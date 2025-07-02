Жену Карла III заподозрили в алкоголизме

Жена Карла III, британская королева Камилла пристрастилась к крепкому алкоголю, так как сломалась из-за количества скандалов и проблем в королевской семье. Об этом пишет RadarOnline. Издание напоминает, что сам Карл III болен раком, также у Камиллы умер любимый пёс, а её отношения с невесткой Кейт Миддлтон становятся всё хуже и хуже.

«Принц Уильям [сын Карла III от его первой жены принцессы Дианы] ясно дал понять, что не любит её. Последнее желание Карла III, обращённое к Уильяму, — позаботиться о Камилле, и он готов это сделать — при условии, что она не будет напиваться», — рассказал изданию инсайдер.

Согласно неподтверждённым источникам, принц Уильям якобы неоднократно заставал Камиллу в королевском дворце в состоянии алкогольного опьянения, в полном одиночестве. Утверждается, что он делился своими наблюдениями с королём Карлом III, а также предостерегал свою мачеху, настаивая на том, что злоупотребление алкоголем может поставить под угрозу её нынешний высокий статус в королевской семье после смерти монарха.