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2 июля, 16:30

Жену Карла III заподозрили в алкоголизме

RadarOnline: Принц Уильям поставил мачехе Камилле ультиматум из-за алкоголизма

Карл III с женой Камиллой. Обложка © ТАСС / Zuma

Карл III с женой Камиллой. Обложка © ТАСС / Zuma

Жена Карла III, британская королева Камилла пристрастилась к крепкому алкоголю, так как сломалась из-за количества скандалов и проблем в королевской семье. Об этом пишет RadarOnline. Издание напоминает, что сам Карл III болен раком, также у Камиллы умер любимый пёс, а её отношения с невесткой Кейт Миддлтон становятся всё хуже и хуже.

«Принц Уильям [сын Карла III от его первой жены принцессы Дианы] ясно дал понять, что не любит её. Последнее желание Карла III, обращённое к Уильяму, — позаботиться о Камилле, и он готов это сделать — при условии, что она не будет напиваться», — рассказал изданию инсайдер.

Согласно неподтверждённым источникам, принц Уильям якобы неоднократно заставал Камиллу в королевском дворце в состоянии алкогольного опьянения, в полном одиночестве. Утверждается, что он делился своими наблюдениями с королём Карлом III, а также предостерегал свою мачеху, настаивая на том, что злоупотребление алкоголем может поставить под угрозу её нынешний высокий статус в королевской семье после смерти монарха.

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Ранее король Великобритании Карл III сделал символический жест в сторону примирения с принцем Гарри и Меган Маркл, пригласив их принять участие в своих будущих похоронах. Церемония прощания будет проходить по сценарию, ранее известному как операция «Лондонский мост», адаптированному теперь под нового монарха. По информации источников, Гарри и Меган будут включены в траурную процессию и, предположительно, займут места рядом с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон на отпевании.

Татьяна Миссуми
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