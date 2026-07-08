30 лет Wannabe: Как Spice Girls придумали Girl Power, раздавили бойз-бенды и изменили поп-музыку и моду
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Сегодня Spice Girls отмечают своё 30-летие! Как в 96-м году пять британок поставили на колени не только популярные бойз-бенды, но и начали диктовать модные тренды, которые актуальны и сейчас? А существует ли группа сегодня и чем заняты солистки?
Spice Girls: история группы, которая победила бойз-бенды и стала поп-легендой. Обложка © ТАСС / imago stock&people
30 лет назад пять британок ворвались в поп-музыку так громко, что индустрии пришлось моментально подстраиваться под новые правила. 8 июля 1996 года вышел Wannabe — дерзкий, шумный и заразительный хит главного гёрлз-бенда, который сразу завоевал первые места чартов. Life.ru рассказывает, как Spice Girls победили бойз-бенды, построили поп-империю и навсегда изменили музыку, моду и представление о женских группах.
Падение бойз-бендов и новые королевы поп-музыки
Пять участниц Spice Girls создали новый образ женской поп-группы. Фото © Gettyimages / Ann Summa
В середине 90-х поп-сцена жила по законам бойз-бендов. На вершине были Take That и похожие мужские группы, а индустрия, казалось, считала, что стадионы должны заполнять только женские крики от восхищения смазливыми мальчиками. Но внезапно на сцену ворвались пять девушек, которые быстро перевернули правила игры. Spice Girls не просто пели о любви, как все ожидали от гёрлз-бенда. Они громко заявили, что женская дружба, уверенность и право быть разной доступны для женщин всего мира.
История Spice Girls началась в 1994 году. Тогда в британской газете The Stage появилось объявление о кастинге в новую женскую группу. Продюсеры Крис и Боб Герберты хотели собрать коллектив, который смог бы стать ответом мужским поп-проектам того времени. Желающих оказалось больше 400 девушек, но после нескольких этапов жёсткого отбора и череды увольнений сформировался тот самый золотой состав: Виктория Адамс, Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон и Джери Холлиуэлл. Поначалу группа называлась Touch, однако вскоре девушки сменили название на Spice, а их карьерой занялся менеджер Саймон Фуллер.
Wannabe: Взлёт и завоевание вершины чартов
Песня Wannabe вышла в 1996 году и сделала Spice Girls мировыми звёздами. Фото © ТАСС / imago stock&people
В 1996 году Spice Girls выпустили дебютный сингл Wannabe, после этого случился настоящий взрыв в поп-музыке. Это была шумная, хулиганская песня с резким стартом, разговорными вставками, прилипчивым припевом. Эффект пяти подруг, которые ворвались в комнату с порцией отборных сплетен. Это и повлияло на успех группы. Они живые, яркие, отражают истинную натуру женщин и вызывают резонанс. В 90-е ушёл образ домохозяйки, покладистой жены и женщины без права голоса. Конечно, Spice Girls тоже сыграли большую роль в этом процессе. Wannabe — не о страдании от любви или воздыхании по какому-то парню. Она дерзит и призывает: если ты хочешь быть рядом, то постарайся заслужить.
8 июля 1996 года песня вышла в Великобритании, сначала дебютировала на третьем месте Official Singles Chart, а уже через неделю поднялась на вершину и продержалась там семь недель. Затем началась мировая «спайсомания»: песня Wannabe возглавила чарты 37 стран и превратила пятёрку британок в глобальных поп-звёзд. Для девичьей группы это был невозможный прорыв.
Осенью того же года успех закрепил дебютный альбом Spice. Он вышел 4 ноября 1996-го и стал настоящим коммерческим монстром. Альбом провёл 15 недель на первом месте британского чарта, возглавил Billboard 200 в США и стал № 1 ещё в 13 странах. По данным Universal Music, Spice разошёлся тиражом более 23 миллионов копий по миру, включая свыше трёх миллионов в Великобритании и 7,5 миллиона в США. Так Spice Girls доказали, что гёрлз-бенд может быть не просто развлечением для подростков, а полноценной мировой индустрией на уровне бойз-бендов.
