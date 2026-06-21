Король Карл III впервые в истории опубликует данные о своих налогах

Король Великобритании Карл III впервые раскроет сведения о лично уплаченных налогах. Данную информацию передаёт газета The Guardian.

Монарх станет первым главой государства, обнародовавшим собственный налоговый счёт. По заявлению Букингемского дворца, этот шаг предпринят ради повышения прозрачности королевских финансов. Соответствующая информация появится на следующей неделе в составе общего финансового отчёта. В него войдут данные за 2024-2025 годы. Показатели за следующий период будут представлены позже, когда завершится аудит.

Доходы 77-летнего короля складываются из нескольких источников. Герцогство Ланкастерское, включающее земельные угодья и коммерческую недвижимость, принесло ему 26,8 миллиона фунтов стерлингов за указанный период. Частные поступления также формируются за счёт инвестиций, прибыли от торговых операций и личных сбережений. Кроме того, средства поступают от принадлежащих монарху поместий Балморал и Сандрингем.

Карл III на добровольной основе платит подоходный налог со всех частных доходов и сбор на прирост капитала. Такой порядок определён в Меморандуме о взаимопонимании по королевскому налогообложению, который был согласован с правительством в 2023 году. Представитель дворца отметил, что подобные сведения монарх публиковал и раньше, когда являлся принцем Уэльским.

«Хотя это первый раз, когда монарх делится этой личной налоговой информацией, вы, возможно, помните, что она была опубликована Его Величеством, когда он был принцем Уэльским. Решение сделать это как суверен было по явной воле самого короля, в рамках адаптаций, проведённых с момента восшествия на престол», — говорится в сообщении.

Иной подход демонстрирует его сын, принц Уильям. Наследник получает прибыль от герцогства Корнуолл, стоимость которого оценивается в миллиард фунтов. В его владения входит крикетное поле The Oval и Дартмурская тюрьма. За прошлый финансовый год поступления от герцогства составили почти 23 миллиона фунтов. Принц Уэльский уплачивает максимальную ставку подоходного налога после вычета официальных расходов, однако точная сумма платежей не разглашается.

На предстоящем пресс-брифинге помимо налоговых данных короля будут представлены отчёт о суверенном гранте и финансовые документы герцогства Ланкастерского. Букингемский дворец также подготовил обширный доклад о средствах монархии. Целью нововведений названо стремление объяснить все аспекты королевских финансов, поместив их в исторический и конституционный контекст. Представитель дворца подчеркнул, что управление делами продолжает модернизироваться, а дополнительное раскрытие информации соответствует приоритетам государственной службы.

Ранее стало известно, что Карл III надеется на встречу с внуками Арчи и Лилибет после многолетней разлуки. Важнейшим условием для такого визита названо отсутствие принца Уильяма и его семьи. Монарх стремится восстановить связь с детьми принца Гарри и Меган Маркл. Он почти не общался с ними после переезда четы в США в 2020 году. Сам герцог Сассекский, как утверждается, рассматривает поездку на родину вместе с сыном и дочерью уже в текущем году.