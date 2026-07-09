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9 июля, 15:00

Тест: Узнайте 6 героинь советского кино по модному наряду! Без ошибок справятся только 15% зрителей

9 июля отмечается Международный день моды! Давайте же вспомним костюмы наших любимых героинь. В советском кино умели подобрать наряды так, чтобы потом все женщины мечтали о таких же. Узнаете всех 6 героинь? Или сдадитесь на второй?

Обложка © «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков

Обложка © «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков

Говорят, встречают по одёжке, и героини советского кино точно умели мощно произвести первое впечатление! Их платья, костюмы, пальто и даже домашние халаты порой запоминались зрителям не хуже знаменитых реплик. Некоторые образы становились настоящими эталонами стиля, а женщины по всему СССР мечтали повторить наряды любимых актрис. В честь Международного дня моды предлагаем проверить вашу насмотренность: сможете узнать всех 6 героинь только по одежде или уже на втором вопросе придётся искать подсказку?

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Тест: «Ой, отра-а-ва!» Назовите фильм по цитате Нонны Мордюковой, но справятся лишь 34% преданных фанатов
Тест: «Ой, отра-а-ва!» Назовите фильм по цитате Нонны Мордюковой, но справятся лишь 34% преданных фанатов
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Анна Московко
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