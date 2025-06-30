Карл III любезно пригласил принца Гарри и Меган Маркл на собственные похороны

Король Великобритании Карл III сделал символический жест в сторону примирения с принцем Гарри и Меган Маркл, пригласив их принять участие в своих будущих похоронах. Об этом сообщает The Telegraph.

Церемония прощания будет проходить по сценарию, ранее известному как операция «Лондонский мост», адаптированному теперь под нового монарха. По информации источников, Гарри и Меган будут включены в траурную процессию и, предположительно, займут места рядом с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон на отпевании.

Операция «Лондонский мост» — это детально разработанный план действий на случай смерти британского монарха, изначально созданный для королевы Елизаветы II. Он включает в себя чёткую последовательность событий: от момента официального объявления о смерти до церемонии похорон и передачи власти. В рамках операции прописаны процедуры для информирования правительства, подготовки траурных мероприятий, транспортировки тела, организации прощания и государственной панихиды. Также предусмотрено участие членов королевской семьи, высших должностных лиц и международных делегаций. План охватывает как логистику, так и символические жесты, направленные на обеспечение стабильности и преемственности монархии.

Отдельное внимание, по данным СМИ, будет уделено вопросам безопасности, которые ранее вызывали беспокойство у Гарри. Кроме того, ожидается, что особую роль на церемонии отведут внукам короля — Арчи и Лилибет, с которыми он давно не виделся. Напомним, что на похоронах королевы Елизаветы II герцог и герцогиня Сассекские находились во втором ряду — сразу за королём и королевой Камиллой.