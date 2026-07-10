Молитвы на День Петра и Павла 12 июля: о чём просят первоверховных апостолов и какие слова читают дома Оглавление Почему праздник отмечают именно 12 июля? О чём молятся святым Петру и Павлу? 7 молитв на День Петра и Павла Тропарь святым первоверховным апостолам Петру и Павлу Кондак святым апостолам Петру и Павлу Молитва святым апостолам Петру и Павлу об укреплении веры Молитва о помощи в жизненных трудностях Молитва о семье Молитва о здравии Краткая молитва перед началом дня Как правильно молиться в День Петра и Павла 12 июля? 12 июля православные верующие встретят один из главных летних церковных праздников — День святых апостолов Петра и Павла. О чём принято просить первоверховных учеников Христа и какие молитвы читают дома и в храме? Рассказывает Life.ru. 10 июля, 14:30 День святых апостолов Петра и Павла 2026 года: история праздника, духовный смысл и сильные молитвы православных верующих. Коллаж © Life.ru. Обложка © azbyka, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

12 июля 2026 года Русская православная церковь празднует День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. Это великий непереходящий праздник, который ежегодно приходится на одну и ту же дату и посвящён памяти двух самых известных учеников Иисуса Христа. Life.ru рассказывает про историю праздника, связь с постом Петровым и о молитвах, которые читают в этот день.

Почему праздник отмечают именно 12 июля?

Праздник святых апостолов Петра и Павла 12 июля 2026 года: о чём молятся первоверховным ученикам Христа и какие молитвы читать. Фото © azbyka

История праздника восходит к самому началу христианства. Уже в IV веке после строительства храмов в честь апостолов Петра и Павла в Риме и Константинополе торжество приобрело особое значение для всей Церкви. В Русской православной церкви праздник приходится на 12 июля по новому стилю. Эта дата завершает Петров пост, поэтому сам праздник уже не относится к постным дням. Кстати, продолжительность Петрова поста каждый год меняется, поскольку зависит от даты Пасхи, о чём мы рассказывали ранее, а вот День Петра и Павла всегда остаётся неизменным. Кстати, недавно Life.ru рассказал про 5 правил от врача, которые помогут безопасно вернуться к обычной еде после Петрова поста!

Несмотря на то что Пётр и Павел были совершенно разными людьми, Церковь чтит их вместе. Апостол Пётр был простым рыбаком, одним из первых последовавших за Христом. Именно ему Спаситель сказал знаменитые слова: «Ты — Пётр, и на сем камне Я создам Церковь Мою». Павел же сначала был ревностным гонителем христиан, но после чудесного обращения стал одним из величайших проповедников Евангелия, совершив множество миссионерских путешествий.

По церковному преданию, оба апостола приняли мученическую смерть в Риме во времена императора Нерона. Петра распяли вниз головой по его собственной просьбе, считавшего себя недостойным умереть так же, как Христос. Павлу, как римскому гражданину, отсекли голову мечом. Именно память об их подвиге легла в основу праздника.

О чём молятся святым Петру и Павлу?

Православные молитвы на День Петра и Павла 2026 года: тропарь, кондак, молитвы о здравии, семье и укреплении веры. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI), © azbyka

Православные верят, что ученики Христа, всю свою жизнь посвятившие проповеди Евангелия, являются молитвенниками за людей перед Богом. Поэтому 12 июля верующие стараются посетить храм, поставить свечи перед иконой апостолов и прийти к ним со своими просьбами. Именно поэтому к Петру и Павлу обращаются те, кто переживает духовный кризис, хочет исправить ошибки прошлого, укрепиться в вере или найти силы начать всё заново.

Чаще всего в День Петра и Павла верующие молятся о самом важном: прощении грехов и помощи в покаянии;

мире и взаимопонимании в семье;

здоровье родных и близких;

благополучии детей;

помощи в работе, учёбе и важных жизненных начинаниях;

защите в путешествиях и сложных жизненных обстоятельствах.



