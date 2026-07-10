Тому Хэнксу — 70 лет: 7 лучших фильмов актёра, которые стоит посмотреть хотя бы раз в жизни Оглавление Как Том Хэнкс стал легендой Голливуда? Фильм «Форрест Гамп» 1994 года Фильм «Зелёная миля» 1999 года Фильм «Спасти рядового Райана» 1998 года Фильм «Изгой» 2000 года Фильм «Поймай меня, если сможешь» 2002 года Фильм «Терминал» 2004 года Фильм «Филадельфия» 1993 года Тому Хэнксу 70 лет! Life.ru собрал 7 лучших фильмов с легендарным актёром: от «Форреста Гампа» и «Зелёной мили» до «Изгоя» и «Спасти рядового Райана». Какие роли сделали Хэнкса звездой Голливуда и почему кино с ним до сих пор пересматривают миллионы зрителей? 10 июля, 14:17 Том Хэнкс в 2026 году: актёру исполнилось 70 лет, вспоминаем лучшие фильмы голливудской легенды. Обложка: ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI, © Кадр из фильма «Изгой», режиссёр Роберт Земекис, сценарист Уильям Бройлес – мл., © Кадр из фильма «Зелёная миля», режиссёр Фрэнк Дарабонт, сценарист Фрэнк Дарабонт, © Кадр из фильма «Форрест Гамп», режиссёр Роберт Земекис, сценарист Эрик Рот

Кажется, Том Хэнкс был на экране всегда. Он играл простаков и героев, капитанов и астронавтов, профессоров и потерявшихся на необитаемом острове людей. 9 июля 2026 года одному из самых любимых актёров мира исполнилось 70 лет. За свою карьеру он получил два «Оскара», снялся более чем в 90 проектах и стал редким примером голливудской звезды, которую одинаково любят и зрители, и критики. В честь юбилея Life.ru вспоминает 7 фильмов, без которых невозможно представить современное кино. Но сначала поговорим про именинника! Поехали?

Как Том Хэнкс стал легендой Голливуда?

Лучшие фильмы Тома Хэнкса: 7 картин, которые сделали актёра звездой мирового кино. Фото © ТАСС / AP / Jordan Strauss

Том Хэнкс родился 9 июля 1956 года в американском городе Конкорд, штат Калифорния. Его путь к славе начался с комедийных сериалов и лёгких фильмов 1980-х, однако очень быстро стало понятно, что актёр способен играть гораздо более глубокие и драматичные роли.

Настоящий прорыв случился в 1994 году, когда Хэнкс получил премию «Оскар» за фильм «Филадельфия», а уже через год вновь поднялся на сцену за наградой благодаря картине «Форрест Гамп». До сих пор лишь немногим актёрам удавалось получить две статуэтки Американской киноакадемии подряд. Ну что, вспомним лучше фильмы с Хэнксом, которые просто обязан посмотреть каждый?

Фильм «Форрест Гамп» 1994 года

Том Хэнкс в роли Форреста Гампа: фильм 1994 года принёс актёру второй «Оскар» подряд. Фото © Кадр из фильма «Форрест Гамп», режиссёр Роберт Земекис, сценарист Эрик Рот

Если существует фильм, который ассоциируется с Томом Хэнксом больше остальных, то это именно «Форрест Гамп». История простодушного, но невероятно доброго человека, который случайно оказывается участником важнейших событий американской истории, давно стала классикой мирового кинематографа. Картина получила шесть премий «Оскар», а сам Хэнкс — вторую подряд награду за лучшую мужскую роль. Многие реплики из фильма давно ушли в народ, а сцены с бесконечным бегом Форреста и коробкой шоколадных конфет знает даже тот, кто никогда не смотрел фильм целиком.

Фильм «Зелёная миля» 1999 года

Том Хэнкс отмечает 70-летие: главные роли актёра, вошедшие в историю Голливуда. Фото © Кадр из фильма «Зелёная миля», режиссёр Фрэнк Дарабонт, сценарист Фрэнк Дарабонт

Экранизация романа Стивена Кинга давно считается одной из лучших драм в истории кино. Том Хэнкс сыграл начальника тюремного блока смертников Пола Эджкомба, которому предстоит встретить необычного заключённого Джона Коффи. Несмотря на почти трёхчасовой хронометраж, фильм смотрится на одном дыхании. Он поднимает темы справедливости, сострадания и человеческого достоинства, а финал неизменно вызывает сильные эмоции даже у тех, кто видел картину много раз.

