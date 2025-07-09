Поддатый Макрон после ссоры с женой игриво подмигивал Кейт Миддлтон во время визита в Британию

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время официального ужина в Виндзорском замке флиртовал с Кейт Миддлтон, принцессой Уэльской. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Макрон впервые с 2008 года посетил Лондон с трёхдневным визитом, был он вместе с женой Брижит Макрон. В честь их приезда королевская семья организовала банкет в Виндзорском замке. На ужине Макрон сидел рядом с королем Карлом III, а Кейт Миддлтон была справа от него. Его жена Брижит разместилась рядом с королевой Камиллой и принцем Уэльским Уильямом. Во время вечера Макрон активно поднимал тосты со всеми, кто был рядом.

Во время визита во дворец Макрон привлек внимание своим кокетливым поведением по отношению к Кейт Миддлтон, которая ответила лишь сдержанной улыбкой. Этот жест мог быть неслучайным, учитывая заметную напряжённость в отношениях между ним и Брижит Макрон. По прибытии в Великобританию супруга французского президента проигнорировала его, спускаясь с трапа самолёта, и отказалась принять предложенную руку. Макрон был вынужден остаться стоять с вытянутой рукой, не получив ответа. Эксперты сразу же заговорили о разладе в отношениях политика с женой.