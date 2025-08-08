«Менайский мост»: Разбитый раком Карл III готовится к смерти

Власти Британии разработали план на случай смерти короля Карла III. Сегодня подданные активно обсуждают возможный сценарий похорон, который просочился в прессу. По данным Пятого канала, мероприятие под названием «Менайский мост» расписано по минутам с учётом пожеланий «виновника торжества».

Власти Британии разработали план на случай смерти короля Карла III. Видео © Пятый канал

Эксперт по этикету Екатерина Богачёва отметила, что каждому подобному событию присваивается определённое название. В случае с Карлом III оно связано с Менайским мостом, который соединяет Англию с Уэльсом, ведь до вступления на трон Чарльз носил титул принца Уэльского. А сегодня глава государства с трудом исполняет свои обязанности из-за тяжёлого недуга.

В январе прошлого года стало известно о болезни Карла III, врачи обнаружили у него злокачественную опухоль. Король перенёс операцию из-за увеличения предстательной железы и прошёл курс химиотерапии. Спустя несколько месяцев после лечения он вновь начал появляться на публике, казалось, что самое худшее позади. Однако в марте состояние монарха ухудшилось, его госпитализировали вновь.

«Рецидивы возникают максимально, 80%, в первые два года. Опухоль может и быстро вернуться, но более того, опухоль может просто не ответить на лечение», — уточнил онколог Игорь Долгополов.

Подробные сценарии похорон занимают сотни страниц. Одним из важнейших пунктов является список приглашённых гостей на траурную церемонию: только те, чьи имена сам король вписал в список, смогут проститься с ним. В связи с этим возник интерес к тому, захочет ли Карл III видеть на своей панихиде младшего сына Гарри, который ранее вызвал много скандалов в семье.

Британские СМИ сообщают, что король решил включить в число приглашённых Гарри и его жену Меган Маркл, а также их детей. По мнению источников из окружения монарха, он хочет дать понять: в такой скорбный момент Виндзорам важно объединиться и не устраивать разборки. Также известно, что Карл очень переживает из-за конфликта с сыном и надеется помириться с ним до своей кончины.