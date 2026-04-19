Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что то, что Украина может свободно принимать западных гостей, — это серьёзная недоработка. Так он прокомментировал, в частности, визит короля Швеции и главы шведского МИДа на Украину, передают ИС «Вести».

По словам Мирошника, никто из этих гостей не едет защищать русских женщин, которые страдают от обстрелов в Белгородской области. Они едут совсем за другим — чтобы показать свою поддержку радикальным настроениям и продемонстрировать готовность к войне с Россией.

Посол считает, что Киев не должен быть открыт для таких визитов, потому что он, по его выражению, «столица бандформирования».

Ранее сообщалось, что шведский король Карл XVI Густав приехал на Украину. Об этом рассказал Владимир Зеленский. Встреча монарха и бывшего комика прошла во Львове. Этот визит стал первым за последние 14 лет. О чём именно говорили на встрече, пока неизвестно.