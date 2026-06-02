Карл III захотел увидеть детей принца Гарри и Меган Маркл, но поставил неожиданное условие

Король Великобритании Карл III рассчитывает увидеться со своими внуками — детьми принца Гарри и Меган Маркл после нескольких лет разлуки. Однако для такой встречи, как утверждают источники, есть важное условие — отсутствие принца Уильяма и его семьи. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на королевского обозревателя Ингрид Сьюард.

По данным журналистов, Карл III хочет восстановить отношения с внуками Арчи и Лилибет, которых практически не видел после переезда принца Гарри и Меган Маркл в США в 2020 году.

Как утверждается, Гарри рассматривает возможность приехать на родину вместе с сыном и дочерью уже в этом году. Однако поездка зависит от решения вопросов, связанных с обеспечением безопасности семьи. Наиболее подходящим местом для встречи называют замок Балморал в Шотландии. Именно там глава британской монархии проводит значительную часть времени и располагает возможностью разместить гостей в отдельных коттеджах на территории поместья.

При этом подготовка к визиту предполагает важное условие. По словам Сьюард, встреча должна пройти без участия принца Уильяма, Кейт Миддлтон и их детей. Карл III всегда был очень близок со старшими внуками — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи. Теперь он рассчитывает выстроить столь же тёплые отношения с Арчи и Лилибет. Последний раз дети Гарри и Меган посещали Великобританию в 2022 году во время празднования Платинового юбилея королевы Елизаветы II. Тогда Лилибет впервые и пока единственный раз встретилась со своим дедушкой.