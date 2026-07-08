30 лет Wannabe: Как Spice Girls придумали Girl Power, раздавили бойз-бенды и изменили поп-музыку и моду Оглавление Падение бойз-бендов и новые королевы поп-музыки Wannabe: Взлёт и завоевание вершины чартов Girl Power и поп-империя Оборотная сторона медали: уход Джери, распад и капли надежды на воссоединение Как Spice Girls навсегда изменили моду Ginger Spice Sporty Spice Posh Spice Scary Spice Baby Spice Где сейчас золотой состав Spice Girls? Сегодня Spice Girls отмечают своё 30-летие! Как в 96-м году пять британок поставили на колени не только популярные бойз-бенды, но и начали диктовать модные тренды, которые актуальны и сейчас? А существует ли группа сегодня и чем заняты солистки? 8 июля, 14:00 Spice Girls: история группы, которая победила бойз-бенды и стала поп-легендой. Обложка © ТАСС / imago stock&people

30 лет назад пять британок ворвались в поп-музыку так громко, что индустрии пришлось моментально подстраиваться под новые правила. 8 июля 1996 года вышел Wannabe — дерзкий, шумный и заразительный хит главного гёрлз-бенда, который сразу завоевал первые места чартов. Life.ru рассказывает, как Spice Girls победили бойз-бенды, построили поп-империю и навсегда изменили музыку, моду и представление о женских группах.

Падение бойз-бендов и новые королевы поп-музыки

Пять участниц Spice Girls создали новый образ женской поп-группы. Фото © Gettyimages / Ann Summa

В середине 90-х поп-сцена жила по законам бойз-бендов. На вершине были Take That и похожие мужские группы, а индустрия, казалось, считала, что стадионы должны заполнять только женские крики от восхищения смазливыми мальчиками. Но внезапно на сцену ворвались пять девушек, которые быстро перевернули правила игры. Spice Girls не просто пели о любви, как все ожидали от гёрлз-бенда. Они громко заявили, что женская дружба, уверенность и право быть разной доступны для женщин всего мира.

История Spice Girls началась в 1994 году. Тогда в британской газете The Stage появилось объявление о кастинге в новую женскую группу. Продюсеры Крис и Боб Герберты хотели собрать коллектив, который смог бы стать ответом мужским поп-проектам того времени. Желающих оказалось больше 400 девушек, но после нескольких этапов жёсткого отбора и череды увольнений сформировался тот самый золотой состав: Виктория Адамс, Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Эмма Бантон и Джери Холлиуэлл. Поначалу группа называлась Touch, однако вскоре девушки сменили название на Spice, а их карьерой занялся менеджер Саймон Фуллер.

Wannabe: Взлёт и завоевание вершины чартов

Песня Wannabe вышла в 1996 году и сделала Spice Girls мировыми звёздами. Фото © ТАСС / imago stock&people

В 1996 году Spice Girls выпустили дебютный сингл Wannabe, после этого случился настоящий взрыв в поп-музыке. Это была шумная, хулиганская песня с резким стартом, разговорными вставками, прилипчивым припевом. Эффект пяти подруг, которые ворвались в комнату с порцией отборных сплетен. Это и повлияло на успех группы. Они живые, яркие, отражают истинную натуру женщин и вызывают резонанс. В 90-е ушёл образ домохозяйки, покладистой жены и женщины без права голоса. Конечно, Spice Girls тоже сыграли большую роль в этом процессе. Wannabe — не о страдании от любви или воздыхании по какому-то парню. Она дерзит и призывает: если ты хочешь быть рядом, то постарайся заслужить.

8 июля 1996 года песня вышла в Великобритании, сначала дебютировала на третьем месте Official Singles Chart, а уже через неделю поднялась на вершину и продержалась там семь недель. Затем началась мировая «спайсомания»: песня Wannabe возглавила чарты 37 стран и превратила пятёрку британок в глобальных поп-звёзд. Для девичьей группы это был невозможный прорыв.

Осенью того же года успех закрепил дебютный альбом Spice. Он вышел 4 ноября 1996-го и стал настоящим коммерческим монстром. Альбом провёл 15 недель на первом месте британского чарта, возглавил Billboard 200 в США и стал № 1 ещё в 13 странах. По данным Universal Music, Spice разошёлся тиражом более 23 миллионов копий по миру, включая свыше трёх миллионов в Великобритании и 7,5 миллиона в США. Так Spice Girls доказали, что гёрлз-бенд может быть не просто развлечением для подростков, а полноценной мировой индустрией на уровне бойз-бендов.

