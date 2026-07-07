Как в свои 64 года Агузарова стала иконой для зумеров: трансформация стиля легенды за последние 40 лет Оглавление 1988 год: ансамбль «Браво» и звёздный взлёт 1993 год: романтический образ в Саратове 1996 год: яркая эстрадная звезда возвращается домой 2003 год: арт-объект на дне рождения Андрея Бартенева 2006 год: памятный концерт и верность стилю 2008 год: Премия Муз-ТВ и красная дорожка 2008 год: юбилей группы «Браво» в Кремле 2008 год: концерт в клубе «Б1 Maximum» 2013 год: признание заслуг на Премии Муз-ТВ 2022 год: концерт в парке «Красная Пресня» 2024 год: триумф на Премии Муз-ТВ «Возвращение» 2025 год: «Королева рок-н-ролла» и новая волна обсуждений Почему Агузарову обсуждали всегда: от эпатажа 80-х до споров о внешности сегодня 7 июля Жанне Агузаровой исполняется 64 года. Марсианка, богиня эпатажа, королева рок-н-ролла: её образы шокировали ещё советскую сцену, а сегодня по ним сходят с ума зумеры. Вспоминаем, как менялся стиль легенды за последние 40 лет её карьеры. 7 июля, 05:00 Жанна Агузарова: как менялась внешность легенды. Обложка © РИА Новости / Татьяна Суренкова, Владимир Астапкович, © ТАСС / Евгений Стукалин

Огненные волосы, стрелки до висков, наряды будто с другой планеты — Жанну Агузарову всегда было видно за версту. Пока одни называли это китчем, другие — гениальностью. И она десятилетиями оставалась самой непредсказуемой звездой отечественной сцены. 7 июля Жанне Агузаровой исполняется 64 года, и удивительным образом её «марсианский» стиль снова в моде: на концертах поют не только те, кто помнит «Браво», но и юные фанаты из TikTok.

Агузарова всегда была и остаётся объектом пристального внимания. Внешность артистки такая же часть её искусства, как голос и музыка. Мы решили проследить по архивным фотографиям ТАСС, как менялся образ этой удивительной женщины в течение почти 40 лет карьеры. От дерзкой панк-дивы до современной иконы стиля. Каждая эпоха оставила свой след.

1988 год: ансамбль «Браво» и звёздный взлёт

Эволюция образа Жанны Агузаровой с 1988-го по 2025 год. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Владимир Яцина

Июль 1988 года, фестиваль популярной музыки «Конкурс дебютантов» в Москве. Жанна Агузарова выступает в составе ансамбля «Браво», и её уже знает вся страна. На чёрно-белой фотографии — живая, эмоциональная, невероятно харизматичная солистка в расцвете творческих сил. Ей 26 лет, лицо подвижное и выразительное, глаза горят энергией. Естественная красота, приправленная панковским эпатажем. Именно в этот период Агузарова вместе с «Браво» создаёт хиты, которые станут гимнами целого поколения: «Жёлтые ботинки», «Чудесная страна», «Старый отель». По опросам «Звуковой дорожки», в 1986–1988 годах она занимала второе место в списке самых популярных певиц СССР после легендарной Аллы Пугачёвой. Тогда обсуждали её яркие волосы и необычные наряды — никто в СССР так не выглядел! В конце 1987 года Агузарова приняла решение покинуть «Браво» и начать сольную карьеру. Как позже признавался Евгений Хавтан, основатель группы, искать замену было бессмысленно: такого голоса и такой харизмы больше не найти.

1993 год: романтический образ в Саратове

Как выглядела Жанна Агузарова в разные годы: хронология фото. Фото © ТАСС / Юрий Набатов

Ноябрь 1993 года, Саратов. Жанна на гастролях, и фотограф запечатлел её в совершенно неожиданном образе. Такая своеобразная невеста в белой фате. Охапка цветов от фанатов вполне себе сойдёт за свадебный букет. В 31 год лицо певицы сохраняет естественность и мягкость черт, хотя уже появляются первые едва заметные возрастные изменения. Но это только добавляет глубины образу. Это период активных экспериментов: после ухода из «Браво» Агузарова записала свой первый сольный «Русский альбом», который вышел в 1990 году, и даже успела поработать в Театре Аллы Пугачёвой, хотя творческий союз не сложился.

1996 год: яркая эстрадная звезда возвращается домой

Жанна Агузарова тогда и сейчас: что изменилось за 40 лет. Фото © ТАСС / Владимир Яцина

Октябрь 1996 года, Москва. Агузарова выступает в самом узнаваемом образе: экстравагантная причёска, яркий театральный макияж, мощная энергетика. В свои 34 года она выглядит стильной, уверенной, с чёткими скулами и выразительным взглядом. Лицо живое, подвижное, полное эмоций. Это был особенный период: после пяти лет в США, куда она уехала вместе со своим гражданским мужем Николаем Полтораниным в 1991 году, Жанна вернулась на родину. Американская мечта не сбылась — за океаном её уникальный талант не оценили по достоинству. Она даже окончила курсы диджеев, пытаясь вписаться в местную музыкальную сцену, но поняла: её место здесь, в России, где её ждут и любят. Тогда все говорили про её возвращение и про то, как здорово, что она снова с нами.

