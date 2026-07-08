Тест: «Где любовь да совет, там и горя нет»: Сможете ли вы закончить 7 старинных русских пословиц о семье?

8 июля, в День семьи, любви и верности, самое время вспомнить мудрость, которую на Руси передавали из поколения в поколение. В коротких пословицах умещалось и уважение к родителям, и хитрости брака, и тёплая правда о доме, где ждут свои. Кажется, продолжить их легко? Не спешите: некоторые фразы знакомы с детства, а другие могут поставить в тупик даже знатоков народной мудрости. Проверьте, сможете ли вы закончить все 7 старинных пословиц о семье без единой ошибки!