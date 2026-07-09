Тест: Узнайте 6 героинь советского кино по модному наряду! Без ошибок справятся только 15% зрителей

Говорят, встречают по одёжке, и героини советского кино точно умели мощно произвести первое впечатление! Их платья, костюмы, пальто и даже домашние халаты порой запоминались зрителям не хуже знаменитых реплик. Некоторые образы становились настоящими эталонами стиля, а женщины по всему СССР мечтали повторить наряды любимых актрис. В честь Международного дня моды предлагаем проверить вашу насмотренность: сможете узнать всех 6 героинь только по одежде или уже на втором вопросе придётся искать подсказку?