2003 год: арт-объект на дне рождения Андрея Бартенева

Внешность Жанны Агузаровой: как менялось лицо певицы с годами. Фото © ТАСС / Фёдор Савинцев

10 октября 2003 года Жанна появляется на праздновании дня рождения знаменитого модельера и художника Андрея Бартенева. Белый парик, авангардный костюм... Это уже не просто певица, а, так сказать, живой арт-объект. В 41 год лицо Агузаровой начинает меняться естественным образом: появляется больше округлости, кожа чуть менее упругая, но под театральным гримом это почти незаметно. Она находит новые пути самовыражения, сближается с миром современного искусства и авангардной моды. Тогда обсуждали её сотрудничество с Бартеневым и невероятные костюмы. Ну кто ещё мог так экспериментировать с образами в 40 лет?

2006 год: памятный концерт и верность стилю

История образа Жанны Агузаровой: от «Браво» до наших дней. Фото © ТАСС / Михаил Фомичёв

29 марта 2006 года в ГКЗ «Россия» проходит концерт памяти поэта и исполнителя Александра Башлачёва. Жанна Агузарова выступает в чёрно-красном наряде с характерными перчатками без пальцев и необычным головным убором. Ей 44 года, и на лице видны естественные возрастные изменения: мелкие морщинки, чуть менее упругая кожа. Но это нормально, это жизнь. Певица не пытается выглядеть на 25, она просто живёт и творит. В это время она активно выступает в клубах и на фестивалях, сохраняя верность своему неповторимому стилю. Каждый её выход на сцену — это маленький спектакль. Тогда говорили про её преданность памяти Башлачёва и про то, как она умеет создавать атмосферу на концертах.

2008 год: Премия Муз-ТВ и красная дорожка

Почему Жанну Агузарову всегда обсуждали: от эпатажа до внешности. Фото © ТАСС / Максим Шеметов

Июнь 2008 года, церемония вручения Премии Муз-ТВ – 2008 в СК «Олимпийский». Агузарова появляется на красной дорожке в сверкающем платье, привлекая внимание всех фотографов. В 46 лет она выглядит ухоженной и стильной, лицо более гладкое, чем должно быть в этом возрасте. Похоже, именно в этот период певица начинает пользоваться современными косметологическими процедурами. Кожа выглядит более подтянутой, морщин почти нет. Это естественное желание многих женщин в шоу-бизнесе — выглядеть свежо и молодо на камеру. Тогда начали обсуждать, что Жанна явно следит за собой и пользуется услугами косметологов, но это не мешало ей оставаться любимицей публики.

2008 год: юбилей группы «Браво» в Кремле

Жанна Агузарова в 2008 году: фото с концерта и архивные снимки. Фото © ТАСС / Александр Куров

12 ноября 2008 года в Государственном Кремлёвском дворце проходит грандиозный концерт в честь 25-летия группы «Браво». Агузарова выступает в серебристом наряде с ярким оранжевым париком. Зал встречает её овациями! На фото видно, что лицо стало более округлым, щёки полнее, кожа очень гладкая. Скорее всего, филлеры или другие процедуры. Но кого это волнует, когда на сцене Кремлёвского дворца звучит её легендарный голос? Она доказывает, что время не властно над настоящим талантом. Голос такой же мощный, харизма не потускнела ни на йоту. Тогда все говорили про воссоединение с «Браво» и про то, каким эмоциональным был концерт.

2008 год: концерт в клубе «Б1 Maximum»

Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

21 сентября 2008 года Жанна выступает в московском клубе «Б1 Maximum». Зелёные перчатки, красный парик, невероятная сценическая энергия. В свои 46 лет певица продолжает экспериментировать с образами. Лицо выглядит более объёмным, скулы выраженные, кожа гладкая — явно результат косметологических процедур. Но на сцене это совершенно неважно, потому что Агузарова создаёт особую магическую атмосферу. Клубные концерты позволяют ей быть ближе к публике, где каждый зритель чувствует себя частью чего-то большого и важного. Обсуждали тогда больше сам концерт и атмосферу, чем внешность.

2013 год: признание заслуг на Премии Муз-ТВ

Эволюция образа Жанны Агузаровой: XXI век. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

7 июня 2013 года на церемонии вручения Премии Муз-ТВ –2013 в СК «Олимпийский» Жанна Агузарова получает спецприз в номинации «За вклад в музыкальную индустрию». Это важнейшее признание её заслуг! Розовый парик, необычный наряд в стиле пэчворк, яркие аксессуары. В 51 год Агузарова остаётся верна своему эпатажному стилю. Лицо выглядит значительно моложе своих лет: кожа гладкая и практически без морщин, черты лица мягкие. Результат регулярного ухода за собой и косметологических процедур очевиден, но это её выбор — и она выглядит ухоженной. Награда подтверждает: Жанна Агузарова — это целая эпоха, которая изменила представление о российской эстраде. Тогда обсуждали саму награду и её речь на сцене.

