Жена Макрона расплылась в улыбке после слюнявого поцелуя с Карлом III, мстя поддатому мужу

Король Карл III галантно поцеловал руку супруге французского президента Бриджит Макрон, вызвав недовольство жены Камиллы. Судить об этом можно по фото со встречи монарха с президентской четой Франции в Виндзоре.

После официальной церемонии Карл III и Камилла Паркер-Боулз приняли Эмманюэля и Брижит Макрон. Супруга французского лидера выбрала элегантное белое платье и аккуратную причёску, затмив королеву-консорт, несмотря на её ярко-зелёный наряд и массивную шляпу.

Монарх не скрывал восхищения первой леди Франции — он поднёс её руку к губам и задержал поцелуй. Брижит сияла, тогда как королева Камилла едва сдержала недовольство, криво улыбнувшись.

По данным инсайдеров, королева переживает тяжёлый период. Её мучают проблемы со здоровьем супруга, смерть любимой собаки и конфликты с невесткой.