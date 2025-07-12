Принц Уильям раскрыл «коварный план» Меган Маркл в отношении его брата Гарри

Принц Уильям выразил опасения относительно мотивов Меган Маркл, вступившей в брак с его братом Гарри. Об этом сообщил королевский биограф Фил Дампьер, ссылаясь на собственные источники.

По мнению Уильяма, Маркл с самого начала не планировала интегрироваться в королевскую семью и видела в браке с Гарри возможность для достижения личной славы и богатства. Дампьер подчеркнул, что именно это беспокоило принца Уильяма.

«Она рассматривала брак с Гарри как трамплин к новой славе и богатству. И я думаю, что именно это изначально беспокоило принца Уильяма», — приводит слова Дампьера издание The Sun.