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22 июля, 09:32

20-летняя кузина принцев Уильяма и Гарри найдена мёртвой

Обложка © ТАСС / АР / Martin Meissner

Обложка © ТАСС / АР / Martin Meissner

Двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри, Рози, была обнаружена без признаков жизни в своём доме, расположенном в Нортоне, недалеко от Малмсбери в графстве Уилтс. Рядом с телом было оружие, сообщает The Sun.

«Её (Рози) нашли мама и сестра, когда она собирала вещи, чтобы уехать к друзьям», — сказано в публикации.

Местный коронер Грант Дэвис заявил, что обстоятельства смерти не кажутся ему подозрительными, а признаков вмешательства посторонних лиц нет.

20-летняя Рози получила образование в Даремском университете, где изучала английскую литературу. Семья девушки и представители принца Уильяма пока воздерживаются от комментариев по поводу случившегося.

Расследование продолжается, однако на данный момент официальные лица склоняются к версии естественной смерти, исключая насильственный характер происшествия. Откуда там взялось оружие, не уточняется.

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Владимир Озеров
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