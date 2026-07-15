7 мультфильмов СССР, признанных во всём мире гениальными: Один из них изменил судьбу Хаяо Миядзаки

Кто бы мог подумать, что маленький Ёжик, заблудившийся в тумане, обойдёт в международном рейтинге даже диснеевскую «Фантазию», а советская «Снежная королева» заставит будущего создателя «Унесённых призраками» не бросать анимацию? Life.ru вспоминает семь мультфильмов из СССР, которыми восхищался весь мир.

«Ёжик в тумане»: советский мультфильм, который признали лучшим в истории

Лучшие произведения советской мультипликации: как «Ёжик в тумане» признали лучшим в истории? Фото © Кадр из мультфильма «Ёжик в тумане», режиссёр Юрий Норштейн, сценарист Сергей Козлов

Советская мультипликация никогда не ограничивалась историями исключительно для детей. Художники и режиссёры создавали философские притчи, экспериментировали с техникой, говорили о памяти, одиночестве, дружбе, страхе и любви так, что их работы понимали без перевода на другом конце света. Некоторые советские мультфильмы зарубежные эксперты называли величайшими в истории!

Одним из таких стал «Ёжик в тумане». Всего десять минут и ничего грандиозного, но именно из этих деталей Юрий Норштейн в 1975 году создал один из самых загадочных мультфильмов XX века. Ёжик идёт в гости к Медвежонку считать звёзды, но замечает в тумане белую лошадь и сворачивает с привычной дороги. Впереди его ждёт пугающий мир, где из темноты появляются странные существа, каждый шорох кажется угрозой, а знакомая реальность словно растворяется.

В 2003 году на фестивале анимации Laputa в Токио 140 аниматоров со всего мира выбирали лучшие мультфильмы в истории. Первое место занял именно «Ёжик в тумане». На второй строчке оказалась другая работа Норштейна — «Сказка сказок», о которой мы поговорим чуть позже. Самое удивительное, что знаменитый туман создавался без компьютерных эффектов. Над декорациями размещали тончайший полупрозрачный материал, постепенно меняя расстояние между ним и камерой, благодаря чему персонажи буквально растворялись в белой дымке. Эта простая на первый взгляд техника подарила мультфильму его знаменитую тревожную и почти гипнотическую атмосферу.

«Сказка сказок»: мультфильм, который дважды называли величайшим

Знаменитые советские мультфильмы, признанные во всём мире: как мультик «Сказка сказок» дважды называли величайшим? Фото © Кадр из мультфильма «Сказка сказок», режиссёр Юрий Норштейн, сценарист Юрий Норштейн

Если «Ёжик в тумане» ещё можно принять за детскую сказку, то «Сказка сказок» 1979 года окончательно разрушает представление о мультипликации как о развлечении исключительно для малышей. Здесь нет привычного линейного сюжета. Перед зрителем возникают воспоминания о детстве, войне, семейных застольях, потерях и времени, которое невозможно вернуть.

Главным проводником по этому миру становится маленький серый волчок из старинной колыбельной. Он бродит по чужой памяти, наблюдая за эпизодами человеческой жизни: вот мужчина уходит на войну, вот женщины танцуют с пустотой вместо погибших мужей, вот мальчик ест яблоко, а над всем этим словно нависает ощущение исчезающего прошлого.

В 1984 году международное жюри на Олимпиаде анимации в рамках фестиваля искусств в Лос-Анджелесе признало «Сказку сказок» величайшим анимационным фильмом всех времён. В 2002 году похожий результат повторился в опросе, организованном Загребским фестивалем анимации. Кроме того, картина получила Гран-при фестивалей в Загребе и Лилле и награду Международного фестиваля анимации в Оттаве.

Как «Снежная королева» помогла Хаяо Миядзаки?

Как советский мультфильм «Снежная королева» изменил японскую анимацию? Фото © Кадр из фильма «Снежная королева», режиссёр Лев Атаманов, сценаристы Георгий Гребнер, Лев Атаманов, Николай Эрдман и др.

В 1957 году режиссёр Лев Атаманов представил свою версию сказки Ганса Христиана Андерсена. Советская «Снежная королева» получилась холодной, красивой и по-настоящему волшебной: ледяные дворцы, снежные вихри, бесконечное путешествие Герды и величественная Королева, чей образ до сих пор выглядит впечатляюще. Но главное доказательство мирового влияния мультфильма связано с именем Хаяо Миядзаки. В молодости будущий создатель «Унесённых призраками», «Ходячего замка» и «Моего соседа Тоторо» разочаровался в профессии аниматора и размышлял о том, чтобы её оставить.

Однако просмотр «Снежной королевы» изменил его решение. На официальном сайте Studio Ghibli мультфильм Атаманова называют произведением, которое пленило молодого Миядзаки и стало для него судьбоносным. Именно после знакомства с этой картиной он окончательно решил связать свою жизнь с анимацией. В 2007 году Studio Ghibli выпустила «Снежную королеву» в японский прокат в рамках проекта Ghibli Museum Library. Получается, без советского мультфильма история японской анимации могла бы сложиться совсем иначе.

Мультфильм «Варежка»

7 гениальных советских мультфильмов: как мультик «Варежка» получила награду Международного фестиваля анимации в Анси? Фото © Кадр из фильма «Варежка», режиссёр Роман Качанов, сценарист Жанна Витензон

Мультфильм Романа Качанова появился в 1967 году и практически сразу отправился покорять международные фестивали. «Варежка» получила награду Международного фестиваля анимации в Анси — одного из главных мировых мероприятий анимационного кино. В 1968 году мультфильм был также отмечен наградами фестиваля в испанском Хихоне.