2022 год: концерт в парке «Красная Пресня»

Жанна Агузарова тогда и сейчас. Фото © ТАСС / Евгений Стукалин

13 августа 2022 года Жанна Агузарова даёт концерт в парке «Красная Пресня» в Москве. Ей уже 60 лет, и на фото видно: лицо очень гладкое, практически без морщин, но при этом немного неподвижное. Мимика стала менее выраженной. В Сети сразу пишут, что это, скорее всего, результат регулярного ботокса и филлеров. Кожа натянута, щёки округлые, выражение лица довольно статичное. Но! После большого перерыва в 2020 году вышел её долгожданный альбом «Королева сансета», а в 2021-м «Будь со мной». Новые релизы доказали, что Агузарова не просто эксплуатирует старые хиты, а продолжает творить. Её верные поклонники, многие из которых слушают её ещё с 80-х, приходят на концерты целыми семьями. Теперь уже с детьми и внуками. Тогда больше обсуждали новые песни и радость от её возвращения.

2024 год: триумф на Премии Муз-ТВ «Возвращение»

Как менялись лицо и внешность Жанны Агузаровой с годами. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

14 июня 2024 года состоялась церемония вручения Премии Муз-ТВ – 2024 «Возвращение» в «ЦСКА-арене». Агузарова появилась на сцене в чёрном костюме с блёстками и характерным розовым акцентом. В свои 62 года она выглядит очень ухоженной и стильной. Лицо идеально гладкое, без единой морщинки — явный результат регулярных косметологических процедур. Кожа натянута, мимика ограничена, но образ цельный и продуманный. Её выход встретили бурными овациями. Для многих зрителей это была встреча с молодостью, с тем временем, когда они сами были молоды, а Агузарова пела «Жёлтые ботинки» и «Чудесную страну». Обсуждали тогда само возвращение легенды и эмоции в зале.

2025 год: «Королева рок-н-ролла» и новая волна обсуждений

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / apnwsk

И вот мы подходим к самому свежему выступлению, с которого начали наш рассказ. 25 октября 2025 года Жанна Агузарова даёт концерт в КЗ «Москва» с программой «Королева рок-н-ролла». В программе звучат все главные хиты: «Чёрный кот», «Жёлтые ботинки», «Счастливая любовь», «Мне хорошо рядом с тобой», «Ленинградский рок-н-ролл», «Будь со мной» и «Над тобою ярко горит звезда». Ей 63 года, и зал вновь полон. На свежих фото с концерта певица выглядит ухоженной и стильной. Лицо очень гладкое, без морщин, кожа натянутая, мимика минимальная. Скорее всего, она продолжает регулярно делать косметологические процедуры. И знаете что? Это её выбор, её жизнь, её тело. Организаторы концерта пишут: «Это больше, чем концерт. Это встреча с настоящей легендой». И они правы. Потому что главное в Агузаровой — не морщины или их отсутствие, а тот самый голос, та самая энергия, та самая любовь к сцене.

Почему Агузарову обсуждали всегда: от эпатажа 80-х до споров о внешности сегодня

Почему Жанну Агузарову всегда обсуждали: от эпатажа до внешности. Фото © ТАСС / Илья Питалев

Давайте начистоту: Жанна Агузарова никогда не была певицей, про которую говорили только в контексте музыки. С первого же появления на публике она заставляла говорить о себе. Розовые, зелёные, оранжевые волосы в эпоху, когда приличные советские женщины красились в строгие тона. Макияж как у инопланетянки. Наряды, которые шокировали бабушек в очередях. Разговоры о марсианах и прошлых жизнях в интервью. Агузарова сознательно создавала образ, который нельзя было не обсуждать. В 80-х её называли «королевой эпатажа». В 90-х обсуждали её переезд в Америку и возвращение в Россию. В 2000-х — её закрытый образ жизни и редкие появления на публике. А теперь, в 2020-х, обсуждают её внешность в 64 года. Но суть одна: Жанна Агузарова всегда была и остаётся фигурой, которая притягивает внимание. И это её осознанный выбор. Она создала образ легенды, которая живёт по своим правилам.

Пусть каждый сам решает, как относиться к возрасту и внешности. Агузарова сделала свой выбор и продолжает быть легендой. А легенды не стареют. Они просто живут своей жизнью, творят, вдохновляют и дарят людям музыку. И пока звучит её голос, горят глаза её поклонников. Ведь ничто другое просто не имеет значения. Ранее Life.ru писал: «Зажёг тысячи звёзд, а сам боролся с демонами. Трудный путь и вечный оптимизм Юрия Николаева».

Авторы Сергей Трофимов