6 мая, 15:02

Принц Гарри растратил почти всё наследство принцессы Дианы и королевы Елизаветы

Обложка © ТАСС/EPA/STRINGER

Принц Гарри потратил значительную часть наследства, которое ему оставили принцесса Диана и королева-мать Елизавета II. Об этом сообщает Daily Express.

После разрыва с британской королевской семьёй в 2020 году Гарри фактически лишился прежней финансовой опоры и теперь должен рассчитывать в основном на собственные доходы.

По данным издания, у принца было около $10 млн, унаследованных от Дианы. Также он получил доступ к трастовому фонду, который королева-мать создала для своих правнуков. Считается, что в 2024 году Гарри мог получить из этого фонда от 7 до 8 млн фунтов стерлингов.

Однако, как утверждает королевский эксперт и бывший редактор журнала People Дэн Уэйкфорд, большая часть этих денег уже израсходована. По его словам, это подтвердили пять источников из окружения принца. Говорят, теперь Гарри и Меган Маркл приходится экономить. В частности, супруги уже сократили штат сотрудников с 16 до 5 человек.

Принц Гарри — младший сын короля Великобритании Карла III. В 2020 году он отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и вместе с Меган переехал в США.

В начале года вокруг принца Гарри уже возникал скандал, он был связан с Украиной. В его кабинете заметили шевроны «Правого сектора»*. А после этого он внезапно появился на Украине. Визит принца в Киев сочли показухой. К слову, критика прозвучала не только за пределами страны, но и на самой Украине. Отдельно обсуждался упрёк монарха в адрес президента США Дональда Трампа.

* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России.

Николь Вербер
