«При всём уважении»: Венгрия не рассматривает возможность вступления Украины в Евросоюз
Орбан: Несправедливо требовать от членов ЕС пустить в союз воюющую Украину
Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому с напоминанием, что Евросоюз был основан для поддержания мира и благосостояния своих членов. По его словам, именно поэтому Украина не может требовать принятия в ЕС.
«При всём уважении: Европейский союз был основан для того, чтобы принести мир и процветание странам-участницам. Принятие страны, находящейся в состоянии войны с Россией, немедленно втянет ЕС в прямой конфликт. Несправедливо ожидать, что любая страна пойдёт на такой риск», — заявил Орбан в соцсети X.
А ранее глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что в итоговом документе саммита НАТО отсутствует фраза из Вашингтонской декларации прошлого года о «необратимом пути» Украины к членству в альянсе. И это, по его словам, соответствует позиции Будапешта.