Вероятно, секрет мировой популярности «Варежки» именно в её универсальности. Здесь не нужен перевод: желание ребёнка завести собаку одинаково понятно зрителям любой страны и любого возраста. Даже сама студия «Союзмультфильм» отмечает, что благодаря простоте и способности трогать сердца эта работа получила мировое признание.

«Жил-был пёс»: советский Волк, которого оценили во Франции и Дании

«Жил-был пёс»: советский Волк, которого оценили во Франции и Дании. Фото © Кадр из мультфильма «Жил-был пёс», режиссёр Эдуард Назаров, сценарист Эдуард Назаров

Мультфильм Эдуарда Назарова давно разобрали на цитаты, однако за пределами СССР зрителям была не менее понятна сама история о двух старых врагах, которые внезапно помогают друг другу. Сюжет основан на украинской народной сказке о старом Псе, которого хозяева выгнали со двора. На помощь ему приходит Волк, приятели разыгрывают нападение на ребёнка, после которого Пёс «героически» возвращает малыша и вновь получает своё место в доме. Позже он решает отблагодарить бывшего врага и тайком приводит Волка на свадьбу.

Мультфильм получил международное признание практически сразу после выхода. В 1983 году он участвовал в фестивале анимации в Анси и получил специальный приз жюри, а также был отмечен первой премией на Международном кинофестивале в датском Оденсе. Кстати, а о настоящем значении песни из «Жил-был пёс», мы писали ранее.

«Падал прошлогодний снег»

Какие международные награды получил мульфильм «Варежка»? Фото © Кадр из мультфильма «Падал прошлогодний снег», режиссёр Александр Татарский, сценарист Сергей Иванов

«Падал прошлогодний снег» вышел в 1983 году и рассказывал о ленивом и жадном герое, которого жена отправляет добыть новогоднюю ёлку. Однако обычная прогулка в лес быстро превращается в безумное путешествие! Мужичок мечтает о богатстве, превращается то в одно существо, то в другое, встречает избушку на курьих ножках и попадает в мир, где никакие законы логики, кажется, вообще не работают. А о том, почему курьи ножки на самом деле не имеют никакого отношения к птицам, мы рассказали в материале о шести фактах, которые портят детские воспоминания.

Практически весь мультфильм озвучил один человек — Станислав Садальский. Его голосом разговаривает и сам мужичок, и рассказчик, который то комментирует события, то спорит с собственным героем. Благодаря этой манере многие реплики превратились в народные крылатые выражения. Необычную работу заметили и за пределами СССР. В 1983 году «Падал прошлогодний снег» получил приз «Серебряный Кукер» на международном кинофестивале в болгарской Варне, а также был отмечен дипломом ФИДЕЖ.

«Дарю тебе звезду»: восемь минут о любви, за которые советскому мультфильму аплодировали в Каннах

Советская анимация, покорившая зарубежных зрителей: 7 отечественных мультиков, которые признали во всём мире. Фото © Кадр из мультфильма «Дарю тебе звезду», режиссёр Фёдор Хитрук, сценарист Фёдор Хитрук

«Дарю тебе звезду» вышел в 1974 году и длился всего восемь минут, но за это время её создатели успели проследить всю историю отношений мужчины и женщины: от каменного века до далёкого космического будущего. Мультфильм поставил Фёдор Хитрук, а художниками-постановщиками выступили Эдуард Назаров и Владимир Зуйков.

Сюжет построен как бесконечно повторяющийся цикл. В каменном веке мужчина встречает женщину, становится цивилизованнее и тут же принимается посвящать возлюбленной стихи. Пока он обещает подарить ей звезду и увести на край Вселенной, она убирает пещеру и чистит котёл. Спустя тысячелетия действие переносится на средневековый Восток, затем в современный мегаполис с автомобилями, телевизорами и бытовой техникой. Мужчина по-прежнему говорит о вечной любви, а женщина по-прежнему остаётся один на один с работой.

В финале герои летят через космическое пространство на звездолёте. Казалось бы, человечество добралось до звёзд, а значит, обещание мужчины наконец сбылось буквально. Но в невесомости к женщине медленно подплывает всё та же грязная кастрюля. И пока мужчина вновь декламирует свою романтическую оду, скрежет посуды заполняет уже не пещеру и не квартиру, а всю бескрайнюю Вселенную.

Сегодня «Дарю тебе звезду» можно воспринять как феминистскую сатиру, хотя сам мультфильм гораздо тоньше прямолинейного манифеста. Хитрук не выставляет мужчину злодеем, поскольку тот действительно любит, восхищается, сочиняет стихи и готов обещать достать звезду с неба. Проблема лишь в том, что красивые слова никак не освобождают женщину от бесконечной бытовой работы. За тысячелетия меняются костюмы, дома и технологии, но незаметный женский труд остаётся прежним.

Международное признание пришло уже через год после премьеры. В 1975 году «Дарю тебе звезду» участвовал в конкурсе короткометражных фильмов XXVIII Каннского кинофестиваля и получил приз жюри. Мультфильм также претендовал на «Золотую пальмовую ветвь» за лучший короткий метр.