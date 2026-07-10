170 лет Николе Тесле: 5 изобретений, которые изменили мир, и 3 мифа, в которые до сих пор верят зря

Никола Тесла родился 10 июля 1856 года, а значит, в этом году исполняется ровно 170 лет со дня его рождения. За это время сербский изобретатель из эмигранта-электротехника превратился в культовую фигуру, о которой снимают фильмы и придумывают легенды. А настоящие его заслуги при этом часто теряются за потоком выдумок. Life.ru решил разобраться, где заканчивается инженер Тесла и начинается миф о нём, ведь именно его разработки легли в основу электросетей, которые питают наши дома прямо сейчас.

Что Тесла изобрёл на самом деле

170 лет со дня рождения Николы Теслы: главные факты о жизни изобретателя. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Начнём с фактов, в которых сомневаться не приходится: вот пять разработок и патентов Теслы, вклад в которые часто упрощают или приписывают другим.

Многофазные системы переменного тока

Тесла изобрёл асинхронный двигатель и разработал эффективную систему генерации и передачи переменного тока, которые решили главную проблему электричества той эпохи: как передавать энергию на большие расстояния без гигантских потерь по пути. Именно эта разработка выиграла для инженера легендарную «войну токов» против постоянного тока Томаса Эдисона. Сегодня почти вся мировая энергосистема работает на переменном токе, а не на постоянном, как мечтал главный конкурент Николы Теслы.

Катушка Теслы

Катушка Теслы и радиоуправляемая лодка: главные изобретения серба. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Одно из самых узнаваемых изобретений серба — трансформатор для получения высокого напряжения высокой частоты, который все называют просто катушкой Теслы. Устройство до сих пор используется в радиоэлектронике, а заодно обожаемо шоуменами за эффектные искровые разряды на сцене, которые выглядят, как настоящая молния, в руках человека. Без этой разработки современная радиотехника развивалась бы совсем другим, куда более медленным путём.

Принципы дистанционного управления

В 1898 году на выставке в «Мэдисон-сквер-гарден» Тесла показал публике маленькую лодку, которая плавала по бассейну без единого провода, поворачивая и останавливаясь строго по команде изобретателя. Зрители решили, что перед ними фокус, а на деле это была одна из первых и самая знаменитая публичная демонстрация радиоуправления. Тесла запатентовал сам принцип дистанционного управления механизмами, который сегодня лежит в основе дронов и беспилотных автомобилей.

Люминесцентный свет

Пять настоящих изобретений Николы Теслы, о которых мало кто знает. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Ещё до того, как люминесцентные лампы стали привычной деталью офисов и магазинов, Тесла уже показывал первые газоразрядные источники света, их предшественники, на своих публичных лекциях по всей Америке и Европе, поражая зрителей холодным зеленоватым свечением без единой раскалённой нити внутри стеклянной трубки. И, хотя не только Никола занимался развитием этих ламп в мире, именно его стали золотым стандартом. Тесла на целые десятилетия обогнал массовое производство подобных ламп, которые появились в обычных магазинах намного позже его смелых экспериментов.

Вращающееся магнитное поле

Столь же фундаментальным оказалось другое открытие, которое сам же Тесла вспоминал потом: принцип вращающегося магнитного поля, который он сформулировал ещё в молодости, работая инженером в Будапеште и обдумывая идею во время обычной прогулки в парке. Именно на нём построены электродвигатели, которые крутят компрессоры холодильников, вентиляторы, стиральные машины и десятки других бытовых приборов на наших кухнях. Без этого открытия современный дом выглядел бы совсем иначе.

Что ему приписывают напрасно

Мифы о Николе Тесле: изобретал ли он радио и лампочку накаливания. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

А теперь к мифам: вот три изобретения и события, которые молва упорно приписывает Тесле, хотя сам он к ним отношения почти не имел.

Изобретение радио

Есть миф, который преследует Теслу упорнее прочих: будто именно он изобрёл радио. На деле история сложнее: Гульельмо Маркони первым получил патент на беспроводную телеграфию в Англии (1896 год) и наладил её коммерческое использование. Александр Попов в России продемонстрировал работающий приёмник ещё в 1895-м, но не патентовал его. Тесла получил свои патенты на радио в 1897–1898 годах, а в 1943-м Верховный суд США признал его первоизобретателем, отменив патент Маркони. Однако единоличным автором радио Тесла не был — над беспроводной связью одновременно работали несколько учёных, и заслуга в коммерческом успехе принадлежит Маркони.

Изобретение лампы накаливания

Лампа накаливания и Тесла: правда о теории заговора про «луч смерти». ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Похожая путаница возникла и с лампой накаливания: Томас Эдисон запатентовал и наладил её массовое производство в 1879 году, за пять лет до того, как Тесла вообще приехал в Соединённые Штаты искать работу инженера на завод конкурента. К тому же лампу накаливания изобрели задолго до Эдисона, но он сделал её практичной. И раз уж мы заговорили про современные технологии: имя изобретателя досталось компании Tesla Motors, которую основали в 2003 году Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг (Илон Маск присоединился позже как инвестор). Сам Никола Тесла автомобилями никогда не занимался и такую компанию не создавал.

Тунгусский метеорит и «луч смерти»

Самая живучая теория заговора гласит, будто взрыв над рекой Подкаменная Тунгуска в 1908 году — испытание секретного тесловского оружия, способного направленным пучком энергии сбивать самолёты. Тесла действительно прорабатывал теорию подобного луча для недостроенной башни Ворденклиф, но рабочего устройства так и не создал. Наука же давно подтвердила метеоритную природу Тунгусского события, отвергая версию об испытании оружия.

За громкими легендами про «лучи смерти» и загадочные башни легко забыть, что Тесла на самом деле изменил повседневность каждого из нас: переменный ток, электродвигатели и радиоуправление — заслуга именно этого упрямого инженера, который спорил с самим Эдисоном и победил. Кстати, если вам нравятся истории про тайны, которые человечество бережёт до сих пор, на Life.ru есть материал про семь мест на земле, куда запрещено заходить даже учёным.