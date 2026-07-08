Молитвы на 8 июля: К каким святым обращаться, чтобы любовь не кончалась и брак оставался крепким Оглавление Святые благоверные Пётр и Феврония Муромские Пресвятая Богородица (Божья Матерь) Святые мученики Адриан и Наталия Святая блаженная Матрона Московская Святитель Николай Чудотворец (Угодник) Молитвы Господу: о примирении, любви в семье и счастье в браке 8 июля, в День семьи, любви и верности, мы традиционно просим небеса о защите домашнего очага. Рассказываем, к каким святым нужно обращаться с молитвой в этот светлый праздник, чтобы уберечь брак от разладов, обрести счастье и сохранить любовь навсегда. 8 июля, 13:15 Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков

Каждый год 8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности — праздник, у которого есть и глубокий духовный смысл. В этот день можно сходить не только на развлекателные мероприятия в городе, но и посетить храм. Церковь традиционно вспоминает 8 июля святых благоверных князя Петра и княгиню Февронию Муромских, чья история любви и преданности вот уже несколько столетий остаётся образцом настоящего супружества. По преданию, они прожили жизнь в согласии, а умерли в один день и час — даже смерть не смогла их разлучить.

Именно поэтому Пётр и Феврония стали на Руси покровителями семьи, брака и верной любви. Но не только к ним обращаются верующие, когда хотят сберечь тёплые чувства, наладить отношения в семье или вымолить долгожданное супружеское счастье. Есть целый ряд святых, к которым принято возносить молитвы о любви и крепком браке. Рассказываем, к кому и с какими словами обращаться 8 июля, чтобы в доме царили мир, согласие и любовь, которая не кончается с годами.

Святые благоверные Пётр и Феврония Муромские

Молитва Петру и Февронии о сохранении семьи и семейном благополучии. Фото © azbyka.ru

Именно в день их памяти, 8 июля, мы отмечаем праздник семьи. История этих святых — поразительный пример того, как настоящая любовь стирает любые границы. Ради простой крестьянки Февронии князь Пётр отказался от власти и богатства, когда бояре потребовали изгнать жену-простолюдинку. Они прожили долгую жизнь в горе и в радости, правили мудро, а в старости приняли монашество и, по преданию, скончались в один день и час.

О чём просят: К Муромским чудотворцам обращаются с самыми сокровенными просьбами: о даровании второй половинки, о мире в доме, преодолении кризисов и ссор. Их просят научить супругов терпению, взаимопониманию и умению уступать друг другу, чтобы пронести искреннюю любовь через всю жизнь, несмотря на бытовые трудности.

Молитва Петру и Февронии о сохранении семьи и семейном благополучии: «Святые супруги праведные, Пётр и Феврония благочестивые, молящие за каждого страждущего да в помощи Господней нуждающегося! Отведите от дома моего горести, раздор да склоки, сохраните брак мой, Господом благословенный, присно и во веки веков. Как вы в мире да согласии жили, так и я с супругом хочу жить, Отцу нашему служить, наставления Его выполнять, Царствие Его познать. На милость вашу уповаю всем сердцем да на молитвы ваши о семье моей Господу Всевышнему. Не покиньте нас, супругов (имена), в печали, не оставляйте в радости. Благословите на жизнь семейную праведную да Господу Богу угодную. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь».

Молитва при измене: «Святые и блаженные Пётр и Феврония, великие святые, покровители брака, любви и крепкого союза. Кто, как не вы, помочь сумеете рабе Божьей (имя) в просьбе к Господу Нашему. Жизнь ваша, преисполненная истинной любви и верности, самим Всевышним благословлённая, зажигает в сердцах людских восхищение и по сей день. Заступники душ заблудших, хранители сердец, ищущих успокоения, покоя и благодати, уважьте просьбу рабы Божьей о вере, надежде, любви и благочестии. Пусть с помощью Вашей Всевышний услышит мольбу мою и осветит благой вестью жизнь мою, укрепит любовь мою, одарит браком крепким и верным. Истинной, искренней, бесконечной любви, чувств ярких прошу у вас, святые, не отворотитесь же от рабов своих в час тяжёлый. Славьтесь, блаженные, во веки веков ныне и присно. Аминь».

Пресвятая Богородица (Божья Матерь)

Молитвы о семье Богородице. Фото © azbyka.ru

Дева Мария считается главной Небесной Заступницей людей и покровительницей домашнего очага. К ней обращаются как к любящей Матери, которая понимает любые человеческие скорби. Молиться можно перед разными её образами, каждый из которых имеет свою силу: «Покров Пресвятой Богородицы» — перед этой иконой просят уберечь семью от злых языков, завистников, измен и внешних разрушительных сил. Она словно накрывает дом невидимым защитным покрывалом.

— перед этой иконой просят уберечь семью от злых языков, завистников, измен и внешних разрушительных сил. Она словно накрывает дом невидимым защитным покрывалом. «Утоли моя печали» — помогает пережить тяжёлые периоды в браке, охлаждение чувств, обиды и душевную боль. Молитва перед ней возвращает в сердце покой и способность прощать.

— помогает пережить тяжёлые периоды в браке, охлаждение чувств, обиды и душевную боль. Молитва перед ней возвращает в сердце покой и способность прощать. «Владимирская» — к этому великому образу обращаются для защиты от разлук, тягостных расставаний (например, если супруг находится далеко) и для укрепления духовной связи между мужем, женой и их детьми.

Святые мученики Адриан и Наталия

День семьи, любви и верности 8 июля: молитвы святым мученикам Адриану и Наталии. Фото © azbyka.ru

Эти святые жили в начале IV века и были в браке всего один год, когда начались жестокие гонения на христиан. Адриан, будучи язычником и высокопоставленным чиновником, был так поражён стойкостью верующих, что сам принял Христа. Наталия, тайная христианка, до последней минуты поддерживала мужа в его мучениях, не дав ему сломаться духовно.

