от игр и цифровых развлечений давно перестала быть фантастикой. Родители ограничивают экранное время, дети протестуют, а виртуальные миры порой кажутся им интереснее происходящего за окном.

Черепа, прах и тайный клуб: 8 жутких теорий заговора о Диснейленде, в которых слишком много правды
Черепа, прах и тайный клуб: 8 жутких теорий заговора о Диснейленде, в которых слишком много правды

Был ли Рэй Брэдбери настоящим пророком? Сам фантаст не считал себя предсказателем. Он наблюдал за технологиями, человеческими привычками и страхами, а затем представлял, к чему всё это может привести через несколько десятилетий. И всё же количество совпадений заставляет нервничать. Как рассказал телеканал «Царьград», приглашённый изданием политолог оценил вероятность обмена ядерными ударами как нулевую. Значит, бояться именно 5 августа причин нет. Но, согласитесь, когда почти все остальные фантазии Брэдбери уже стали частью нашей жизни, от последней несбывшейся остаётся немного не по себе.

Хотите ещё такие материалы? Подписывайтесь на WOW в МАХ!

BannerImage
Софья Кузнецова
  • Статьи
  • предсказания
  • Ностальгия
  • WOW
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar