Меган Маркл показала редкое фото принца Гарри с детьми

Меган Маркл опубликовала в соцсетях редкий снимок принца Гарри вместе с детьми. Поводом стал День отца, который отмечается в третье воскресенье июня во многих странах мира. На фото герцог Сассекский улыбается и обнимает сына Арчи и дочь Лилибет.

В подписи к публикации Меган обратилась к супругу с тёплыми словами, поздравив его с праздником. Она подчеркнула, что детям повезло иметь такого отца.

«Им так повезло, что у них есть ты. Нам всем повезло. С Днём отца, наш единственный и неповторимый!» — написала Маркл.

Ранее Life.ru писал, что король Великобритании Карл III рассчитывает увидеться со своими внуками — детьми принца Гарри и Меган Маркл после нескольких лет разлуки. Однако для такой встречи, как утверждают источники, есть важное условие — отсутствие принца Уильяма и его семьи.