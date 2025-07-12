Принцу Джорджу ограничат совместные поездки с родственниками
LADbible: Принцу Джорджу ограничат поездки с семьёй в целях безопасности
Принц Луи и принц Джордж (справа). Обложка © Flickr / UK Government
Юному принцу Джорджу Уэльскому, второму в очереди на британский престол, будет запрещено отправляться в длительные поездки с некоторыми ближайшими родственниками. Об этом сообщает информпортал LADbible, ссылаясь на особенности королевского протокола.
По информации издания, ограничения связаны с мерами предосторожности, направленными на обеспечение безопасности наследника. Джорджу Уэльскому, которому исполнилось 12 лет, больше не разрешается совершать дальние путешествия с отцом, принцем Уильямом, а также с сестрой и братом — Луи и Шарлоттой Уэльскими. Данные меры необходимы для сохранения династии Виндзоров в случае непредвиденных обстоятельств.
Ранее сообщалось, что принц Уильям якобы поставил ультиматум своей мачехе, королеве Камилле, из-за её пристрастия к алкоголю. Ухудшение отношений Камиллы с Кейт Миддлтон и болезнь Карла III усугубили ситуацию. Принц Уильям недолюбливает Камиллу, однако готов заботиться о ней при условии, что она не будет злоупотреблять алкоголем.