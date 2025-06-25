Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому с напоминанием, что Евросоюз был основан для поддержания мира и благосостояния своих членов. По его словам, именно поэтому Украина не может требовать принятия в ЕС.

«При всём уважении: Европейский союз был основан для того, чтобы принести мир и процветание странам-участницам. Принятие страны, находящейся в состоянии войны с Россией, немедленно втянет ЕС в прямой конфликт. Несправедливо ожидать, что любая страна пойдёт на такой риск», — заявил Орбан в соцсети X.