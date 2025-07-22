20-летняя кузина принцев Уильяма и Гарри найдена мёртвой

Двоюродная сестра принцев Уильяма и Гарри, Рози, была обнаружена без признаков жизни в своём доме, расположенном в Нортоне, недалеко от Малмсбери в графстве Уилтс. Рядом с телом было оружие, сообщает The Sun.

«Её (Рози) нашли мама и сестра, когда она собирала вещи, чтобы уехать к друзьям», — сказано в публикации.

Местный коронер Грант Дэвис заявил, что обстоятельства смерти не кажутся ему подозрительными, а признаков вмешательства посторонних лиц нет.

20-летняя Рози получила образование в Даремском университете, где изучала английскую литературу. Семья девушки и представители принца Уильяма пока воздерживаются от комментариев по поводу случившегося.

Расследование продолжается, однако на данный момент официальные лица склоняются к версии естественной смерти, исключая насильственный характер происшествия. Откуда там взялось оружие, не уточняется.