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12 июля, 20:11

Принц Уильям раскрыл «коварный план» Меган Маркл в отношении его брата Гарри

Биограф Дампьер: Уильям считает, что Маркл использовала брак с Гарри ради выгоды

Принц Уильям. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Altopix

Принц Уильям. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Altopix

Принц Уильям выразил опасения относительно мотивов Меган Маркл, вступившей в брак с его братом Гарри. Об этом сообщил королевский биограф Фил Дампьер, ссылаясь на собственные источники.

По мнению Уильяма, Маркл с самого начала не планировала интегрироваться в королевскую семью и видела в браке с Гарри возможность для достижения личной славы и богатства. Дампьер подчеркнул, что именно это беспокоило принца Уильяма.

«Она рассматривала брак с Гарри как трамплин к новой славе и богатству. И я думаю, что именно это изначально беспокоило принца Уильяма», — приводит слова Дампьера издание The Sun.

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Ранее сообщалось, что принцу Джорджу Уэльскому, второму в очереди на британский престол, ограничат совместные поездки с некоторыми ближайшими родственниками в целях безопасности. Ему больше не разрешается совершать дальние путешествия с отцом, принцем Уильямом, а также с сестрой и братом — Луи и Шарлоттой Уэльскими. Данные меры необходимы для сохранения династии Виндзоров в случае непредвиденных обстоятельств.

Антон Голыбин
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