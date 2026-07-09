Тест: Угадайте 8 фильмов с Лией Ахеджаковой по одному кадру, но «Служебного романа» здесь не будет!
9 июля день рождения отмечает Лия Ахеджакова! Её Веру из «Служебного романа» помнят и любят все. Но у актрисы есть множество и других ярких и достойных ролей. Проверим, сможете ли вы узнать все 8 фильмов с её участием всего по одному кадру?
Обложка © «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов
Лия Ахеджакова — актриса, которую невозможно перепутать ни с кем. У неё особая интонация, ирония и способность сделать даже маленькую роль незабываемой. 9 июля в честь дня рождения знаменитой артистки СССР вспоминаем её самые яркие появления в советском и российском кино. Перед вами 8 кадров из фильмов с участием Ахеджаковой. Кажется, что узнать их легко? Не спешите: Веры из «Служебного романа» здесь не будет!
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