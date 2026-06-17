Королевская ставка не сыграла: Лошадь Карла III провалилась на Royal Ascot

Король Карл III пережил не самый приятный день на Royal Ascot: его лошадь Reaching High, на которую возлагали большие надежды, финишировала последней в забеге Ascot Stakes.

По данным британских СМИ, пятилетний мерин принадлежит Карлу III и королеве Камилле. Reaching High считался одним из главных претендентов на победу: перед стартом его активно поддерживали букмекеры и болельщики, а интерес к забегу подогревало ещё и королевское имя в списке участников.

Но гонка пошла совсем не по сценарию дворца. На дистанции в 2 мили 4 фарлонга Reaching High сначала держался в борьбе, однако ближе к финишу резко сдал позиции и в итоге оказался последним. Победу в Ascot Stakes одержал Kizlyar, который стартовал далеко не в статусе фаворита.

Для Карла III это уже второе подряд разочарование на Royal Ascot. Годом ранее Reaching High тоже не смог оправдать ожиданий и остался без заметного результата. Впрочем, у королевской семьи ещё есть шанс на реванш. На Royal Ascot заявлены и другие лошади Карла III и Камиллы, так что дворцу остаётся надеяться, что следующий старт получится менее болезненным для королевских амбиций.