О чём просят: Брак Адриана и Наталии — абсолютный эталон преданности. Этим святым молятся, когда союз проходит суровые испытания на прочность. Их просят о сохранении верности, нежности и глубокого уважения друг к другу. Молитва к ним помогает супругам стать единым целым не только в радости, но и в минуты самых тяжёлых жизненных потрясений.

Молитва о браке святым мученикам Адриану и Наталии: «О священная двоице, святии мученицы Христови Адриане и Наталие, блаженнии супрузи и доблии страдальцы! Услышите ны, молящияся вам со слезами, и ниспослите на ны вся благопотребная душам и телесем нашим, и молите Христа Бога, да помилует нас и сотворит с нами по милости Своей, да не погибнем во гресех наших. Ей, святии мученицы! Приимите глас моления нашего и избавите ны молитвами вашими от глада, губительства, труса, потопа, огня, града, меча, нашествия иноплеменников и междоусобныя брани, от внезапныя смерти и от всех бед, печалей и болезней, да выну вашими молитвами и предстательством укрепляеми, прославим Господа Иисуса Христа, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь».

Святая блаженная Матрона Московская

Матрона Московская: молитвы про семью, верность и любовь. Фото © azbyka.ru

Матронушка — одна из самых любимых и народных святых в нашей стране. Ещё при жизни эта незрячая старица никому не отказывала в помощи, утешала и давала мудрые советы, как сохранить семью. Считается, что она особенно чутко откликается на житейские, повседневные нужды простых людей.

О чём просят: К Матроне идут с любой семейной бедой. Её просят образумить загулявшего супруга, отвадить от дома разлучницу, помочь при угрозе скорого развода. Очень часто Матроне молятся женщины, отчаявшиеся стать матерями, — святая известна своей скорой помощью в даровании долгожданных детей, которые так часто становятся скрепляющим звеном для семьи.

Молитва Матроне о возвращении супруга: «О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, ими же мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Святитель Николай Чудотворец (Угодник)

Святитель Николай Чудотворец: о чём молиться в День семьи, любви и верности 8 июля. Фото © azbyka.ru

Самый почитаемый святой в православном мире известен не только как защитник путешественников, но и как великий помощник в создании и спасении семей. Из его жития мы знаем историю о том, как он тайно подбросил мешочки с золотом бедному отцу трёх дочерей, тем самым обеспечив им приданое и спасши девушек от бесчестия.

О чём просят: К Николаю Угоднику бегут в моменты крайнего отчаяния. Ему молятся при тяжелейших семейных конфликтах, угрозе распада брака и финансовых трудностях, которые часто становятся причиной ссор. Он помогает найти выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций, усмиряет гнев супругов и возвращает в дом благополучие и достаток.

Молитва Николаю Чудотворцу о любви: «C сердцем, от любви утомлённым, обращаюсь к тебе, Чудотворец Николай. Не прогневайся на меня за греховную просьбу, но соедини судьбы рабов твоих на веки вечные. Ниспошли мне чудо в виде взаимной любви и отринь все пороки бесовские. Упроси Господа Бога о благословении и нареки нас мужем и женой. Да будет воля твоя. Аминь».

Молитвы Господу: о примирении, любви в семье и счастье в браке

Молитвы Господу: о примирении, любви в семье и счастье в браке. Фото © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Молитва Господу о счастливом браке: «Господи Боже наш, во спасительном Твоем смотрении сподобивый в Кане Галилейстей честный показати брак Твоим пришествием, ныне рабы Твоя (имена), яже благоволил еси им сочетатися друг другу, в мире и единомыслии сохрани; честный их брак покажи, нескверное их ложе соблюди, непорочное их сожительство пребывати благослови и сподоби я к старости маститей достигнути, чистым сердцем делающе заповеди Твоя. Ты бо еси Бог наш, Бог еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем, Всесвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва о примирении: «Владыко Человеколюбче, Царю веков и подателю благих, разрушивый вражды средостения и мир подавший роду человеческому, даруй и ныне мир рабом Твоим (имена); вкорени в них страх Твой и друг ко другу любовь утверди, угаси всяку распрю, отыми вся разгласия и соблазны. Яко Ты еси мир наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

Молитва о прекращении ссор: «Господи Иисусе Христе, Боже наш, заповедь новую давший ученикам Твоим, чтобы любили друг друга! Приими молитву сию в отпущение грехов всех нас, рабов Твоих. Иссякшую в нас любовь обнови Духом Твоим Святым, чтобы, исполняя Твои заповеди, мы позаботились не о своих земных благах, но о славе Твоей и о пользе ближняго. Ибо Ты — наш Руководитель и Спаситель, и Тебе славу возносим со Отцем и Святым Духом. Аминь».

Молитва о прощении обид: «Спасителю мой, научи меня простить от всей души всех, кто чем-либо меня обидел. Я знаю, что не могу предстать пред Тобою с чувствами вражды, которые таятся в моей душе. Очерствело моё сердце! Нет во мне любви! Помоги мне, Господи! Молю Тебя, научи меня простить обидящих меня, как Сам Ты, Бог мой, на кресте простил врагов Твоих! Аминь».

О том, как мило и красиво поздравить близких с Днём семьи, любви и верности, — читайте в нашей свежей подборке поздравлений на 8 июля! Там мы собрали целых 50 вариантов, которые точно удивят любимых. А ещё читайте о том, как икона спасла Москву от нашествия хана Ахмата. Life.ru поздравляет вас со светлым и тёплым праздником!

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Авторы Карина Морозова