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9 июля, 14:00

Тест: Угадайте 8 фильмов с Лией Ахеджаковой по одному кадру, но «Служебного романа» здесь не будет!

9 июля день рождения отмечает Лия Ахеджакова! Её Веру из «Служебного романа» помнят и любят все. Но у актрисы есть множество и других ярких и достойных ролей. Проверим, сможете ли вы узнать все 8 фильмов с её участием всего по одному кадру?

Обложка © «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов

Обложка © «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов

Лия Ахеджакова — актриса, которую невозможно перепутать ни с кем. У неё особая интонация, ирония и способность сделать даже маленькую роль незабываемой. 9 июля в честь дня рождения знаменитой артистки СССР вспоминаем её самые яркие появления в советском и российском кино. Перед вами 8 кадров из фильмов с участием Ахеджаковой. Кажется, что узнать их легко? Не спешите: Веры из «Служебного романа» здесь не будет!

В честь прошедшего Дня семьи, любви и верности попробуйте продолжить старинные русские пословицы о семье! А также узнайте, каким Шерлоком Холмсом вы бы были: Ливанова, Камбербэтча или Дауни-младшего? И, наконец, вспомните Нонну Мордюкову и угадайте фильмы с её участием по цитате!

Тест: Фанат с лёгкостью узнает все работы Владимира Меньшова в кино, а профан не наберёт и 4/8
Тест: Фанат с лёгкостью узнает все работы Владимира Меньшова в кино, а профан не наберёт и 4/8
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Анна Московко
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