Карл III вышел в свет с кровавым глазом и перепугал британцев

Британский король Карл III вызвал беспокойство среди жителей Соединённого Королевства, появившись на официальном мероприятии с покрасневшим глазом. Как сообщает New York Post, монарха заметили в таком состоянии во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его супругой Брижит, прибывшими в Великобританию с трёхдневным визитом. На фотографиях был отчётливо виден алый оттенок правого глаза короля, что породило слухи об ухудшении его здоровья.

Источник, близкий к Букингемскому дворцу, пояснил ситуацию: у Карла III лопнул кровеносный сосуд в глазу. Это произошло за ночь до визита французских гостей. Представитель монаршей особы подчеркнул, что данное состояние не связано с онкологическим заболеванием сына Елизаветы II.

У короля диагностировали субконъюнктивальное кровоизлияние — скопление крови между склерой и конъюнктивой, проявляющееся ярко-красным пятном. Обычно человек не сразу замечает этот симптом, обнаруживая его лишь при взгляде в зеркало. Иногда может возникать чувство инородного тела в глазу или легкий дискомфорт.

Причины такого кровоизлияния разнообразны: от физического перенапряжения до травм головы или глаза. Специального лечения не требуется — оно проходит самостоятельно в течение одной-трёх недель.

Карлу III 76 лет. В начале прошлого года он перенёс операцию из-за увеличения предстательной железы, а вскоре после этого у него диагностировали рак. По рекомендации врачей король редко появляется на публике, но продолжает работать с документами и выполнять часть обязанностей. На официальных мероприятиях его часто заменяют члены королевской семьи.