Политик Галлоуэй предложил Карлу III пересчитать ложки после встречи с Зеленским

Напомним, ранее Зеленский встретился с королём Великобритании Карлом III в Виндзорском замке. Поездка экс-комика проходит на фоне очередного этапа обсуждения западной военной помощи Украине и планов по её долгосрочной поддержке. По данным британских СМИ, речь может идти как о поставках вооружений, так и об усилении подготовки украинских специалистов на базах НАТО.