7 молитв на День Петра и Павла

Молитвы на День Петра и Павла 12 июля 2026 года: главные православные молитвы первоверховным апостолам о вере, здоровье, семье и Божией помощи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Для вашего удобства Life.ru собрал 7 основных молитв, которые верующие читают дома и в Церкви 12 июля. Чтобы не потерять важную информацию, сохраните статью в закладки или отправьте близким. Итак, какие молитвы читают в День Петра и Павла 2026?

Тропарь святым первоверховным апостолам Петру и Павлу

Тропарь — главное праздничное песнопение, которое звучит во время богослужения. Его можно читать и дома перед иконой святых, благодаря Бога за их подвиг и прося их молитвенного заступничества. «Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие, Владыку всех молите мир вселенней даровати и душам нашим велию милость»

Кондак святым апостолам Петру и Павлу

Кондак прославляет духовный подвиг апостолов, их проповедь и готовность принять мученическую смерть ради Христа. Эту молитву читают в день праздника, чтобы попросить укрепления в вере, мужества и стойкости перед жизненными испытаниями. «Твердыя и боговещанныя проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приял еси в наслаждение благих Твоих и покой. Труды бо онех и смерть прият еси паче всякаго всеплодия, Едине сведый сердечная».

Молитва святым апостолам Петру и Павлу об укреплении веры

Эта молитва подходит тем, кто переживает непростой период, испытывает сомнения, ищет духовной поддержки или хочет укрепиться в православной вере. К ней также обращаются перед важными решениями и жизненными переменами. «О святии первоверховнии апостоли Петре и Павле! Услышьте нас, недостойных рабов Божиих, и умолите Господа нашего даровать нам крепость духа, истинную веру, любовь к ближним и терпение во всех жизненных испытаниях. Аминь».

Молитва о помощи в жизненных трудностях

Когда кажется, что обстоятельства сильнее человека, православные просят апостолов помочь сохранить надежду, спокойствие и доверие Богу. Эту молитву читают в минуты тревоги, переживаний, перед серьёзными испытаниями и сложным выбором. «Святые апостолы Христовы Петре и Павле! Не оставьте нас своим предстательством, помогите достойно пройти все испытания, сохранить мир в душе, надежду и упование на Господа. Аминь».

Молитва о семье

Святых Петра и Павла просят о мире в доме, взаимопонимании между супругами, здоровье детей и благополучии близких. Эту молитву нередко читают всей семьёй в день праздника. «Первоверховные апостолы Петре и Павле! Испросите у Господа благословение нашим семьям, мир между супругами, любовь между детьми и родителями, согласие и взаимную поддержку на многая лета. Аминь».

Молитва о здравии

Во время болезни или переживаний за здоровье родных верующие обращаются к апостолам с просьбой стать ходатаями перед Господом. При этом православная традиция напоминает, что окончательная надежда всегда возлагается на Божию волю. «Святые угодники Божии Петре и Павле! Предстательствуйте перед Господом о даровании здравия болящим, укреплении немощных и утешении скорбящих. Да будет на всё святая воля Божия. Аминь».

Краткая молитва перед началом дня

Это одна из самых коротких и при этом самых известных молитв. Её можно произнести утром, перед дорогой, началом работы, важной встречей или любым ответственным делом, попросив святых о помощи и молитвенном заступничестве. «Святые первоверховные апостолы Петре и Павле, молите Бога о нас. Аминь».

Как правильно молиться в День Петра и Павла 12 июля?

Праздник святых апостолов Петра и Павла 12 июля 2026 года: о чём молятся первоверховным ученикам Христа и какие молитвы читать? Фото © Life.ru

Церковь не устанавливает строгих правил для домашней молитвы. Однако, если есть возможность, верующие стараются посетить праздничную Божественную литургию, исповедоваться и причаститься. А дома можно зажечь лампаду или свечу перед иконой, прочитать тропарь, кондак или любую молитву своими словами, поблагодарив Бога за прожитый день и попросив помощи на будущее. Главное — помнить, что сила молитвы заключается не в количестве прочитанных текстов, а в искренности сердца, покаянии и доверии Богу.

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Авторы Софья Кузнецова