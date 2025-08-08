Больной раком Карл III нарушит молчание и выступит перед британцами с неожиданным сообщением

Король Карл III готовится к неожиданному обращению к нации, которое будут транслировать 15 августа. Об этом первыми сообщили журналисты Daily Mirror.

Монарх выступит в день 80-летия капитуляции Японии, завершившей Вторую мировую войну. Инсайдеры издания подтвердили, что текст речи Карл III написал лично, без помощи спичрайтеров. Его дед, король Георг VI, в тот же день в 1945 году объявил британцам о победе в эфире радио.

Ожидается, что монарх затронет тему исторической памяти, но детали содержания пока держатся в секрете.