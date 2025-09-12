Принц Гарри прибыл в Киев вместе с командой своего фонда Invictus Games Foundation, чтобы подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых военных. В интервью The Guardian в ночном поезде из Польши герцог Сассекский заявил, что хочет сделать всё возможное, чтобы помочь процессу восстановления солдат.

«Мы можем продолжать очеловечивать людей, вовлеченных в этот конфликт, и то, через что они проходят. Мы должны постоянно помнить об этом. Надеюсь, эта поездка поможет людям осознать это, потому что легко потерять чувствительность к тому, что происходит», – сказал Гарри.

Принц Гарри решил поехать на Украину после встречи с гендиректором травматологического центра Superhumans Ольгой Рудневой в Нью-Йорке. Она пригласила его в Киев после вопроса, чем он может помочь. Герцог Сассекский заявил, что согласовал поездку с женой Меган и британским правительством, чтобы убедиться, что всё в порядке.