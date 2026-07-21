Одно страшное предсказание Брэдбери уже сбылось, а теперь все ждут 5 августа 2026 года. Чего ждать?

Чем ближе 5 августа, тем чаще в Сети вспоминают рассказ Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь». Ещё в 1950 году фантаст показал город, уничтоженный ядерным взрывом, и дом, который продолжает обслуживать давно погибших хозяев. Но больше всего читателей пугает финал, где среди руин механический голос снова и снова повторяет дату, до которой человечеству осталось всего несколько недель. И это можно было бы назвать обычным совпадением, если бы другие фантазии писателя не сбывались одна за другой. Life.ru рассказывает, про какой ядерный удар писал Рэй Брэдбери и какие его предсказания уже сбылись.

Что, по предсказанию Брэдбери, произойдёт 5 августа 2026 года?

Что Брэдбери предсказал на 5 августа 2026 года и при чём тут советский мультфильм? Кадр из фильма «Будет ласковый дождь», режиссёр Назим Туляходжаев, сценаристы Назим Туляходжаев, Рэй Брэдбери.

Рассказ «Будет ласковый дождь» входит в сборник «Марсианские хроники». Его действие разворачивается в калифорнийском городе Аллендейл, от которого после ядерного удара почти ничего не осталось. Людей больше нет, а на стене одного из домов навсегда отпечатались силуэты погибшей семьи.

Не зная о смерти хозяев, автоматические системы продолжают жить по прежнему расписанию. Утром голосовые часы объявляют подъём, печь готовит завтрак, механические уборщики собирают пыль, ванна наполняется водой, а детская комната показывает изображения на стенах. В один из вечеров в доме начинается пожар. Автоматика бросает все силы на борьбу с огнём, но вода заканчивается, механизмы выходят из строя, а здание превращается в обугленные развалины. На рассвете от него остаётся лишь одна стена, из которой продолжает звучать бесстрастный голос: «Сегодня 5 августа 2026 года».

Откуда взялось предсказание о ядерной катастрофе 5 августа 2026 года? Кадр из фильма «Будет ласковый дождь» , режиссёр Назим Туляходжаев, сценаристы Назим Туляходжаев, Рэй Брэдбери.

Если быть точными, Брэдбери не писал, что ядерная война начнётся именно в этот день. Уже 4 августа город лежал в руинах, а пятое число наступило после гибели последнего дома. Когда произошёл сам удар, автор не уточнил. Однако от этого финал выглядит не менее жутко, поскольку к утру 5 августа человеческий мир в рассказе окончательно замолкает. Но почему такое «пророчество» пугает людей? Неужели американский писатель предсказывал что-то ещё? Или его слова уже нашли подтверждение в современном мире?

Самое страшное предсказание Брэдбери уже сбылось

О чём рассказ Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь» и почему он пугает читателей в 2026 году? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Вы, наверное, заметили, что в рассказе речь идёт о современных домах и умных системах? Дело как раз в этом. Пугает не столько дата, сколько устройство дома, придуманного писателем больше 70 лет назад. В 1950 году бытовая техника только начинала входить в повседневную жизнь, однако Брэдбери уже описал голосового помощника, роботизированную уборку, автоматическое приготовление еды, дистанционное управление дверями, климатом и освещением.

Сегодня всё это не вызывает в людях восторга, мы привыкли. Умные колонки включают свет и музыку, роботы-пылесосы убирают комнаты, камеры следят за безопасностью, а система сама регулирует температуру. Выходит, что мир из рассказа уже построен. А если предсказание сбылось наполовину, то теперь и готовитья нужно к самому худшему? Как бы печально это ни звучало в контексте размышлений о конце света, рассказ «Будет ласковый дождь» не единственное произведение Брэдбери с удивительными предсказаниями, которые сбылись! Давайте посмотрим, что ещё предвидел автор?

Огромные телевизоры и жизнь внутри экранов

Почему телевизионные стены из книги «451 градус по Фаренгейту» стали реальностью? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

В романе «451 градус по Фаренгейту», опубликованном в 1953 году, Брэдбери описал комнаты с гигантскими телевизионными стенами. Люди часами смотрели бессмысленные передачи, общались с персонажами на экране и постепенно теряли интерес к книгам и реальной жизни.

На момент выхода романа телевизор был громоздкой коробкой с небольшим чёрно-белым экраном, доступной далеко не каждой семье. Теперь тонкие панели действительно занимают целые стены, а бесконечные ролики и короткие публикации заставляют людей постоянно переключать внимание. Брэдбери угадал не только внешний вид техники, но и то, насколько сильно она изменит привычки человека.

Беспроводные наушники

Предвидел ли Рэй Брэдбери появление Bluetooth-наушников и зависимость от постоянного звука? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

В том же романе жители постоянно носили в ушах крошечные «ракушки», из которых непрерывно звучали музыка и голоса. По описанию они почти не отличаются от современных беспроводных наушников. Сегодня люди действительно проводят в них большую часть дня. Слушают музыку, видео, разговаривают по телефону и стараются не оставаться в тишине. То, что в середине прошлого века казалось странной фантазией писателя, теперь лежит в кармане у миллионов человек.

Умные часы и невозможность спрятаться от звонков

Какие технологии из рассказа «Убийца» Рэя Брэдбери стали частью современной жизни? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

В рассказе «Убийца» Брэдбери придумал радиобраслеты, через которые можно было связаться с человеком в любой момент. Герой произведения ненавидел окружающую его технику за то, что она не позволяла побыть в одиночестве: звонки, сообщения, музыка и реклама преследовали его повсюду.

Сегодня ту же роль выполняют смартфоны и умные часы. Они принимают звонки, показывают уведомления, отслеживают местоположение и не дают владельцу исчезнуть из поля зрения даже на несколько часов. Брэдбери словно заранее увидел мир, в котором человек всегда остаётся на связи — хочет он этого или нет.

Виртуальная реальность и дети, зависимые от гаджетов

Какие опасности виртуальной реальности описал Рэй Брэдбери в рассказе «Вельд»? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

А в рассказе «Вельд» семья живёт в автоматизированном доме, где есть особая детская комната. Она умеет считывать мысли и создавать вокруг ребёнка реалистичный виртуальный мир. Дети проводят в ней всё время и приходят в ярость, когда родители пытаются отключить систему.

Современные VR-шлемы ещё не способны превращать мысли в реальность, но зависимость детей от игр и цифровых развлечений давно перестала быть фантастикой. Родители ограничивают экранное время, дети протестуют, а виртуальные миры порой кажутся им интереснее происходящего за окном.

Был ли Рэй Брэдбери настоящим пророком? Сам фантаст не считал себя предсказателем. Он наблюдал за технологиями, человеческими привычками и страхами, а затем представлял, к чему всё это может привести через несколько десятилетий. И всё же количество совпадений заставляет нервничать. Как рассказал телеканал «Царьград», приглашённый изданием политолог оценил вероятность обмена ядерными ударами как нулевую. Значит, бояться именно 5 августа причин нет. Но, согласитесь, когда почти все остальные фантазии Брэдбери уже стали частью нашей жизни, от последней несбывшейся остаётся немного не по себе.