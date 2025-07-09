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9 июля, 16:00

Жена Макрона расплылась в улыбке после слюнявого поцелуя с Карлом III, мстя поддатому мужу

Королеву Камиллу перекосило после поцелуя Карла III с женой Макрона

Обложка © ТАСС / AP / Aaron Chown

Обложка © ТАСС / AP / Aaron Chown

Король Карл III галантно поцеловал руку супруге французского президента Бриджит Макрон, вызвав недовольство жены Камиллы. Судить об этом можно по фото со встречи монарха с президентской четой Франции в Виндзоре.

После официальной церемонии Карл III и Камилла Паркер-Боулз приняли Эмманюэля и Брижит Макрон. Супруга французского лидера выбрала элегантное белое платье и аккуратную причёску, затмив королеву-консорт, несмотря на её ярко-зелёный наряд и массивную шляпу.

Монарх не скрывал восхищения первой леди Франции — он поднёс её руку к губам и задержал поцелуй. Брижит сияла, тогда как королева Камилла едва сдержала недовольство, криво улыбнувшись.

По данным инсайдеров, королева переживает тяжёлый период. Её мучают проблемы со здоровьем супруга, смерть любимой собаки и конфликты с невесткой.

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Но сегодня градус любви в Лондоне поднялся не только из-за целований стариков, молодые тоже поддали жару. Так, Макрон, накатив бокальчик, флиртовал с принцессой Кейт Миддлтон. Но и до этого общественности стало ясно — в чете Макронов раздор. По прибытии в Великобританию супруга французского лидера проигнорировала его, спускаясь с трапа самолёта. Эксперты сразу же предположили, что у пары разлад в отношениях.

Александра Мышляева
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