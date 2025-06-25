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25 июня, 02:18

Политик Галлоуэй предложил Карлу III пересчитать ложки после встречи с Зеленским

Владимир Зеленский и Карл III. Обложка © X / The Royal Family

Владимир Зеленский и Карл III. Обложка © X / The Royal Family

Британский политик Джордж Галлоуэй выразил иронию по поводу недавней встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского с королём Карлом III в Виндзорском замке. Он прокомментировал пост пресс-службы королевской семьи.

«Надеюсь, вы пересчитали ложки», — написал Галлоуэй.

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Напомним, ранее Зеленский встретился с королём Великобритании Карлом III в Виндзорском замке. Поездка экс-комика проходит на фоне очередного этапа обсуждения западной военной помощи Украине и планов по её долгосрочной поддержке. По данным британских СМИ, речь может идти как о поставках вооружений, так и об усилении подготовки украинских специалистов на базах НАТО.

Тимур Хингеев
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