Фильм «Спасти рядового Райана» 1998 года

«Спасти рядового Райана»: Том Хэнкс сыграл капитана Джона Миллера в военной драме Стивена Спилберга. Фото © Кадр из фильма «Спасти рядового Райана», режиссёр Стивен Спилберг, сценарист Роберт Родат

Военная драма Стивена Спилберга изменила представление зрителей о фильмах про Вторую мировую войну. Уже первые двадцать минут высадки союзников в Нормандии называют одной из самых реалистичных сцен боевых действий в истории кино. Том Хэнкс сыграл капитана Джона Миллера, который получает сложное задание: ему нужно найти и вернуть домой последнего оставшегося в живых из четырёх братьев Райанов.

Фильм «Изгой» 2000 года

Том Хэнкс в фильме «Изгой»: история человека, который выжил на необитаемом острове. Фото © Кадр из фильма «Изгой», режиссёр Роберт Земекис, сценарист Уильям Бройлес – мл.

Сыграть почти весь фильм в одиночку — это задача, с которой справится далеко не каждый актёр. Том Хэнкс доказал, что способен удерживать внимание зрителя практически без партнёров по кадру. После авиакатастрофы сотрудник службы доставки оказывается на необитаемом острове, где вынужден выживать долгие годы. Главным собеседником героя неожиданно становится волейбольный мяч по имени Уилсон, ставший одним из самых узнаваемых киноперсонажей начала XXI века. Хотя у главного героя Чака Ноланда нет реального прототипа, картина считается эталоном современной робинзонады и вдохновлена классическим романом Даниэля Дефо «Робинзон Крузо».

Фильм «Поймай меня, если сможешь» 2002 года

Том Хэнкс и Леонардо Ди Каприо в фильме «Поймай меня, если сможешь» 2002 года. Фото © Кадр из фильма «Поймай меня, если сможешь», режиссёр Стивен Спилберг, сценарист Джефф Натансон

В этом фильме Том Хэнкс снялся вместе с Леонардо Ди Каприо. Основанная на реальных событиях история рассказывает о талантливом мошеннике Фрэнке Абигнейле, который долгие годы успешно выдавал себя за пилота, врача и юриста. Хэнкс играет агента ФБР Карла Хэнрэтти, превратившего поимку афериста в дело всей жизни. Их противостояние постепенно перерастает в необычные человеческие отношения.

Фильм «Терминал» 2004 года

Том Хэнкс в фильме «Терминал»: трогательная история о человеке, оказавшемся запертым в аэропорту. Фото © Кадр из фильма «Терминал», режиссёр Стивен Спилберг, сценарист Джефф Натансон

Ещё одна совместная работа Тома Хэнкса и Стивена Спилберга. Его герой — Виктор Наворски — прилетает в Нью-Йорк именно в тот момент, когда в его родной стране происходит государственный переворот. Паспорт становится недействительным, и мужчина оказывается буквально заперт в аэропорту. Со временем зал ожидания превращается для него в настоящий дом, а случайные знакомые — в друзей. Почему стоит посмотреть: тёплая, смешная и очень человечная история о том, как даже в самых странных обстоятельствах можно сохранить достоинство и веру в людей. Главные роли сыграли Том Хэнкс и Кэтрин Зета-Джонс.

Фильм «Филадельфия» 1993 года

Том Хэнкс в драме «Филадельфия»: роль, которая принесла актёру первый «Оскар». Фото © Кадр из фильма «Филадельфия», режиссёр Джонатан Демме, сценарист Рон Нисуонер

Именно эта картина принесла Тому Хэнксу первый «Оскар» и стала одним из самых смелых голливудских фильмов своего времени. Актёр сыграл успешного юриста, которого увольняют после того, как становится известно о его тяжёлой болезни. Картина поднимает темы дискриминации, предрассудков и борьбы за человеческое достоинство. Несмотря на то что фильм вышел более тридцати лет назад, многие его вопросы остаются актуальными и сегодня.

За сорок с лишним лет карьеры Том Хэнкс сыграл десятки совершенно разных персонажей, но почти все они объединены одним качеством — человечностью. В свои 70 лет Том Хэнкс остаётся не просто голливудской звездой, а настоящим символом большого кино. И если вы давно собирались пересмотреть его лучшие работы, юбилей — отличный повод вновь включить «Форреста Гампа», «Зелёную милю» или «Изгоя» и убедиться, что хорошие фильмы действительно не имеют срока давности. А ещё читайте о 5 изобретениях Николы Теслы, и 3 мифах, которые изменили мир!

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Авторы Софья Кузнецова