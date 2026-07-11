У Венеры туберкулёз, у Давида — грыжа: Какие болезни мы не замечали в шедеврах мирового искусства

Люди обращаются к мировым шедеврам с разными намерениями. Например, искусствоведы ищут факты, историки высматривают политические намёки, а зрители приходят за красотой. Но что увидит врач, если показать ему, скажем, знаменитый портрет Моны Лизы? Заметит ли что-то странное без подсказки? Life.ru разобрался в том, что такое иконодиагностика, почему об этом термине мало говорят в России и какие диагнозы нашли у избражённых на всемирно известных произведениях искусства.

Венера Боттичелли: туберкулёз или опухоль гипофиза?

Сандро Боттичелли, «Рождение Венеры», около 1485 года: какие болезни можно найти в искусстве? Фото © ТАСС / Zuma

Сегодня только ленивый не знает женщину с картины «Рождение Венеры», написанной Сандро Боттичелли приблизительно в 1485 году. Существует популярная версия, что моделью для Венеры могла быть Симонетта Веспуччи — знаменитая флорентийская красавица, в которую, как принято считать, были влюблены многие поэты и художники. Однако девушка умерла совсем молодой. Традиционно причиной смерти называли туберкулёз — болезнь, которая в европейской культуре долго была странно романтизирована. Бледность, худоба, прозрачность кожи, ранняя смерть... всё это в XIX веке превратилось в эстетический образ «чахоточной красоты», который можно наблюдать на картине Боттичели.

Но как исследователи заметили заболевание? И одно ли оно? Давайте разбираться. Смотреть стоит прежде всего на общее впечатление от фигуры Венеры: вытянутое тело, хрупкость, бледность кожи, мягкая отстранённость лица. Это не прямые «симптомы», а скорее то, что позволило поздним исследователям связать образ с чахоточной, истончённой красотой, о которой мы писали ранее. Но история не остановилась на туберкулёзе. Позже появилась другая версия. Мол, у предполагаемой модели могла быть опухоль гипофиза. В этом случае исследователи рассматривали косоватость взгляда, выражение лица и возможные признаки эндокринных нарушений как повод говорить об аденоме гипофиза. По одной из гипотез, смерть могла наступить из-за осложнения опухоли, то есть кровоизлияния или апоплексии гипофиза.

Мона Лиза: щитовидка или холестерин?

Леонардо да Винчи, «Мона Лиза», около 1503–1519 годов: почему Мона Лиза больна и зачем Леонардо это нарисовал? Фото © ТАСС / Eibner-Pressefoto

«Мона Лиза», написанная где-то около 1503–1519 года, тоже не раз становилась поводом для обсуждений в медицинских кругах. Её улыбку разбирали психологи, офтальмологи, стоматологи, неврологи и эндокринологи. Кажется, в этой картине уже искали всё: беременность, паралич лицевого нерва, депрессию, проблемы с зубами, последствия родов и болезни обмена веществ. Но одна из самых известных медицинских версий — гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидной железы. Врачи обращали внимание на желтоватый оттенок кожи, отёчность лица, слабовыраженные брови, припухлость в области шеи, из чего и появилось предположение о проблемах с эндокринной системой.

Однако другая группа исследователей возражала, поскольку реальных признаков болезни недотсаточно. Дело в том, что за всё время сущетсвования картина изрядно потемнела, что совершенно неудивительно. Но есть ещё одна версия заболевания, которую приписывают модели, — проблемы с холестерином. На лице и руке Моны Лизы некоторые врачи видели образования, похожие на ксантелазмы и липомы, что можно растрактовать как возможные признаки нарушенного липидного обмена. В таком случае самая знаменитая женщина в истории искусства уже настоящая пациентка кардиолога...

Медуза Горгона дала имя диагнозу

Караваджо, «Медуза», 1595–1597 год: как «медуза Горгона» превратилась в диагноз? Фото © ТАСС / Sven Hoppe / dpa/picture-alliance

Мы привыкли воспринимать изображение «Медузы» как часть греческой мифологии с грустной судьбой. Но мало кто знает, что образ с картины итальянского художника Караваджо лёг в основу реального медицинского диагноза! Дело в том, что существует термин caput medusae — «голова Медузы». Так называют расширенные вены на животе, которые расходятся от области пупка в разные стороны. Внешне это действительно напоминает змей, расползающихся от головы мифического чудовища. Обычно такой симптом связан с портальной гипертензией, говоря проще, с повышенным давлением в системе воротной вены, часто появляющейся при тяжёлых заболеваниях печени.

Конечно, на картине 1595–1597 годов искать диагноз не нужно, поскольку медуза не больна. Но сам факт того, что произведение искусства дало название вполне конкретному диагнозу, поражает. А если ещё и знать, что случилось с Горгоной согласно греческой мифологии, то можно подумать, что всё это неспроста.

