20-летняя кузина принцев Уильяма и Гарри найдена мёртвой
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Двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри, Рози, была обнаружена без признаков жизни в своём доме, расположенном в Нортоне, недалеко от Малмсбери в графстве Уилтс. Рядом с телом было оружие, сообщает The Sun.
«Её (Рози) нашли мама и сестра, когда она собирала вещи, чтобы уехать к друзьям», — сказано в публикации.
Местный коронер Грант Дэвис заявил, что обстоятельства смерти не кажутся ему подозрительными, а признаков вмешательства посторонних лиц нет.
20-летняя Рози получила образование в Даремском университете, где изучала английскую литературу. Семья девушки и представители принца Уильяма пока воздерживаются от комментариев по поводу случившегося.
Расследование продолжается, однако на данный момент официальные лица склоняются к версии естественной смерти, исключая насильственный характер происшествия. Откуда там взялось оружие, не уточняется.
Ранее английский король Карл III вручил приглашение на собственные похороны принцу Гарри и Меган Маркл, чтобы примириться с ними. Дело в том, что смерть монарха планируется заранее, как и церемония похорон. Это называется операция «Лондонский мост».