Girl Power и поп-империя
Girl Power стал главным лозунгом Spice Girls и символом поколения 90-х. Фото © ТАСС / imago stock&people
Главная сила Spice Girls была не в вокальных партиях и даже не в хитах, хотя с ними у группы всё было более чем хорошо. Их настоящее оружие — посыл. Лозунг Girl Power звучал весьма просто: дружи с девчонками, не стесняйся себя, будь громкой, смешной, амбициозной и не жди разрешения на собственную жизнь. Для одних это была поп-версия феминизма, для других — чистый маркетинг. Но миллионы девочек по всему миру услышали в этом поддержку.
Очень быстро Spice Girls стали больше чем группой. Они превратились в бренд: куклы, наклейки, журналы, сладости, газировка Pepsi, техника Polaroid, одежда, бесконечный мерч. Фильм Spice World тоже стал частью этой кампании. Поклонники шли в кино за ощущением праздника, хаоса и личного доступа к любимой группе, хотя кинокритики отзывались о картине достаточно неприветливо.
Пик этой женской империи пришёлся на конец 90-х. Spice Girls доказали, что поп-группа может работать как огромная коммерческая система: песни запускали интерес, образы продавали мечту, а мерч превращал фанатскую любовь в индустрию. До них артисты тоже сотрудничали с брендами, но именно Spice Girls сделали это настолько массово, что музыкальный проект стал больше напоминать корпорацию. Гёрлз-бенд больше не выглядел «ответом» бойз-бендам, он сам стал главной бизнес-единицей поп-культуры.
Оборотная сторона медали: уход Джери, распад и капли надежды на воссоединение
После ухода Ginger Spice группа Spice Girls уже не смогла вернуть прежнюю искру. Фото © Gettyimages / Tim Roney
Но у стремительного взлёта была и обратная сторона. В 1998 году, когда Spice Girls находились на вершине славы, Джери Холлиуэлл неожиданно покинула коллектив. Для фанатов это стало шоком, так как Ginger Spice была одной из самых ярких участниц и во многом лицом всей идеи Girl Power. Оставшись вчетвером, группа продолжила работу и в 2000 году выпустила альбом Forever — более взрослый и с заметным уклоном в R&B. Однако прежней искры уже не было. Вскоре Spice Girls взяли паузу, которая фактически стала завершением их первой большой главы.
Позже группа возвращалась ещё несколько раз. В 2007–2008 годах Spice Girls снова вышли на сцену в полном составе, а в 2019-м отправились в тур уже без Виктории Бекхэм. Но даже без постоянной активности их след никуда не исчез. Spice Girls продали более 100 миллионов записей по всему миру и остались самой успешной женской группой в истории.
Как Spice Girls навсегда изменили моду
Spice Girls повлияли не только на поп-музыку, но и на моду 90-х. У каждой участницы был свой узнаваемый образ, поэтому фанатки по всему миру могли выбрать «свою» Spice Girl и повторить её гардероб. Так группа превратила моду конца 90-х в игру характеров: дерзкую, спортивную, гламурную, дикую или нарочито милую.
Ginger Spice
Ginger Spice — самая яркая участница. Какой у неё был стиль? Фото © Gettyimages / JMEnternational
Джери Холлиуэлл отвечала за самый яркий и провокационный стиль. Рыжие волосы, мини-платья, кожа, шорты и сценическая театральность. Главным модным символом Ginger Spice стало платье с британским флагом, который превратился в одну из самых узнаваемых вещей того времени и до сих пор ассоциируется со Spice Girls.
Sporty Spice
Мелани Чисхолм положила начало спорт-шику. Как одеться в стиле Sporty Spice? Фото © Gettyimages / Tim Roney
Мелани Чисхолм сделала спортивный стиль частью поп-культуры. Её гардероб строился на топах, лосинах, широких брюках, футбольных и баскетбольных майках, кроссовках и удобной одежде, в которой можно не только выступать, но и просто жить. Задолго до массовой моды на спорт-шик и спорт-кежуал Sporty Spice показала, что спортивные вещи могут быть стильными не только в тренажёрном зале.
Posh Spice
Posh Spice самая элегантная из группы. Стиль Виктории Бекхэм во времена Spice Girls. Фото © ТАСС / Mary Evans / AF Archive / Spice Prod
Виктория, тогда ещё Адамс, выделялась на фоне остальных сдержанностью. Маленькие чёрные платья, каблуки, лаконичные силуэты, тёмные очки и уверенная поза сделали её гламурной Spice Girl. Образ Posh Spice показывал, что эффект можно произвести не только яркими цветами и принтами, но и лакончиной и сдержанной одеждой.
