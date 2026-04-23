23 апреля, 11:41

Показуха королевского уровня: Британовед объяснил визит принца Гарри в Киев

Британовед Михеев назвал визит принца Гарри в Киев показухой

Обложка © ТАСС / AP

Британия является одной из самых активных сторонниц Украины, и визит в Киев принца Гарри призван это ещё раз продемонстрировать на высоком уровне. Об этом в беседе с Life.ru заявил британовед, политолог Дмитрий Михеев.

Британия и королевская семья уже являются участниками этого конфликта, серьёзно в него замешаны. А почему приехал Гарри? Видимо, для того, чтобы продемонстрировать своё активное участие и заинтересованность. По сути, его визит — это просто показуха: мол, они тоже участвуют. Потому что участие на уровне королевской семьи, на уровне монархии — это своего рода печать, подтверждение самого серьёзного отношения к Украине и к этой войне.

Дмитрий Михеев

Политолог

«Недоработка»: Россию призвали перекрыть гостям дорогу в Киев после визита короля Швеции

Напомним, 23 апреля британский принц Гарри прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Пока не уточняется ни продолжительность его пребывания, ни программа встреч. Этот визит стал третьим с момента начала конфликта на Украине. В прошлый раз Гарри приезжал в Киев в сентябре 2025 года вместе с командой своего фонда Invictus Games Foundation, чтобы подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых военных.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

