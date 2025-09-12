Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 06:11

Принц Гарри прибыл в Киев

Британский принц Гарри прибыл с необъявленным визитом в Киев

Принц Гарри. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I T S

Принц Гарри. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / I T S

Принц Гарри прибыл в Киев вместе с командой своего фонда Invictus Games Foundation, чтобы подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых военных. В интервью The Guardian в ночном поезде из Польши герцог Сассекский заявил, что хочет сделать всё возможное, чтобы помочь процессу восстановления солдат.

«Мы можем продолжать очеловечивать людей, вовлеченных в этот конфликт, и то, через что они проходят. Мы должны постоянно помнить об этом. Надеюсь, эта поездка поможет людям осознать это, потому что легко потерять чувствительность к тому, что происходит», – сказал Гарри.

Принц Гарри решил поехать на Украину после встречи с гендиректором травматологического центра Superhumans Ольгой Рудневой в Нью-Йорке. Она пригласила его в Киев после вопроса, чем он может помочь. Герцог Сассекский заявил, что согласовал поездку с женой Меган и британским правительством, чтобы убедиться, что всё в порядке.

Днём ранее принц Гарри впервые за долгое время лично встретился с отцом, королём Великобритании Карлом III. Историческое событие произошло в лондонской резиденции членов монаршей семьи — Кларенс-хауcе.

Туск заявил, что польские военные поедут на Украину учиться сбивать БПЛА
Туск заявил, что польские военные поедут на Украину учиться сбивать БПЛА
BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Принц Гарри
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar