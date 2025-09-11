Принц Гарри впервые за 1,5 года приехал на чаепитие к больному раком отцу
Принц Гарри впервые за долгое время лично встретился с отцом, королём Великобритании Карлом III, сообщила газета Guardian. Историческое событие произошло в лондонской резиденции членов монаршей семьи — Кларенс-хауcе.
Встреча продолжалась ровно 54 минуты и была отмечена традиционным английским чаепитием, которое прошло «в непринуждённой атмосфере семейного общения». В прошлый раз принц Гарри виделся со своим отцом 19 месяцев назад — в феврале 2024 года.
Король Карл III специально вернулся в столицу из шотландского графства Абердиншир, где проходил лечение онкологического заболевания. После встречи принц Гарри посетил Виндзорский замок, где почтил память покойной бабушки, королевы Елизаветы II, возложив цветы и венок. Затем отправился на торжественное мероприятие в Лондоне, посвящённое церемонии награждения премии WellChild Awards.
Напомним, что принц Гарри ранее заявлял о своём желании примириться с семьёй, отмечая, что обеспокоен здоровьем Карла III и не хочет «продолжать войну». Однако ранее попытка примирения обернулась новым витком напряжённости. Принц рассорился с семьёй после выхода своих мемуаров, а также после скандальных откровений его супруги Меган Маркл в интервью Опре Уинфри.