Scary Spice
Scary Spice задала моду на анималистичные принты: леопард, зебра. Как одеваться в стиле Мелани Браун? Фото © Gettyimages / JMEnternational
Мелани Браун сделала своей визиткой анималистичные принты. Леопард, зебра, облегающие силуэты, яркие ткани и смелые сочетания создавали образ девушки, которая не боится быть громкой и заметной. Именно Scary Spice помогла закрепить за 90-ми любовь к анималистичной эстетике, которая потом ещё не раз возвращалась в коллекции дизайнеров.
Baby Spice
Baby Spice — самая милая участница Spice Girls. Стиль 90-х, Y2K и мода нулевых. Фото © Gettyimages / JMEnternational
Эмма Бантон выбрала самый милый и кукольный образ в группе. Розовые и белые платья, хвостики, гольфы, платформы и мягкая «девичья» эстетика сделали Baby Spice любимицей тех, кто не хотел выбирать между нежностью и сценической уверенностью. Сегодня её стиль снова легко считывается в трендах на 90-е, Y2K и нарочито наивную поп-моду.
Где сейчас золотой состав Spice Girls?
Где сейчас участницы Spice Girls и как сложилась их жизнь после распада группы. Фото © ТАСС / Nancy Kaszerman, Image Press Agency / Sipa USA, NEIL HALL / ЕРА, CraSH, NEIL HALL / ЕРА
Эмма Бантон — 50 лет. Baby Spice после распада группы пыталась построить сольную карьеру. Выпустила альбом A Girl Like Me, позже записала ещё несколько пластинок, но повторить масштаб Spice Girls уже не смогла. Зато Эмма удачно осталась в медиа: участвовала в телешоу, работала на радио, появлялась в жюри музыкальных проектов и занималась телевидением. Также она воспитывает двоих сыновей.
Мел Би — 51 год. Scary Spice начала сольную карьеру ещё в конце 90-х: записывалась с Мисси Эллиотт, сотрудничала с Тимбалэндом и выпускала собственные альбомы. Позже Мел Би чаще появлялась не в чартах, а на телевидении в The X Factor, Dancing with the Stars и других шоу. Её личная жизнь тоже регулярно попадала в новости. У певицы три дочери, а в последние годы она много говорит о пережитом домашнем насилии и поддержке женщин. Бывший муж Стивен Белафонте обвинения отрицал.
Мел Си — 52 года. Sporty Spice оказалась самой стабильной в музыке. Её дебютный альбом Northern Star вышел в 1999 году, а синглы Never Be the Same Again и I Turn to You стали хитами. Даже после разрыва с Virgin Records Мел Си не ушла из индустрии: продолжила выпускать альбомы, гастролировать и развивать сольный проект. В отличие от многих коллег по группе, она сделала ставку не на скандалы и реалити-шоу, а на долгую музыкальную карьеру.
Виктория Бекхэм (экс-Адамс) — 52 года. Posh Spice оказалась самой успешной в перезапуске карьеры. После Spice Girls она пробовала заниматься сольной музыкой, но по-настоящему нашла себя в моде. В 2008 году Виктория запустила собственный бренд Victoria Beckham, который начинался с коллекции платьев, а позже вырос в полноценный модный дом с одеждой, аксессуарами, очками и бьюти-направлением. Сейчас она самая стабильная участница Spice Girls в медиа из всех. Также Виктория вместе с Дэвидом Бекхэмом воспитывает четверых детей.
Джери Холлиуэлл — 53 года. Ginger Spice первой покинула Spice Girls в 1998 году, но затем успешно стартовала как сольная артистка. Её песни Look at Me, Mi Chico Latino, Lift Me Up и кавер It’s Raining Men хорошо запомнились публике. Позже Джери отошла от активной музыкальной карьеры, занялась книгами, телевидением и семейной жизнью. Сейчас у неё двое детей, она замужем за Кристианом Хорнером и чаще появляется в новостях уже как автор и публичная персона.
Spice Girls изменили всю поп-индустрию, где музыка, мода и женская уверенность слились. Их образы до сих пор возвращаются в тренды, а Girl Power звучит актуально даже спустя 30 лет. И если стиль «перчинок» стал символом 90-х в мире, то в России своей иконой эпатажа была Жанна Агузарова — читайте о её модной эволюции на Life.ru.
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