Рембрандт: Вирсавия с раком груди

Рембрандт ван Рейн, «Вирсавия у купальни», 1654 год: рак груди на знаменитой картине Рембрандта. Фото © Wikipedia / Рембрандт

Телесная правдивость «Версавии у купальни» 1654 года давно привлекает врачей. На груди девушки заметны изменения: припухлость, неровность, возможная деформация ткани. В XX веке появилась версия, что Рембрандт изобразил признаки рака молочной железы. Версия интересная, но не единственная. Позже предлагали и другие объяснения. К примеру, мастит, туберкулёзное поражение молочной железы, воспаление или сосудистое заболевание. В последние годы обсуждалась даже болезнь Мондора — это редкий тромбофлебит поверхностных вен груди.

У Давида паховая грыжа?

Микеланджело Буонарроти, «Давид», 1501–1504 годы: зачем Микеланджело изобразил опухоль? Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

С Давидом, созданным Микеланджело примерно в 1501–1504 годах, всё гораздо интереснее. Дело в том, что перед нами не картина, потемнеашая от многовекового существования, а мраморная статуя. Причём многие считают Давида чуть ли не идеалом мужской красоты, хотя знающие историю люди всё-таки считают главным красавчиком истории Антиноя. Но сейчас не об этом. Так или иначе, Давид — это символ мужской силы и юности. Однако врачи и анатомы не раз рассматривали его тело как объект диагностики. В нём находили асимметрии, особенности мышц, странности пропорций, следы напряжения. Но самая популярная версия касается возможной паховой грыжи, или выпячивания в области паха.

Смотреть, естественно, нужно на паховую область, особенно со стороны правой ноги и нижней части живота. Там некоторые наблюдатели видят небольшое выпячивание, которое можно интерпретировать как намёк на паховую грыжу. Если смотреть на статую не как на символ героической красоты, а как на живое тело, эта деталь действительно начинает привлекать внимание. Особенно если помнить, что это создано руками человека!

Кстати, помните предполагаемый рак груди на картине Рембрандта? Так вот, Буонарроти тоже однажы изобразил женщину, которая, вероятно, была больна. Версию о том, что Микеланджело просто не понимал, как выглядят заболевания женской груди, исследователи обычно отметают, поскольку с анатомией художник был знаком. Ещё в молодости он присутствовал при вскрытиях и хорошо знал, как устроено человеческое тело. Позже эти наблюдения стали частью его художественного языка и в живописи, и в скульптуре.

Микеланджело Буонарроти, «Всемирный потом»: зачем художник изобразиил рак груди и что это значит? Фото © muzei-mira

Но если деформация груди была написана не случайно, тогда возникает другой вопрос. Зачем она понадобилась художнику? Сюжет фрески отсылает к библейскому Потопу — наказанию, которое Бог послал, чтобы уничтожить погрязшее в грехах человечество. В сцене можно увидеть целый список пороков: мужчина с бочкой напоминает о чревоугодии и унынии, дерущиеся люди в лодке — о гневе, женщина с домашней утварью — о жадности. В этом ряду фигура женщины с поражённой грудью могла восприниматься как мрачный символ похоти и греха, который буквально оставляет след на теле.

Зачем люди ищут болезни в произведениях искусства и что такое иконодиагностика?

Что такое иконодиагностика и зачем люди ищут рак у Давида и щитовидку у Моны Лизы? Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Но как вообще люди пришли ко тому, что ставят диагнозы многовековым произведениям искусства? Всё дело в иконодиагностике. Этот термин появился в XX веке, когда врачи начали системно анализировать произведения искусства с точки зрения клинических признаков. По сути, это попытка увидеть в изображении симптомы, которые могли бы указывать на реальные заболевания моделей или персонажей.

Медицинская иконодиагностика используется не для постановки настоящих диагнозов, а скорее как исследовательский инструмент на стыке медицины, истории и искусства. Она помогает понять, как выглядели болезни в прошлом, как художники наблюдали за телом и насколько точно передавали анатомию и патологию. Почему же этот термин почти не используется в России? Во многом потому, что сама дисциплина развивалась преимущественно в западной академической среде. В российской традиции подобные исследования чаще остаются внутри отдельных статей и не оформляются в самостоятельное направление с устойчивым названием. Кроме того, у нас сильнее сохраняется разделение между гуманитарными и медицинскими науками, тогда как иконодиагностика требует их тесного пересечения.

На самом деле есть что-то неприличное в том, чтобы ставить диагноз Венере, Моне Лизе, Вирсавии или Давиду. Но как быть, если история и медицина слишком увлекательны, чтобы закрывать глаза на их нерушимую связь? А что вы думаете про эти диагнозы? Напишите в комментариях. Кстати, недавно Life.ru рассказал 3 пронзительные истории любви русских царей и князей, о которых редко вспоминают!