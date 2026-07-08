Не только Пётр и Феврония: 3 пронзительные истории любви русских царей и князей, о которых редко вспоминают

В современном мире мы привыкли быть с теми, кого действительно любим. Однако так было не всегда! На Руси часто заключали браки, которые должны были укрепить союзы княжеств и городов, поэтому о любви думали мало. Но значит ли это, что настоящих чувств в таких отношениях никогда не было? В честь Дня семьи, любви и верности 8 июля Life.ru решил вспомнить три трогательные истории любви русских царей и князей, которые полюбили друг друга уже после свадьбы.

Дмитрий Донской и Евдокия Московская

Дмитрий Донской и Евдокия Московская: одна из самых пронзительных историй любви в русской княжеской истории. Фото © Wikipedia, © Wikipedia / Виктор Михайлович Васнецов

Дмитрию Ивановичу было около пятнадцати, Евдокии — около тринадцати, когда их брак стал частью большой политики, поскольку Москве и Суздалю нужно было укрепить мир. По сути, это был династический союз, но именно он превратился в одну из самых трогательных историй русской средневековой семьи. Евдокия вошла в Москву совсем юной. Впереди были не балы и придворная роскошь, а годы тревог. Орда, княжеские распри, пожары, эпидемии, Куликовская битва. Дмитрий был воином и правителем, человеком, на которого смотрела вся Русь. Евдокия же стала тем тихим центром, к которому он возвращался из мира постоянной опасности.

Они прожили вместе двадцать два года. Для средневековой княжеской семьи это уже само по себе было испытанием временем. Но особенно пронзительным этот союз делает финал. Когда Дмитрий Донской умер в 1389 году, летописная традиция сохранила плач Евдокии — не официальную речь вдовы правителя, а личную боль женщины, потерявшей «свет ясный». Даже став вдовой, Евдокия сохраняла необыкновенную популярность. К ней сватались знатные мужчины, но она всем отказывала. Сердце женщины уже было отдано — однажды и навсегда.

За всё время брака у пары родилось 12 детей. Последний ребёнок появился на свет уже тогда, когда великий князь был тяжело болен. Евдокия, измученная тревогой и слезами, подносила к умирающему мужу младенца, будто надеялась, что новая жизнь удержит Дмитрия на земле. Но болезнь оказалась сильнее...

Михаил Тверской и Анна Кашинская

3 пронзительные истории любви из истории России: князь Михаил Тверской и Анна Кашинская. Фото © tvermuzeum.ru

Как мы уже писали, в старину браки редко заключались по любви. Так и эта история не стала исключением из правила. Однако супружеские отношения Михаила Тверского и Анны Кашинской стали ещё одним примером любви, выросшей из политики. Если Пётр и Феврония, о которых мы рассказали ранее, стали символом супружеской верности, то Михаила Тверского и Анну Кашинскую иногда называют тверскими покровителями семьи. Их история куда менее известна, но по драматизму она едва ли уступает муромской легенде.

Михаил Ярославич Тверской и Анна, дочь ростовского князя, поженились в 1294 году. Князь боролся за великокняжеский ярлык, лавировал между Москвой, Тверью и Ордой и в итоге был казнён в Орде в 1318 году. Для Анны это стало началом долгой череды потерь. Она пережила не только мужа, позднее там же были казнены её сыновья Дмитрий и Александр, а также внук Фёдор. Позднее Анна приняла монашество. В церковной памяти она осталась как Анна Кашинская — княгиня, пережившая смерть самых близких и не ожесточившаяся.

Иван Грозный и Анастасия Романовна

Иван Грозный и Анастасия Романовна: первая жена царя стала женщиной, чью смерть он не смог пережить. Фото © Wikipedia / Виктор Михайлович Васнецов, © Youtube / Brain Shift

История Ивана IV и Анастасии Романовны Захарьиной-Юрьевой особенно трогательна, ведь мы знаем, чем она закончилась и каким стал царь после смерти любимой супруги. Но всё по порядку. Анастасия стала первой женой Ивана Грозного в 1547 году. В браке с Иваном она родила шестерых детей, но до взрослого возраста дожили только двое сыновей — Иван и Фёдор. И мы недавно рассказывали, что стало с дочерями Ивана Грозного и почему никто из царевен не пережил своего отца.

Современники и позднейшая традиция приписывали Анастасии редкое влияние на царя. Рядом с ней Иван, ещё молодой, но уже вспыльчивый и подозрительный, будто удерживался в человеческих границах. Она не была политиком в привычном смысле, не командовала войсками и не вела переговоров, но её присутствие действовало на супргуа сильнее любых советников. В 1560 году Анастасия умерла. Её смерть стала для Ивана ударом, после которого в нём резко усилилась жестокость. Историки обсуждали версию отравления, но даже без окончательного ответа ясно одно: сам Иван воспринимал утрату очень близко к сердцу. После Анастасии он женился ещё несколько раз, но образ первой жены продолжал жить в его памяти.