Girl Power и поп-империя

Girl Power стал главным лозунгом Spice Girls и символом поколения 90-х. Фото © ТАСС / imago stock&people

Главная сила Spice Girls была не в вокальных партиях и даже не в хитах, хотя с ними у группы всё было более чем хорошо. Их настоящее оружие — посыл. Лозунг Girl Power звучал весьма просто: дружи с девчонками, не стесняйся себя, будь громкой, смешной, амбициозной и не жди разрешения на собственную жизнь. Для одних это была поп-версия феминизма, для других — чистый маркетинг. Но миллионы девочек по всему миру услышали в этом поддержку.

Очень быстро Spice Girls стали больше чем группой. Они превратились в бренд: куклы, наклейки, журналы, сладости, газировка Pepsi, техника Polaroid, одежда, бесконечный мерч. Фильм Spice World тоже стал частью этой кампании. Поклонники шли в кино за ощущением праздника, хаоса и личного доступа к любимой группе, хотя кинокритики отзывались о картине достаточно неприветливо.

Пик этой женской империи пришёлся на конец 90-х. Spice Girls доказали, что поп-группа может работать как огромная коммерческая система: песни запускали интерес, образы продавали мечту, а мерч превращал фанатскую любовь в индустрию. До них артисты тоже сотрудничали с брендами, но именно Spice Girls сделали это настолько массово, что музыкальный проект стал больше напоминать корпорацию. Гёрлз-бенд больше не выглядел «ответом» бойз-бендам, он сам стал главной бизнес-единицей поп-культуры.

Оборотная сторона медали: уход Джери, распад и капли надежды на воссоединение

После ухода Ginger Spice группа Spice Girls уже не смогла вернуть прежнюю искру. Фото © Gettyimages / Tim Roney

Но у стремительного взлёта была и обратная сторона. В 1998 году, когда Spice Girls находились на вершине славы, Джери Холлиуэлл неожиданно покинула коллектив. Для фанатов это стало шоком, так как Ginger Spice была одной из самых ярких участниц и во многом лицом всей идеи Girl Power. Оставшись вчетвером, группа продолжила работу и в 2000 году выпустила альбом Forever — более взрослый и с заметным уклоном в R&B. Однако прежней искры уже не было. Вскоре Spice Girls взяли паузу, которая фактически стала завершением их первой большой главы.

Позже группа возвращалась ещё несколько раз. В 2007–2008 годах Spice Girls снова вышли на сцену в полном составе, а в 2019-м отправились в тур уже без Виктории Бекхэм. Но даже без постоянной активности их след никуда не исчез. Spice Girls продали более 100 миллионов записей по всему миру и остались самой успешной женской группой в истории.

Как Spice Girls навсегда изменили моду

Spice Girls повлияли не только на поп-музыку, но и на моду 90-х. У каждой участницы был свой узнаваемый образ, поэтому фанатки по всему миру могли выбрать «свою» Spice Girl и повторить её гардероб. Так группа превратила моду конца 90-х в игру характеров: дерзкую, спортивную, гламурную, дикую или нарочито милую.

Ginger Spice

Ginger Spice — самая яркая участница. Какой у неё был стиль? Фото © Gettyimages / JMEnternational

Джери Холлиуэлл отвечала за самый яркий и провокационный стиль. Рыжие волосы, мини-платья, кожа, шорты и сценическая театральность. Главным модным символом Ginger Spice стало платье с британским флагом, который превратился в одну из самых узнаваемых вещей того времени и до сих пор ассоциируется со Spice Girls.

Sporty Spice

Мелани Чисхолм положила начало спорт-шику. Как одеться в стиле Sporty Spice? Фото © Gettyimages / Tim Roney

Мелани Чисхолм сделала спортивный стиль частью поп-культуры. Её гардероб строился на топах, лосинах, широких брюках, футбольных и баскетбольных майках, кроссовках и удобной одежде, в которой можно не только выступать, но и просто жить. Задолго до массовой моды на спорт-шик и спорт-кежуал Sporty Spice показала, что спортивные вещи могут быть стильными не только в тренажёрном зале.

Posh Spice

Posh Spice самая элегантная из группы. Стиль Виктории Бекхэм во времена Spice Girls. Фото © ТАСС / Mary Evans / AF Archive / Spice Prod

Виктория, тогда ещё Адамс, выделялась на фоне остальных сдержанностью. Маленькие чёрные платья, каблуки, лаконичные силуэты, тёмные очки и уверенная поза сделали её гламурной Spice Girl. Образ Posh Spice показывал, что эффект можно произвести не только яркими цветами и принтами, но и лакончиной и сдержанной одеждой.

