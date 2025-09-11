Принц Гарри впервые за 1,5 года приехал на чаепитие к больному раком отцу

Принц Гарри впервые за долгое время лично встретился с отцом, королём Великобритании Карлом III, сообщила газета Guardian. Историческое событие произошло в лондонской резиденции членов монаршей семьи — Кларенс-хауcе.

Встреча продолжалась ровно 54 минуты и была отмечена традиционным английским чаепитием, которое прошло «в непринуждённой атмосфере семейного общения». В прошлый раз принц Гарри виделся со своим отцом 19 месяцев назад — в феврале 2024 года.