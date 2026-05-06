Принц Гарри растратил почти всё наследство принцессы Дианы и королевы Елизаветы

Принц Гарри потратил значительную часть наследства, которое ему оставили принцесса Диана и королева-мать Елизавета II. Об этом сообщает Daily Express.

После разрыва с британской королевской семьёй в 2020 году Гарри фактически лишился прежней финансовой опоры и теперь должен рассчитывать в основном на собственные доходы.

По данным издания, у принца было около $10 млн, унаследованных от Дианы. Также он получил доступ к трастовому фонду, который королева-мать создала для своих правнуков. Считается, что в 2024 году Гарри мог получить из этого фонда от 7 до 8 млн фунтов стерлингов.

Однако, как утверждает королевский эксперт и бывший редактор журнала People Дэн Уэйкфорд, большая часть этих денег уже израсходована. По его словам, это подтвердили пять источников из окружения принца. Говорят, теперь Гарри и Меган Маркл приходится экономить. В частности, супруги уже сократили штат сотрудников с 16 до 5 человек.

Принц Гарри — младший сын короля Великобритании Карла III. В 2020 году он отказался от обязанностей старшего члена королевской семьи и вместе с Меган переехал в США.

