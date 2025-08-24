«Он был в ярости»: В Британии раскрыли, что помешало примирению принца Гарри и Карла III

Попытка примирения принца Гарри с отцом, королём Карлом III, обернулась новым витком напряжённости. В прессу просочились подробности их конфиденциальной встречи, что вызвало бурную реакцию герцога Сассекского. Об этом сообщило издание Mail on Sunday.

«Он был в ярости. Утечки всегда были одним из его главных недовольств, а тут вдруг эта встреча попадает в прессу. Предположение, что это исходит от команды Гарри, совершенно ложно», — сообщил источник, близкий к принцу.

Гарри и Чарльз встретились в частном клубе неподалёку от Кларенс-Хауса. Встреча сопровождалась присутствием их представителей, в том числе пресс-секретаря короля Тобина Андреа и представителей команды Гарри. Однако публикация фотографий, где советники были запечатлены на террасе, вызвала недовольство Гарри. Королевский биограф Фил Дампьер предположил, что утечка исходила от Сассексов, чтобы представить герцога миротворцем. Это обвинение усилило напряжение между отцом и сыном.

Гарри ранее заявлял о своём желании примириться с семьёй, отмечая, что обеспокоен здоровьем Карла III и не хочет «продолжать войну». Но его прежние обвинения в адрес придворных, особенно близких к королеве Камилле, только подогрели недоверие.