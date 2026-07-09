Тест: Угадайте 8 фильмов с Лией Ахеджаковой по одному кадру, но «Служебного романа» здесь не будет!

Лия Ахеджакова — актриса, которую невозможно перепутать ни с кем. У неё особая интонация, ирония и способность сделать даже маленькую роль незабываемой. 9 июля в честь дня рождения знаменитой артистки СССР вспоминаем её самые яркие появления в советском и российском кино. Перед вами 8 кадров из фильмов с участием Ахеджаковой. Кажется, что узнать их легко? Не спешите: Веры из «Служебного романа» здесь не будет!