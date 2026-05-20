«Смерть монарха»: Компьютерный сбой «похоронил» Карла III, извиняться пришлось на всю страну

Директор британской радиостанции Radio Caroline Питер Мур извинился перед королём Карлом III за то, что в эфире было ошибочно объявлено о его смерти. Инцидент произошёл из-за компьютерного сбоя.

«Было ошибочно объявлено, что его величество король скончался... Мы приносим извинения его величеству королю и нашим слушателям за причиненное беспокойство», — говорится в заявлении Мура в соцсетях радиостанции.

Как пояснил директор, из-за технической ошибки случайно активировался специальный протокол действий «смерть монарха», который подготовлен на всех радиостанциях. В результате Radio Caroline прервала вещание, как того требует процедура, что позволило сотрудникам заметить ошибку, восстановить эфир и тут же принести публичные извинения.

Ранее глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что репутация британской монархии упала настолько, что Карл III может оказаться последним правителем из династии Винздоров. По его словам, высока вероятность общенационального голосования после смерти короля (у которого серьёзные проблемы со здоровьем), так как уважением подданных пользовалась лишь Елизавета II, а череда громких скандалов в последние годы жизни экс-королевы и после кончины подорвала интерес к венценосной семье.