Scary Spice

Scary Spice задала моду на анималистичные принты: леопард, зебра. Как одеваться в стиле Мелани Браун? Фото © Gettyimages / JMEnternational

Мелани Браун сделала своей визиткой анималистичные принты. Леопард, зебра, облегающие силуэты, яркие ткани и смелые сочетания создавали образ девушки, которая не боится быть громкой и заметной. Именно Scary Spice помогла закрепить за 90-ми любовь к анималистичной эстетике, которая потом ещё не раз возвращалась в коллекции дизайнеров.

Baby Spice

Baby Spice — самая милая участница Spice Girls. Стиль 90-х, Y2K и мода нулевых. Фото © Gettyimages / JMEnternational

Эмма Бантон выбрала самый милый и кукольный образ в группе. Розовые и белые платья, хвостики, гольфы, платформы и мягкая «девичья» эстетика сделали Baby Spice любимицей тех, кто не хотел выбирать между нежностью и сценической уверенностью. Сегодня её стиль снова легко считывается в трендах на 90-е, Y2K и нарочито наивную поп-моду.

Где сейчас золотой состав Spice Girls?

Где сейчас участницы Spice Girls и как сложилась их жизнь после распада группы. Фото © ТАСС / Nancy Kaszerman, Image Press Agency / Sipa USA, NEIL HALL / ЕРА, CraSH, NEIL HALL / ЕРА

Эмма Бантон — 50 лет. Baby Spice после распада группы пыталась построить сольную карьеру. Выпустила альбом A Girl Like Me, позже записала ещё несколько пластинок, но повторить масштаб Spice Girls уже не смогла. Зато Эмма удачно осталась в медиа: участвовала в телешоу, работала на радио, появлялась в жюри музыкальных проектов и занималась телевидением. Также она воспитывает двоих сыновей.

Мел Би — 51 год. Scary Spice начала сольную карьеру ещё в конце 90-х: записывалась с Мисси Эллиотт, сотрудничала с Тимбалэндом и выпускала собственные альбомы. Позже Мел Би чаще появлялась не в чартах, а на телевидении в The X Factor, Dancing with the Stars и других шоу. Её личная жизнь тоже регулярно попадала в новости. У певицы три дочери, а в последние годы она много говорит о пережитом домашнем насилии и поддержке женщин. Бывший муж Стивен Белафонте обвинения отрицал.

Мел Си — 52 года. Sporty Spice оказалась самой стабильной в музыке. Её дебютный альбом Northern Star вышел в 1999 году, а синглы Never Be the Same Again и I Turn to You стали хитами. Даже после разрыва с Virgin Records Мел Си не ушла из индустрии: продолжила выпускать альбомы, гастролировать и развивать сольный проект. В отличие от многих коллег по группе, она сделала ставку не на скандалы и реалити-шоу, а на долгую музыкальную карьеру.

Виктория Бекхэм (экс-Адамс) — 52 года. Posh Spice оказалась самой успешной в перезапуске карьеры. После Spice Girls она пробовала заниматься сольной музыкой, но по-настоящему нашла себя в моде. В 2008 году Виктория запустила собственный бренд Victoria Beckham, который начинался с коллекции платьев, а позже вырос в полноценный модный дом с одеждой, аксессуарами, очками и бьюти-направлением. Сейчас она самая стабильная участница Spice Girls в медиа из всех. Также Виктория вместе с Дэвидом Бекхэмом воспитывает четверых детей.

Джери Холлиуэлл — 53 года. Ginger Spice первой покинула Spice Girls в 1998 году, но затем успешно стартовала как сольная артистка. Её песни Look at Me, Mi Chico Latino, Lift Me Up и кавер It’s Raining Men хорошо запомнились публике. Позже Джери отошла от активной музыкальной карьеры, занялась книгами, телевидением и семейной жизнью. Сейчас у неё двое детей, она замужем за Кристианом Хорнером и чаще появляется в новостях уже как автор и публичная персона.

Spice Girls изменили всю поп-индустрию, где музыка, мода и женская уверенность слились. Их образы до сих пор возвращаются в тренды, а Girl Power звучит актуально даже спустя 30 лет. И если стиль «перчинок» стал символом 90-х в мире, то в России своей иконой эпатажа была Жанна Агузарова — читайте о её модной эволюции на Life.ru.

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Авторы Анна Московко