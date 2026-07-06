Принцу Гарри не позволили поселиться в Букингемском дворце на время визита

Принцу Гарри не разрешат остановиться в Букингемском дворце во время его визита в Великобританию. Об этом сообщает Daily Mail.

Король Карл III лично предложил сыну апартаменты для себя и семьи, но тот якобы сначала отказался от этой опции, а затем передумал. Однако во дворце заявили, что организовать необходимое обслуживание и персонал в столь короткий срок уже невозможно.

Представитель Гарри выразил разочарование, заявив, что предложение было отозвано «в последний момент». При этом официальные лица настаивают, что формального согласия до истечения срока получено не было.

Гарри прилетает в Лондон 6 июля без Меган Маркл и детей. Встреча с отцом всё же состоится, а супруга и дети могут присоединиться к нему позже.

Ранее сообщалось, что принц Гарри пришёл в ярость из-за отказа в охране и готов был отменить поездку в Британию. По данным Би-би-си, за несколько дней до визита он выяснил, что автоматической полицейской защиты семье не будет. Это его сильно расстроило. Он начал пересматривать планы.