Тест: «Где любовь да совет, там и горя нет»: Сможете ли вы закончить 7 старинных русских пословиц о семье?
8 июля отмечается День семьи, любви и верности, приуроченный ко Дню памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями брака. В честь этого мы решили проверить ваше знание русских пословиц и поговорок о семье, браке и детях. Продолжите все 7?
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8 июля, в День семьи, любви и верности, самое время вспомнить мудрость, которую на Руси передавали из поколения в поколение. В коротких пословицах умещалось и уважение к родителям, и хитрости брака, и тёплая правда о доме, где ждут свои. Кажется, продолжить их легко? Не спешите: некоторые фразы знакомы с детства, а другие могут поставить в тупик даже знатоков народной мудрости. Проверьте, сможете ли вы закончить все 7 старинных пословиц о семье без единой ошибки!
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